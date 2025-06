Apple verhoogt prijzen abonnementen Music, TV+ en One per direct - update

Apple verhoogt per direct de prijzen voor de diensten Apple Music, Apple TV+ en de Apple One-bundel. De prijsverhogingen zouden vanwege hogere licentiekosten doorgevoerd worden. Alleen het studentenabonnement van Apple Music wordt nu niet duurder.

De prijzen voor het bundelabonnement Apple One Individueel en Gezin gaan respectievelijk met 2 en 3 euro omhoog. De nieuwe abonnementen kosten vanaf het moment van schrijven respectievelijk 16,95 en 22,95 euro. De prijs voor Apple TV+ gaat per maand omhoog van 5 naar 7 euro. Voor het jaarabonnement betaalt een gebruiker naar verhouding grofweg hetzelfde als voorheen, namelijk 69 euro in plaats van 50 euro.

Apple Music Individueel en Gezin worden respectievelijk 1 en 2 euro duurder; de abonnementen kosten voortaan 11 en 17 euro per maand. Het studentenabonnement blijft 6 euro kosten; dat werd afgelopen zomer al met een euro per maand duurder gemaakt.

De nieuwe prijzen gaan per direct in voor nieuwe abonnees. Bestaande afnemers van de betreffende diensten worden eerst ingelicht over de nieuwe abonnementskosten, waarna de verhoogde prijzen voor hen na dertig dagen ingaan.

Naar eigen zeggen worden de prijsverhogingen doorgevoerd vanwege verhoogde licentiekosten voor bijvoorbeeld muziek, zo zegt het bedrijf tegen 9to5Mac. Artiesten zouden voortaan ook meer verdienen aan het aanbieden van muziek via Apple Music. Het is niet duidelijk of andere aanbieders van content op de betreffende diensten ook van de prijsverhoging profiteren.

Abonnement Huidige prijs per maand Voormalige prijs per maand Apple Music Studenten € 5,99* € 4,99* Individueel € 10,99 (of € 109 per jaar) € 9,99 (of € 99 per jaar) Gezin € 16,99 € 14,99 Apple TV+ € 6,99 (of € 69 per jaar) € 4,99 (of € 49,99 per jaar) Apple One Individueel € 16,95 € 14,95 Gezin € 22,95 € 19,95

*Deze prijsverhoging werd al eerder dit jaar doorgevoerd en is dus geen onderdeel van de prijsveranderingen die op de dag van publicatie van dit artikel zijn aangekondigd.

Update, 21.14 uur: Tabel met de huidige en voormalige prijzen is aan het artikel toegevoegd. Tevens is er meer duidelijkheid over de eerdere prijsverhoging van het studentenabonnement aan het artikel toegevoegd.

Update, woensdag: De prijzen voor het jaarabonnement van Apple TV+ en Apple Music zijn aan de tabel en de lopende tekst toegevoegd.