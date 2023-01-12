Previewversies van Apple TV en Apple Music verschijnen in Microsoft Store

Er zijn previewversies van Apple Music, Apple TV en Apple Devices verschenen in de Microsoft Store. Daarmee kunnen Windows 11-gebruikers die diensten binnenkort gebruiken op hun systeem. Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat deze apps naar zijn platform zouden komen.

De previewversies van Apple Music, Apple TV en Apple Devices zijn onlangs in de Microsoft Store gepubliceerd, merkte techwebsite The Verifier als eerste op. Daarmee kunnen Windows 11-gebruikers naar Apple Music luisteren in een losse app met moderne interface. Momenteel dienen gebruikers daarvoor de Windows-versie van iTunes te gebruiken.

Ook Apple TV krijgt een native Windows-app. Momenteel werkt alleen de webversie van die streamingdienst op het besturingssysteem van Microsoft. Apple publiceert ook een Devices-app in de Microsoft Store. Die kan gebruikt worden om iPads en iPods te synchroniseren. Op dit moment werkt dat nog via iTunes.

Gebruikers die de apps openen, krijgen de waarschuwing dat iTunes stopt met werken als de apps in gebruik worden genomen, schrijft The Verge. Gebruikers die terug willen naar iTunes, bijvoorbeeld om naar podcasts of audioboeken te luisteren, dienen eerst de previewapps weer te verwijderen van hun systeem.

De nieuwe apps van Apple zijn verder alleen te downloaden voor Windows 11-gebruikers; het is niet bekend of er later ook Windows 10-versies komen. Macrumors merkt op dat niet alle gebruikers de apps al kunnen installeren, maar dat verandert vermoedelijk binnenkort. Het is niet bekend wanneer de volledige, non-previewversies van de applicaties uitkomen.