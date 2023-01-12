Previewversies van Apple TV en Apple Music verschijnen in Microsoft Store

Er zijn previewversies van Apple Music, Apple TV en Apple Devices verschenen in de Microsoft Store. Daarmee kunnen Windows 11-gebruikers die diensten binnenkort gebruiken op hun systeem. Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat deze apps naar zijn platform zouden komen.

De previewversies van Apple Music, Apple TV en Apple Devices zijn onlangs in de Microsoft Store gepubliceerd, merkte techwebsite The Verifier als eerste op. Daarmee kunnen Windows 11-gebruikers naar Apple Music luisteren in een losse app met moderne interface. Momenteel dienen gebruikers daarvoor de Windows-versie van iTunes te gebruiken.

Ook Apple TV krijgt een native Windows-app. Momenteel werkt alleen de webversie van die streamingdienst op het besturingssysteem van Microsoft. Apple publiceert ook een Devices-app in de Microsoft Store. Die kan gebruikt worden om iPads en iPods te synchroniseren. Op dit moment werkt dat nog via iTunes.

Gebruikers die de apps openen, krijgen de waarschuwing dat iTunes stopt met werken als de apps in gebruik worden genomen, schrijft The Verge. Gebruikers die terug willen naar iTunes, bijvoorbeeld om naar podcasts of audioboeken te luisteren, dienen eerst de previewapps weer te verwijderen van hun systeem.

De nieuwe apps van Apple zijn verder alleen te downloaden voor Windows 11-gebruikers; het is niet bekend of er later ook Windows 10-versies komen. Macrumors merkt op dat niet alle gebruikers de apps al kunnen installeren, maar dat verandert vermoedelijk binnenkort. Het is niet bekend wanneer de volledige, non-previewversies van de applicaties uitkomen.

Apple TV voor Windows
De Apple TV Preview voor Windows. Bron: Microsoft

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-01-2023 11:53
67 • submitter: T-Junkie

12-01-2023 • 11:53

67

Submitter: T-Junkie

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Reacties (67)

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ShadLink 12 januari 2023 12:13
Als je de Apps niet kan downloaden moet je even je Windows regio op United States zetten.
Lekker Ventje 12 januari 2023 12:26
Maar de app voor klassieke muziek krijgen ze nog steeds niet voor elkaar?
laptopleon @Lekker Ventje12 januari 2023 13:02
Er is toch ook geen aparte app voor punkrock. Waarom heeft een klassieke muziek een eigen app nodig?
feuniks @laptopleon12 januari 2023 17:57
Klassieke muziek is anders dan pop. Bijvoorbeeld al, omdat de componist van een stuk veel belangrijker is dan uitvoerende artiest. Waar je bij niet klassiek heel vaak zoekt op een artiest (zoals ik wil iets van Queen luisteren), zal een klassieke luisteraar niet zo snel denken: "Ik wil iets van het London Symphonic Orchestra horen". Je wil bijvoorbeeld de 5de symfonie van Beethoven luisteren. En dan moet de app je zeggen welke versies er allemaal zijn, dat wil zeggen welk orkest met welke dirigent uit welk jaar en eventueel als dat voor het stuk van belang is waar het is opgenomen en met welke solisten.
En klassieke muziek is GEEN genre. Het is een verzameling van genres, zoals popmuziek ook een verzameling van genres is. En binnen die genres zijn er nog stromingen, sub-genres, stijlen etc. Het goed indexeren en opvraagbaar maken van klassiek is wel degelijk complexer dan veel andere muziek, omdat er gewoonweg veel meer variabelen zijn waar een luisteraar op kan en ook wil zoeken.
Verwijderd @laptopleon12 januari 2023 13:18
Dit is al aangekondigd door Apple toen ze Primephonic hebben overgenomen:
https://www.apple.com/new...ming-service-primephonic/
Klassieke muziek is lastig gezien je (veel) verschillende versies hebt van hetzelfde muziekstuk.
Zoals Apple het beschrijft:
Apple Music Classical fans will get a dedicated experience with the best features of Primephonic, including better browsing and search capabilities by composer and by repertoire, detailed displays of classical music metadata, plus new features and benefits.
laptopleon @Verwijderd12 januari 2023 13:25
Interessant, maar lijkt me nogal een niche, niet zo voor de hand liggend om daar een complete, aparte app voor de maken. Niet het eerste wat je verwacht van Apple. Die schrappen juist vaak als eerste functionaliteit die niet breed gebruikt wordt. Dan zou je nog eerder verwachten dat de Music app een apart scherm krijgt voor klassieke muziek.
Verwijderd @laptopleon12 januari 2023 13:48
Ja, dat zou ik ook verwachten. Bouw het gewoon om naar de Apple Music app....
Maar volgens de 'kenners' op reddit is klassieke muziek erg complex en dat maakte Primephonic juist zo'n success. Ik heb weinig verstand van klassieke muziek dus ik neem het maar van hun aan :+

Interessante review van de oude app:
https://parttimeaudiophil...l-music-streaming-review/
bzzzt
@laptopleon12 januari 2023 13:52
Bedenk wel dat de 'doelgroep' voor klassieke muziek vaker wat ouder is en verhoudingsgewijs bereid is meer te betalen voor hun muziek en daardoor best een interessante niche is.
Dat klassieke muziek minder in het artist-album-song template valt en daardoor minder optimaal te vinden is bij de op popmuziek gerichte muziekaanbieders is al jaren een probleem.
Kenhas @laptopleon12 januari 2023 15:45
Ze hebben een bestaande dienst overgenomen, namelijk die primephonic dus die complete, aparte app is er eigenlijk al.
En zo niche zal het niet zijn anders hadden ze, om te beginnen, die dienst als niet overgenomen
Rutger Muller @Lekker Ventje12 januari 2023 12:44
Zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met licenties. Klassieke labels zijn misschien nog oudbolliger en minder snel te overtuigen.

Daarnaast is de metadata (of specifieker: de afspraken daarover) van klassieke muziek veel complexer dan die van andere muziek. Vandaar dat de meeste digitale distributeurs helaas geen klassieke tags WILLEN ondersteunen (ook geen crossovers), zie bijv. deze conversatie met de oprichter van Distrokid: https://www.reddit.com/r/...philip_kaplan_founder_of/. Je kan natuurlijk wel klassieke muziek distribueren met andere metadata, maar daar zie je dus al een probleem.... zo wordt het er voor streamingservices niet netter op. Hier zie je welke distributeurs Apple aanraadt: https://itunespartner.apple.com/music/partner-search

Dat de tags zo complex zijn is natuurlijk wel juist goed. Zo kun je tussen alle versies uitvoeringen van een compositie switchen; zo worden muzikanten/producers/labels/enz. beter getagd, enz. Dit is een klassieke streaming service die goed gebruikt maakt van dat soort metadata: https://www.idagio.com

[Reactie gewijzigd door Rutger Muller op 26 juli 2024 00:59]

jmvdkolk @Rutger Muller12 januari 2023 16:33
De klassieke muziekbibliotheek is al via de Music app beschikbaar. Alles wat in Primephonic beschikbaar was, kan je vinden. Alleen is het nogal lastig om het te vinden, helaas.
IIIIIIIIIIII 12 januari 2023 12:00
Wat ik in het artikel mis is de beweegreden van Apple om nu pas alles naar Windows te brengen.
Ghandi @IIIIIIIIIIII12 januari 2023 12:06
Ze brengen niet alles naar Windows, alleen waar ze zelf beter van worden
- Apple TV => abonnement
- Apple Music => abonnement

En synchronisatie van je iDevice is wel een essentieel onderdeel als je iTunes wil uitfaseren.
RonJ @Ghandi12 januari 2023 12:12
Er komt dus ook een Device app hiervoor, voor zover je uberhaupt je telefoon/tablet nog met je PC wil syncen, wie doet dat nou nog?

Er is ook al veel langer een iCloud voor windows beschikbaar, niet de meest stabiele topsoftware, maar die vind ik persoonlijk erg handig. Zo heb ik op mn werk-windows laptop ook makkelijk toegang tot mn prive bestanden via iCloud drive en de in iCloud bewaarde wachtwoorden via de bijbehorende Chrome plugin.
laptopleon @RonJ12 januari 2023 13:01
Waarom je wil kunnen synchroniseren? Omdat je maar 5 GB gratis iCloud krijgt bijvoorbeeld. Of gewoon geen behoefte hebt aan iCloud maar wel af en toe een backup wil maken van je foto’s. Of eigen muziekbestanden die je al 25 jaar bij elkaar gespaard hebt.
Mizgala28 @laptopleon12 januari 2023 13:29
Of eigen muziekbestanden die je al 25 jaar bij elkaar gespaard hebt.
Hetzelfde hier (alleen dan niet 25 jaar aan muziek).

Voor mij zou het zelfs een reden zijn om over te stappen als ik geen lokale muziek zelf meer kan toevoegen, en niet mijn foto's lokaal kan beheren, maar dat ben ik, de niche en meeste mensen hebben liever het gemak van de cloud.

Maar als die Apple Devices app hetzelfde functionaliteit heeft als wat iTunes nu kan, zie je mij niet klagen.

al verwacht ik wel dat Apple ooit de keuze voor lokale foto's en muziek toevoegen, de prullenbak ingooit, puur omdat Apple zich als Apple zou gaan gedragen

Alleen ik hou het liever zelf in de hand, en graag zonder cloud voor die 2.

Spotify gebruik ik alleen voor muziek die wel online beschikbaar is, ik heb veel muziek dat niet beschikbaar is op streaming platforms, of regio gebonden is

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 26 juli 2024 00:59]

laptopleon @Mizgala2812 januari 2023 23:33
Bij de eerste versies van iOS was het erg lastig om bestanden buiten iTunes om uit te wisselen naar je telefoon, maar dat is lang geleden, nog voor iCloud bestond.

Ik kan me niet voorstellen dat Apple daar weer naar terug gaat, want dat accepteren gebruikers niet. Zelfs als Apple dat toch doet, gaan anderen daar allerlei tooltjes voor maken om het te omzeilen.
jvanderkroon @RonJ12 januari 2023 13:26
als je (lees)boeken of luisterboeken wilt gebruiken met de standaard app ben je wel aangewezen op de sync. Is mij nog niet gelukt om dit via iCloud te regelen tenminste.

Al zijn dat in dit geval wel bestanden van elders waar Apple niks aan verdient.
icecreamfarmer @jvanderkroon12 januari 2023 14:03
Ja en die beperking is echt sterves irritant.
Ik heb nu een jaar IOS en kom van Android maar waarom ik mijn eigen muziek niet via mass storage erop mag zetten is nog steeds een vraag.

En iTunes komt niet op mijn pc.
XBWillem @RonJ12 januari 2023 13:21
Ik doe het zeer regelmatig - met muziek die ik aanschaf op CD en daarna naar mijn Mac Mini wegschrijf. Die wil ik ook op mijn iPhone beschikbaar hebben. :)
Radiodurans @RonJ12 januari 2023 14:36
Zolang iCloud backups nog geen end-to-end encryptie heeft maak ik uit privacy overwegingen nog steeds lokale back-ups. Als het goed is wordt dat dit jaar wel uitgerold.

[Reactie gewijzigd door Radiodurans op 26 juli 2024 00:59]

batjes
@RonJ12 januari 2023 14:39
Ik zou willen dat Windows met een vergelijkbare feature als KDEconnect komt. Your phone is vrij kansloos in verhouding.
ucsdcom @Ghandi12 januari 2023 13:57
Ze brengen niet alles naar Windows, alleen waar ze zelf beter van worden
- Apple TV => abonnement
- Apple Music => abonnement

En synchronisatie van je iDevice is wel een essentieel onderdeel als je iTunes wil uitfaseren.
Is niet het uiteindelijke echte nieuws wat Apple nu verbloemd brengt dat op deze manier met een sunch app Itunes definitief uitgefaseerd kan gaan worden?

Itusens wordt natuurlijk ook nu al steeds verder uitgekleed, geeft telkens meer problemen etc. Dat Apple er vanaf wil is geen geheim.
RVervuurt @Ghandi12 januari 2023 12:32
Ohnee, een bedrijf dat dingen doet met winstoogmerk! /s
Pendora @IIIIIIIIIIII12 januari 2023 12:04
Apple Music en Apple Devices zit in iTunes gebakken. Mogelijk Apple TV ook, dat weet ik niet.
Op macOS heeft Apple iTunes verwijderd en is dat gesplitst in verschillende apps. Blijkbaar is dat nu pas over naar Windows.
Robinho96 @Pendora12 januari 2023 12:06
Apple TV zit niet in iTunes (weet ik als Windows-gebruiker). ;) Je kan wel films en series die je in iTunes koopt wel kijken, maar niet iets streamen bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Robinho96 op 26 juli 2024 00:59]

C64Boy @IIIIIIIIIIII12 januari 2023 13:33
Tja een MacOs Subsysteem voor Windows ga je lang op moeten wachten vrees ik ;)

Maar Apple brengt zeker ook wel software uit voor Windows gebruikers zeker als ze er zelf beter van worden. Dat is hier ook het geval (koppeling met abonnementsdienst) en het moet ook kunnen qua hardware. Bij bijvoorbeeld Apple Arcade zou het ingewikkelder worden omdat hier veel spellen toch echt voor Apple chips zijn gemaakt. En Microsoft brengt ook wel software uit voor MacOS zoals MS office en ook Onedrive en Teams is onder MacOS te gebruiken. Gelukkig maar: ik gebruik liever MacOS dan Windows.
TheVivaldi @C64Boy12 januari 2023 15:54
Tja een MacOs Subsysteem voor Windows ga je lang op moeten wachten vrees ik ;)
Hangt er vanaf. Op Linux is men al een aardig eind daarmee in de vorm van het project Darling. Dat is open source, dus op basis daarvan zou Microsoft een Windows-implementatie kunnen maken.
Wolfos @IIIIIIIIIIII12 januari 2023 14:29
Volgens mij heeft Apple flinke technische problemen met al deze software. Heel veel systemen lijken afkomstig uit iTunes, wat natuurlijk hele brakke software was.
Er zitten dus hele rare limitaties in en veel bugs.
jmvdkolk @Wolfos12 januari 2023 16:31
De vervangingen voor iTunes zijn niet altijd beter. Als ik de Music app op mijn MacBook vergelijk met iTunes (van vroeger) op mijn MacBook dan was iTunes een stuk beter. En dat zegt hoe slecht de Music app is. De Music app is helemaal vanaf de grond nieuw geschreven, zonder succes.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 26 juli 2024 00:59]

Deveon @IIIIIIIIIIII12 januari 2023 13:06
Apple One komt een stuk beter uit als je Spotify op Windows niet meer nodig hebt omdat Apple geen apps daarvoor maakt. Er zijn enorm veel iPhone gebruikers die ook Windows gebruiken. Die markt willen ze met hun diensten ook bereiken.
Tweakwondo 12 januari 2023 12:16
al bekend of er ondersteuning komt voor lossless audio ?
edit

ik heb de beta versie van apple music gedownload en lijkt inderdaad lossless/atmos te ondersteunen

[Reactie gewijzigd door Tweakwondo op 26 juli 2024 00:59]

Sankel @Tweakwondo12 januari 2023 12:38
Ze supporten 24/192 bitrates
Tweakwondo @Sankel12 januari 2023 12:43
Ik heb inmiddels de app geinstalleerd staan, goed testen lukt niet de app crasht vaak
joostiphone 12 januari 2023 12:27
iMessage voor Windows zou pas echt top zijn. Iets waar gebruikers wat aan hebben, niet waar Apple alleen maar rijker van wordt.
Verwijderd @joostiphone12 januari 2023 13:24
Dit gaat niet gebeuren verwacht ik. Er zijn geruchten dat dit al vaker besproken is door Apple management maar doordat het zo'n groot voordeel is van het Apple ecosysteem, ziet men niet waarom men dit naar andere platformen moet brengen. Dat en de vraag wat het verdienmodel dan wordt lijkt mij reden genoeg om het in het ecosysteem te laten.

Daarbij is er ook het het gebrek van concurrentie. Google heeft zijn ding met RCS maar niemand wil daar aan meewerken (de providers en telefoon bouwers). Ondertussen loopt iMessage ook steeds verder uit op RCS...

Het probleem ligt vooral bij de providers. Als die nou hun hoofd uit hun reet halen en samenwerken aan een gedegen concurrent dan zal Apple ook wel een move maken.
bzzzt
@Verwijderd12 januari 2023 13:57
RCS loopt juist via de telefoonproviders, en is alleen secure voor 1-op-1 gesprekken. Het probleem van dit soort gezamenlijke standaarden is ook dat het voor niemand interessant is om nieuwe mogelijkheden te introduceren want je kan je er niet mee onderscheiden...
Verwijderd @bzzzt12 januari 2023 14:09
RCS loopt juist via de telefoonproviders.
Dit is onjuist, de (meeste) telefoonproviders hebben het juist laten vallen:
https://www.androidauthor...ges-joint-effort-1218036/
Daarna heeft Google het stokje volledig overgepakt van de providers en vrijwel alle data loopt nu via Google: nieuws: Google maakt RCS wereldwijd beschikbaar en voegt eind-tot-eindversleu...

en is alleen secure voor 1-op-1 gesprekken.
Dit is niet altijd correct. Het is een aangekondigde feature die nog niet volledig is doorgevoerd. Zie de vorige link:
Alleen wanneer beide gebruikers RCS-chatten via de Messages-app, kan het gesprek de versleuteling krijgen.
Dus alleen als het via Google loopt is het E2E. maar ik heb ook nog geen 'controle' gezien hoe je dit nu kan weten. Bij normale E2E clients kan je controleren of je E2E valide is (zoals whatsapp 'verify security code'.

Het probleem van dit soort gezamenlijke standaarden is ook dat het voor niemand interessant is om nieuwe mogelijkheden te introduceren want je kan je er niet mee onderscheiden...
Ik denk niet dat het een probleem is van onderscheiden. Ik denk dat het grootste probleem is dat je er geen geld mee kunt verdienen :+
Google heeft profijt van meer Android gebruik. Apple wil meer apparaten verkopen. De providers zal het een zorg zijn, RCS maakt op het dataverbruik vrijwel geen invloed en SMS is toch al zeldzaam.
Als provider wil je terug naar de 'goede oude tijd' waar ze nog bundels met smsjes hadden. Dat biedt RCS echter niet...
bzzzt
@Verwijderd12 januari 2023 15:14
Stel dat Apple RCS gaat ondersteunen: dat betekent dan dus dat Google dus vrijwel alle Apple-Google communicatie ziet. Dan gaat de privacy 'garantie' die Apple op dit moment geeft natuurlijk keihard onderuit. Kan me goed voorstellen dat dat een PR nachtmerrie is waar ze geen trek in hebben.
lenwar
@Verwijderd12 januari 2023 15:17
Het probleem ligt vooral bij de providers. Als die nou hun hoofd uit hun reet halen en samenwerken aan een gedegen concurrent dan zal Apple ook wel een move maken.
Maar waarom zouden de providers zich daar om wat geven? Het is voor hen slechts een extra kostenpost. KPN/Vodafone/enz zijn geen concurrent van Apple. Het zal KPN worst wezen of ik een telefoon met iOS of Android heb lijkt mij.

De EU heeft overigens een wet aangenomen dat straks alle berichtenplatformen samen moeten kunnen werken, dus dan ben je er ook vanaf. Dan maakt het niet meer uit of je iMessage, RCS, WhatsApp, Signal, watdanook, gebruikt voor het verwerken van je berichtjes.
Verwijderd @lenwar12 januari 2023 15:27
Dat geef ik hierboven ook aan:
Ik denk niet dat het een probleem is van onderscheiden. Ik denk dat het grootste probleem is dat je er geen geld mee kunt verdienen :+
Google heeft profijt van meer Android gebruik. Apple wil meer apparaten verkopen. De providers zal het een zorg zijn, RCS maakt op het dataverbruik vrijwel geen invloed en SMS is toch al zeldzaam.
Als provider wil je terug naar de 'goede oude tijd' waar ze nog bundels met smsjes hadden. Dat biedt RCS echter niet...

De EU heeft overigens een wet aangenomen dat straks alle berichtenplatformen samen moeten kunnen werken, dus dan ben je er ook vanaf. Dan maakt het niet meer uit of je iMessage, RCS, WhatsApp, Signal, watdanook, gebruikt voor het verwerken van je berichtjes.
ik heb dit summier meegekregen maar ik verwacht daar nog weinig van. Je kan eisen stellen als EU maar als er helemaal geen onafhankelijke standaarden zijn dan kun je daar natuurlijk ook helemaal niet aan voldoen. Typisch bureaucraten, zonder naar de praktijk te kijken dingen eisen. Dat is juist de reden waarom overheden zulke enorme problemen hebben met technology. Ze snappen er geen snars van en roepen maar wat... Zonder daarbij over de gevolgen na te denken... Als ze nou zouden eisen dat de industrie een universele standaard opzet....
lenwar
@Verwijderd12 januari 2023 15:57
ik heb dit summier meegekregen maar ik verwacht daar nog weinig van. Je kan eisen stellen als EU maar als er helemaal geen onafhankelijke standaarden zijn dan kun je daar natuurlijk ook helemaal niet aan voldoen.
Ik heb daar juist hele grote verwachtingen van. Het zal vast niet vlekkeloos werken vanaf dag 1, maar ik zie persoonlijk helemaal geen probleem. De betreffende spelers zijn op de hoogte gesteld dat zij dit moeten gaan doen, en dus moeten zij maar met elkaar aan tafel gaan zitten. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze dat doen.
Kijk maar naar bijvoorbeeld de recentelijke telefoondetectie voor die Corona-apps (even los van de discussie hoe zinvol dat allemaal bleek). Dat werkte technisch gezien gewoon. Ze hadden gezamelijk een afpsraak gemaakt over hoe de detectie werkt en de betreffende data.

Dat kunnen ze ook met dit doen. Het makkelijkste voorbeeld is, is dat als Apple per se iMessage/APNs, Google RCS en WhatsApp XMPP wil blijven gebruiken, enz, enz, enz, dat je dan iets krijgt als lenwar@telegram en dycell@Signal en vanaf daar is het federation. Kunnen ze allemaal hun eigen platform houden en aan de server kant kunnen ze lekker naar elkaar forwarden met desnoods een nieuwe generieke crossplatformstandaard als ze het niet voor elkaar krijgen om een bestaande standaard te gebruiken. Het stukje e2ee mag de pret ook niet drukken wat mij betreft.
Typisch bureaucraten, zonder naar de praktijk te kijken dingen eisen. Dat is juist de reden waarom overheden zulke enorme problemen hebben met technology.
Dat zie ik juist compleet anders. Overheden leggen in dit geval functionele eisen neer. Hoe de markt het voor elkaar krijgt, moet de overheid zich niet mee gaan bemoeien. De overheid moet niet zeggen "Je moet https met TLS 1.2 en een sleutellengte van zoveel kB, enz, enz, enz". De overheid moet zeggen "Het moet veilig, versleuteld met moderne methodieken, enz, enz". Ze moeten uiteraard geen 'onmogelijke dingen' vragen, maar dat is iets dat ze zelf prima weten wat er technisch gezien wel of niet 'mogelijk' is. De ambtenaar zelf misschien niet, maar daar hebben ze hun adviesorganen voor.
Zonder daarbij over de gevolgen na te denken...
Dat doen ze weldegelijk. Daarom wordt er eerst een voorstel gepubliceerd waar iedereen tegen aan kan klagen/zeuren, voordat ze met een definitief wetsvoorstel komen.
Als ze nou zouden eisen dat de industrie een universele standaard opzet....
Dat is de facto ook de eis natuurlijk. Iedere app moet kunnen inhaken. Dat gaat alleen maar als er een één of andere open standaard is. Welke dat wordt maakt niet uit. Het mag een nieuwe zijn, het mag een bestaande zijn. Als het maar werkt. Dat is aan de markt.
Verwijderd @lenwar12 januari 2023 18:21
Ik denk dat we beiden hetzelfde bedoelen en graag willen zien.
Ik heb alleen in mijn leven veel IT bij de overheid (gemeenten, provincies en ministeries) gezien. Vandaar mijn cynisme en wantrouwen. De keren dat ik aan tafel zat om deze partijen te wijzen op hun eigen regels is bizar. Ook het toezicht is vrijwel niet-bestaand en journalisten moeten eerst herrie schoppen voordat er ook maar een ambtenaar in beweging komt.

Mogelijk dat het anders gaat, gezien dit Europese regels betreft. Maar voor mij gaat de vlag pas uit als er daadwerkelijk samenwerking aangekondigd wordt ;)
Mizgala28 @joostiphone12 januari 2023 13:34
Als is het een client die je telefoon nodig heeft (zoals Whatsapp Desktop in het verleden, waarbij je telefoon online moest zijn anders deed het niet)

Ik zie Apple dat niet doen, ze zien liever dat je naast je iPhone een iPad en nog het liefst een Mac(book) koopt, en dat is logisch.

Maar aan de andere kant, ze gedragen zich al jaren zo en toch hebben veel iPhone users geen Mac in huis (maar misschien is dat in de US anders, en Apple kennende letten ze alleen op die markt alleen)
CivLord @joostiphone12 januari 2023 14:21
iMessage is in de VS een van de populairste messagedienst. En daarmee ook één van de belangrijkste verkoopargumenten om een iPhone te kopen. Wanneer je nu met je familie/ vrienden/ kennissen die een iPhone hebben ook kunt communiceren zonder zelf een iPhone te hebben, wordt een Android telefoon plotseling een alternatief.
nokie 12 januari 2023 12:59
Het is me niet helemaal duidelijk, wordt Music een front end voor de Apple Music service (dus vergelijkbaar met wat je kan in de browser of in iOS) of vergelijkbaar met wat je op MacOS kan doen?

Ik gebruik iTunes nog steeds om mijn eigen muziek via Apple Music overal beschikbaar te hebben (was vroeger een aparte service, ben de naam even kwijt) + om mijn eigen smart playlists te maken (waarvan ik nog steeds niet heb gevonden hoe dat zonder iTunes kan, op MacOS kan dat in Music).

Weet iemand hoe dat zit?

Edit: iTunes Match bedoelde ik

[Reactie gewijzigd door nokie op 26 juli 2024 00:59]

30carbonclocks @nokie12 januari 2023 13:07
De nieuwe Music app ondersteunt lokale muziek, dus iCloud Music Libary/iTunes Match zou ook moeten werken.

Iemand gaf online aan dat het nog niet mogelijk is om smart playlists te maken in de nieuwe app.
nokie @30carbonclocks12 januari 2023 13:13
Dank!
maradesign 12 januari 2023 13:08
Ben benieuwd of deze windows versies ook streamen met de zelfde kwaliteit als op MacOs/iOs. Want prime / disneyplus streamt allemaal gewoon 1080 volgens mij. Terwijl het op safari/macos gewoon allemaal (mits beschikbaar) in 4k streamt.
bzzzt
@maradesign12 januari 2023 13:59
Lijkt me dat dat meer een DRM verhaal is dan een technische beperking. Maar neem aan dat als Apple graag abonnementen wil verkopen ze niet de kwaliteit gaan lopen verzieken. (niet dat 1080p een straf is om naar te kijken of zo)
Nvidiagamer 12 januari 2023 13:43
Bestaat er ook een app die alle streamingdiensten vergelijkt met het aanbod? Ik wil best wat betalen maar ik word er wel een beetje moe van. Het is nu vooral zoeken. Ik heb op dit moment HBO, Netflix en Prime. Veel aanbod van Disney+ vind ik ook goed dus die zal ik er ook wel bij moeten nemen. Verder heb je nog zoveel diensten met exclusives.. word er best simpel van. Uiteraard zou het allemaal geen probleem zijn als je genoeg geld hebt, maar het tikt wel aan voor een alleenstaande.

[Reactie gewijzigd door Nvidiagamer op 26 juli 2024 00:59]

Kruimschaag @Nvidiagamer12 januari 2023 17:44
De app JustWatch
https://apps.apple.com/nl...vies-tv-shows/id979227482
Nvidiagamer @Kruimschaag12 januari 2023 17:47
Top dankjewel!
ChopperGunnerNL 12 januari 2023 16:55
Betekent dit ook automatisch dat dit de permanente vervanger gaat worden van iTunes?
Wat zou er dan met functionaliteit gebeuren zoals het kunnen updaten van je iPhone via je PC.
Roko @ChopperGunnerNL12 januari 2023 17:43
Dat wordt dus de Apple Devices app
ChopperGunnerNL @Roko12 januari 2023 17:44
Ah had hier per ongeluk overheen gekeken.
slijkie 12 januari 2023 12:28
Vreemd, ik dacht dat ze er al stonden. Op Xbox (dus ook de Microsoft Store) zijn beiden al een tijd beschikbaar (vooral Apple TV).

Persoonlijk zo ik de Facetime app dolgraag op mijn Xbox zien (MS store dus), nu is het alleen Skype, en dat is gewoon echt mindere kwaliteit. Met Facetime is het mogelijk om een link aan te maken die je dan in Edge zou kunnen openen, maar ook dat werkt niet echt top.

Wellicht (hopelijk) in de toekomst.

Edit: toevoegingen

[Reactie gewijzigd door slijkie op 26 juli 2024 00:59]

Herko_ter_Horst @slijkie12 januari 2023 14:03
Is de kwaliteit beter/minder vanwege de software of vanwege het verschil in camera-kwaliteit?
slijkie @Herko_ter_Horst12 januari 2023 14:21
Zover ik weet software. De camera’s zijn bij elke client hetzelfde. Facetime op de iPhone, Mac, iPad is ten alle tijden fors beter dan Skype. Veel hogere framerate en veel minder framedrops.

Dit is natuurlijk alleen mijn ervaring, wellicht is het op een ander systeem anders.
TheVivaldi @slijkie12 januari 2023 15:59
Dat lijkt me wel, want er zijn ook talloze memes en grappige video's over FaceTime, juist omdát het niet altijd lekker werkt bij iedereen. Uiteindelijk blijft het software…
Herko_ter_Horst @slijkie12 januari 2023 16:22
Ik dacht dat je Skype op de Xbox vergeleek met FaceTime op je iPhone.
TheVivaldi @slijkie12 januari 2023 15:58
Hoezo werkt dat niet top? Ik dacht dat Apple alleen maar topproducten maakte? :+

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