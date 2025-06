Sony lijkt niet langer te vermelden wanneer PS Plus-games precies verdwijnen

Sony lijkt niet langer te vermelden wanneer een game precies verdwijnt voor afnemers van een PS Plus Premium- of Extra-abonnement. Er wordt nog wel aangegeven dat een game 'binnenkort' niet meer beschikbaar is, maar er staat geen exacte datum meer op de gamepagina's.

Het zou gaan om games die in de catalogus van honderden spellen worden aangeboden aan afnemers van het PS Plus Premium- en Plus Extra-abonnement, zo merkt Push Square op na een tweet van twitteraar PS Play. In principe zijn deze spellen onbeperkt toegankelijk voor afnemers van de betreffende abonnementen, totdat Sony de games uit de gamebibliotheek verwijdert. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een licentiedeal met een uitgever verloopt. Deze titels zijn dan tijdelijk onder het tabblad Last Chance to Play te vinden, waarbij er voorheen een exacte datum werd aangegeven waarop de betreffende games zouden verdwijnen. Nu weten klanten niet hoelang ze deze laatste kans nog hebben.

Vooralsnog is het niet duidelijk of dit een permanente verandering aan de PS Plus-applicatie op PlayStation 4 en 5 is of dat het om een tijdelijke fout gaat. Sony heeft tot dusver officieel niets bekendgemaakt over het gebrek aan een verdwijningsdatum. Ook in maandelijkse PlayStation Blog-posts vermeldt Sony niet wanneer een game weer uit de Plus-service verdwijnt.

Het vernieuwde abonnementensysteem van PS Plus laat afnemers van de twee duurdere abonnementen Plus Premium en Plus Extra ruim vierhonderd games downloaden en spelen. Het goedkopere instapabonnement Essential biedt deze optie niet. Overigens blijven de maandelijkse gratis games, eerder al onderdeel van het toenmalige PS Plus, wel van een klant als hij het spel geclaimd heeft en zolang hij een PS Plus-abonnement blijft afnemen.