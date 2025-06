Sony stopt in mei met aanbieden PlayStation Plus Collection voor PS5-gebruikers

Sony stopt na 9 mei met zijn PlayStation Plus Collection. Dat is een collectie van PS4-games die PS Plus-abonnees kunnen spelen op hun PS5-console. PS Plus-gebruikers kunnen de games tot en met 9 mei nog wel claimen, waarna ze beschikbaar blijven op hun account.

Sony maakt het schrappen van de PlayStation Plus-verzameling onderaan een blogpost bekend. Het bedrijf laat weten dat de collectie na dinsdag 9 mei wordt geschrapt. PS Plus-abonnees kunnen de games uit de collectie tot en met die datum nog wel toevoegen aan hun bibliotheek, waarna ze speelbaar blijven zolang de gebruiker in kwestie lid is van PlayStation Plus. Na 9 mei is het niet meer mogelijk om de games te claimen.

De PlayStation Plus Collection werd in 2020 geïntroduceerd, samen met de PlayStation 5. De verzameling bevat verschillende PS4-titels, die PS5-gebruikers op hun console kunnen downloaden en spelen. De collectie is beschikbaar voor alle PlayStation Plus-abonnees, ongeacht het abonnementstype.

Er zitten momenteel 19 PS4-games in de PS Plus Collection. Daaronder vallen PlayStation-exclusives als Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered en Uncharted 4, naast thirdpartygames als Detroit Become Human en Fallout 4. Het bedrijf biedt daarnaast een gamecatalogus met een groter aantal PS4- en PS5-titels als onderdeel van zijn duurdere PS Plus Extra- en Premium-abonnementen; die blijft wel beschikbaar. Het bedrijf blijft daarnaast iedere maand een aantal gratis games beschikbaar stellen voor PS Plus-abonnees. In februari betreffen dat bijvoorbeeld Destiny 2 Beyond Light, OlliOlli World, Evil Dead en Mafia: Definitive Edition.