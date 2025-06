Football Manager 2023 komt op 1 februari uit voor PlayStation 5

Football Manager 2023 krijgt op 1 februari een officiële release voor de PlayStation 5-console. Deze nieuwste titel in de voetbalmanagementgamereeks is sinds vorig jaar beschikbaar voor de pc en de Xbox-consoles, maar een PlayStation-versie bleef uit door controverse over dev kits.

Ontwikkelaar Sports Interactive meldt dat het samen met uitgever SEGA nauw heeft samengewerkt met Sony om eerdere 'onvoorziene complicaties' op te lossen en dat men 'opgelucht' is dat er een einde komt aan de 'frustratie en de onzekerheid rondom de release'. Abonnees van PlayStation Plus kunnen tot 14 februari gebruikmaken van een korting van twintig procent.

De ontwikkelaar erkent dat het ongebruikelijk is om een Football Manager-game uit te brengen gedurende de transferperiode voor profvoetballers, maar men heeft naar eigen zeggen prioriteit gegeven aan het zo snel mogelijk uitbrengen van de game na het eerdere uitstel. Dat uitstel werd wereldkundig gemaakt in november vorig jaar en toen werd geen nieuwe releasedatum gegeven.

Met de komst van de game naar de PlayStation 5 komt er een einde aan een periode van twee jaar waarin er geen nieuwe Football Manager-titel is verschenen voor de PlayStation-consoles. De baas van Sports Interactive, Miles Jacobson, liet in september 2020 weten wat daar de reden voor was. Hij gaf aan dat er vanuit Xbox jaren is gevraagd en gewerkt om de games terug te laten keren op de Microsoft-consoles, maar dat er vanuit Sony sprake was van een andere benadering. Jacobson legde uit dat Microsoft wel de benodigde development kits stuurde, maar dat Sony deze, ondanks gesprekken daarover, niet stuurde.