Microsoft krijgt wellicht te maken met EU-antitrustonderzoek inzake Teams

De Europese Commissie is van plan om een formeel antitrustonderzoek te beginnen waarbij wordt ingezoomd op Microsofts videobeldienst Teams. Dat stelt althans Politico op basis van meerdere bronnen.

Politico baseert zich daarbij op vier bronnen die bekend met deze materie zouden zijn. Het onderzoek zou gaan over de vraag of en zo ja in hoeverre Microsoft de dienst Teams en andere software op oneerlijke wijze koppelt aan het gebruik van Office. Een woordvoerder van de Commissie gaf aan dat er nog altijd sprake is van een 'beoordeling van de klacht'.

De Europese Commissie, de mededingingstoezichthouder van de EU, zou van plan zijn om het onderzoek snel op te schalen en bezig zijn met de voorbereidingen van een statement of objections. Dit document is recent ook al naar verschillende concurrenten van Microsoft gestuurd waarin de Commissie aangeeft welk bewijs het van plan is te gebruiken. Een statement of objections is een document waarin de Commissie moet aangeven op welke feiten het zich baseert en hoe het die beoordeelt. Het doel is om een of meer betrokken partijen te informeren over de bezwaren, zodat de partijen zich ertoe kunnen verhouden en zich er eventueel tegen kunnen verweren. Er moet ook in staan welke inbreuken de Commissie heeft geconstateerd en welk bewijs daarbij een rol heeft gespeeld.

Deze kwestie rondom Teams begon toen Slack in 2020 een officiële klacht indiende. Daarin gaf het bedrijf aan dat Microsoft te veel macht zou hebben en ook daadwerkelijk misbruik maakte van zijn machtspositie. Volgens Slack gebruikt Microsoft zijn dominante positie om concurrenten tegen te werken, in die zin dat Teams standaard aan het marktdominante Office wordt gekoppeld. Reuters schreef eind vorig jaar dat Microsoft bezig was om de zorgen van de Europese Commissie te adresseren; Microsoft zou toen hebben voorgesteld om bepaalde concessies te doen. Slack is eind 2020 overgenomen door Salesforce.