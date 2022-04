Salesforce neemt chatdienst Slack over voor 27,7 miljard dollar

Salesforce heeft een overeenstemming bereikt met Slack voor een overname. De maker van CRM-software koopt de chatdienst die met name populair is in de zakelijke markt voor een bedrag van 27,7 miljard dollar.

Salesforce wil Slack combineren met het Customer 360-platform, schrijft het bedrijf bij de bekendmaking van de overname. Customer 360 is software van Salesforce die bedoeld is om een overzicht te maken van klantgegevens. Slack zal diep geïntegreerd worden binnen het platform en als nieuwe interface voor Salesforce Customer 360 dienen.

Slack blijft ook bestaan als los chatplatform dat momenteel al door veel bedrijven wordt gebruikt. Volgens Salesforce kan Slack na de overname verder uitbreiden in de zakelijke markt. Slack wordt een bedrijfsonderdeel van Salesforce en de huidige ceo Stewart Butterfield blijft die taak vervullen.

De raad van bestuur van zowel Salesforce als Slack heeft de overnameplannen goedgekeurd. De bedrijven verwachten dat de transactie in het tweede kwartaal van volgend jaar is afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van regelgevende instanties.

Slack behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 234,5 miljoen dollar. Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. De chatdienst heeft 1080 grote klanten die goed zijn voor een omzet van meer dan 100.000 dollar per twaalf maanden. In totaal zijn er 142.000 betalende klanten.