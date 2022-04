Slack krijgt functie voor Discord-achtige audiogesprekken

Slack introduceert Huddles. Dat zijn Discord-achtige ruimtes voor audiogesprekken, waar medewerkers binnen een Slack-organisatie op ieder moment in en uit kunnen springen. De feature wordt momenteel uitgerold naar betaalde Slack-teams.

In een blogpost stelt Slack dat de functie onder andere is bedoeld voor snel overleg, waarvoor niet per se een uitgebreide vergadering hoeft te worden ingepland. Ook kan de feature volgens Slack gebruikt worden om spontane en informele discussies en gesprekken te houden, zonder dat daarvoor een meeting moet worden ingepland. Dat zou vergelijkbaar moeten zijn met de spontane gesprekken die collega's voor de coronapandemie ook op kantoor met elkaar hadden.

Met Huddles wil Slack naar eigen zeggen de drempel om met elkaar audiogesprekken te starten verlagen. "Met één klik kan een vergadering worden gestart in elk kanaal of elke DM, inclusief de kanalen die u deelt met mensen buiten uw bedrijf. Iedereen in dat kanaal is vrij om in en uit het gesprek te gaan wanneer ze dat willen, alsof ze langs een bureau lopen", aldus het bedrijf. Webcambeelden worden niet ondersteund, maar gebruikers kunnen wel hun scherm delen, bijvoorbeeld om presentaties te houden.

Slack spreekt verder over nieuwe functies om video- en spraakberichten te delen met collega's, als alternatief voor 'eindeloze meetings en vergaderingen'. Het bedrijf stelt bijvoorbeeld dat werknemers hun pitches of ideeën kunnen inspreken, in plaats van het inplannen van een stand-up meeting. Deze functie komt in 'de komende maanden' beschikbaar voor betalende Slack-gebruikers.