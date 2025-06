Slack krijgt AI-functies voor samenvatten berichten en maken aantekeningen

Salesforce introduceert Slack GPT. Daarmee wil het bedrijf generatieve AI-functies in de berichtendienst integreren, bijvoorbeeld voor het samenvatten van berichten en het maken van notities bij spraakgesprekken. De dienst moet in het komende jaar beschikbaar komen.

Salesforce kondigde Slack GPT op donderdag aan tijdens een evenement in New York. Slack GPT wordt volgens het bedrijf in de berichtendienst geïntegreerd. Als onderdeel daarvan komen op termijn verschillende AI-features beschikbaar in de app. De tool kan onder meer gebruikt worden om berichten in te korten en de toon daarvan aan te passen of om meerdere gemiste berichten in een Slack-kanaal samen te vatten. Slack GPT kan ook functioneren als schrijfhulp en kan notities maken over spraakgesprekken.

Gebruikers krijgen de optie om AI-acties te automatiseren met Slacks Workflow Builder. Het wordt daarnaast mogelijk om AI-modellen van andere bedrijven, zoals OpenAI en Anthropic, te integreren in het platform. In die gevallen wordt data uit Slack niet gebruikt om de modellen van die bedrijven te trainen, zegt Salesforce. Het moet ook mogelijk worden voor bedrijven om hun eigen integraties te ontwikkelen. De tool moet verder gaan samenwerken met Einstein GPT, een AI-model waar Salesforce al langer aan werkt.

Eerder dit jaar maakte Salesforce OpenAI's ChatGPT en AI-model Claude van Anthropic al beschikbaar via Slack. Dat betroffen echter externe apps. Slack GPT moet in de berichtendienst zelf geïntegreerd worden en uitgebreidere functionaliteit bieden. Het is niet bekend wanneer SlackGPT precies beschikbaar komt. Slack-topvrouw Ali Rayl zegt tegen CNBC dat de functies 'in het komende jaar' beschikbaar moeten komen, maar deelt verder geen concrete informatie.