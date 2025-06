Berichtendienst Slack meldt storing waardoor berichten niet laden - update

Slack zegt een storing te hebben waardoor kanalen, threads en privéberichten niet kunnen werken. De oorzaak van de storing is niet duidelijk. Het lijkt er niet op dat iedereen last heeft van de storing.

De berichtendienst bevestigt dat er een storing is en zegt het probleem te onderzoeken. Slack gaf om 17:15 uur aan dat er een probleem was met threads, een half uur later gaf het aan dat volledige channels en privéberichten ook door de storing zijn getroffen.

Slack is een berichtendienst die voornamelijk door bedrijven wordt gebruikt. De storing begon rond 17.00 uur en zorgt ervoor dat bepaalde berichten niet worden geladen, maar sommige nieuwe berichten weer wel. De storing treft zowel de webversie als de apps.

Update, 18:55 uur: Slack zegt dat de storing inmiddels is opgelost en geeft verder geen details over de storing. Wel zegt het bedrijf dat de gebruiker Slack mogelijk moet herstarten om de dienst weer te kunnen gebruiken.