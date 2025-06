Galileo heeft nauwkeurigheid van minder dan 40cm, maar niet voor smartphones

De Galileo-plaatsbepalingsdienst heeft nu een nauwkeurigheid van minder dan 40cm, afhankelijk van het verbonden apparaat. Bij smartphones zal dit nog niet werken. Onder meer drones en autonome auto's zouden de extra nauwkeurigheid wel kunnen gebruiken.

De Galileo-satellieten ondersteunen sinds dinsdag high accuracy service, waardoor de plaatsbepalingsdienst een verticale nauwkeurigheid van 40cm moet hebben en een horizontale nauwkeurigheid van 20cm. Zonder has is de dienst op de meter nauwkeurig. ESA claimt dat Galileo de eerste satellietdienst is die has ondersteunt en daardoor dergelijk hoge nauwkeurigheid heeft. Has is gratis te gebruiken.

Has werkt op dit moment niet op de meeste consumentenapparaten, omdat de dienst met de e6-satellietband werkt. Hier is volgens ESA high-end apparatuur voor nodig. Al zegt de ruimtevaartorganisatie ook dat de dienst via internet beschikbaar moet komen, waardoor consumentenapparaten deze uiteindelijk wel zouden kunnen gebruiken.

De Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma Euspa was betrokken bij het project en zegt dat has vooral is ontwikkeld voor landmeetkunde, precisielandbouw en civiele techniek. 'Nieuwe en opkomende toepassingen als autonome auto's, onbemande voertuigen en robotica' zouden ook baat hebben bij has, aldus het agentschap.

Has werkt door het gebruik van een high accuracy data generator in Italië die extra correcties voor Galileo en gps genereert. Deze correcties worden in real time naar Galileo-satellieten gestuurd, die de data weer via de e6-band naar ondersteunde apparaten stuurt, met enkele berichten van 448bit per seconde. Zo wordt informatie over de banen van satellieten elke dertig seconden geüpdatet en de satellietklokken elke tien seconden aangepast. Zo moet de informatie over de Galileo-satellieten nauwkeuriger worden en zo ook de locatiebepaling. ESA zegt Galileo-has nog nauwkeuriger te willen maken, maar hier extra grondstations voor nodig te hebben. Hier wordt de infrastructuur nog voor geüpgraded.