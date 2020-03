Plannen voor Britse satellietnavigatie lopen vertraging op

De in augustus 2018 gestarte studie naar de haalbaarheid van een eigen systeem voor satellietnavigatie voor het Verenigd Koninkrijk loopt minstens een half jaar vertraging op. De studie had rond deze tijd moeten verschijnen.

Volgens de Financial Times gaan de Britse voorbereidingen voor een eigen satellietnavigatiesysteem gepaard met interne twisten. Die gaan onder andere over de kosten. In 2018 kondigde het Verenigd Koninkrijk aan een alternatief voor het Europese Galileo-navigatiesysteem te willen ontwikkelen voor zijn eigen strijdkrachten. Door de Brexit verliest het VK zijn toegang tot het beveiligde deel van het EU-satellietnavigatieproject.

Eerder werd gemeld dat er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd zou worden. Daar zou zeker 92 miljoen pond, omgerekend 106 miljoen euro, voor worden uitgetrokken. Het Department for Business, Energy and Industrial Strategy, waar het Britse ruimteagentschap onder valt, meldt tegenover The Register dat er dit jaar een National Space Council in het leven geroepen wordt. Ook wordt er aan een nationale ruimtevaartstrategie gewerkt. Meer details daarover volgen later, aldus het ministerie, dat niet inhoudelijk ingaat over het uitstel van de studie.

Schattingen over de kosten voor een Brits Galileo-alternatief lopen uiteen tussen 3 en 5 miljard pond, oftewel tussen 3,46 en 5,77 miljard euro. Naast het Amerikaanse gps en het Europese Galileo heeft Rusland zijn eigen Glonass. China heeft zijn Beidou-systeem eveneens wereldwijde dekking gegeven. Ook Japan en India werken aan eigen positiebepalingssystemen.