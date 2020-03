KPN wil forceren hdr-weergave op televisies ongedaan maken

KPN gaat klanten helpen om klachten over het forceren van een hdr-modus in hun tv weg te nemen. De provider zegt dat het in de Arris VIP5202-ontvanger eventueel de software terug gaat zetten naar een eerdere versie. Ook lijkt er nieuwe software te komen waarin hdr optioneel wordt.

Een woordvoerder van het bedrijf laat het volgende aan Tweakers weten. "We hebben goed gekeken en geluisterd naar de klachten over de laatste firmware-update en de hdr-instelling daarin. Er blijkt in bepaalde gevallen een negatief effect op de kleurinstellingen van bepaalde televisies op te treden. Wij gaan klanten die zich via het forum melden, individueel helpen en de software eventueel terugzetten naar de oude versie."

Inmiddels schrijft een moderator op het KPN-forum dat klanten een persoonlijke melding kunnen maken als ze de oude software terug willen hebben. KPN heeft dan enkele gegevens nodig. Als die zijn ingediend, 'zal het account in een speciale softwaregroep worden geplaatst'. Dat gebeurt binnen 48 uur. Vervolgens zal de tv-ontvanger binnen een 's nachts geopende 'servicewindow' de oude software downloaden, al dan niet na een herstart.

Ook geeft de woordvoerder aan dat er nieuwe software zal worden ontwikkeld, getest en uitgebracht om de problemen weg te nemen. In die nieuwe software 'zal de hdr-instelling door de klant zelf kunnen worden ingesteld'. Het optioneel kunnen maken van de hdr-inschakeling lijkt zich nu toe te spitsen op de situatie waarin de Arris-ontvanger wordt gebruikt in combinatie met televisies van een specifieke tv-producent, maar daar kon het bedrijf nog niet meer informatie over geven.

KPN lijkt hiermee alsnog tegemoet te komen aan de klachten van nogal wat klanten, nadat het bedrijf eerder aangaf het forceren van hdr in de tv-ontvanger niet terug te draaien. Die klachten ontstonden een week geleden, nadat de provider voor een specifieke 4k-tv-ontvanger, de Arris VIP5202, een update uitbracht. Daarmee worden standaard alle zenders als hdr doorgegeven aan televisies die hdr ondersteunen, terwijl het nog altijd om sdr-content gaat. Vermoedelijk is hierbij sprake van sdr dat in een hdr-container wordt gestopt. Als gevolg hiervan schakelen hdr-televisies hun hdr-modi in, wat gelet op de klachten tot een verslechtering van de beeldkwaliteit leidt.