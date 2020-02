KPN-update voor interactieve tv-ontvanger forceert hdr-modus op televisies

KPN heeft voor een interactieve tv-ontvanger een update doorgevoerd waarmee sprake is van een situatie waarin hdr-tv's automatisch een hdr-modus inschakelen. Dit lijkt het geval bij alle of de meeste zenders. Op het oog is er echter geen sprake van groter dynamisch bereik.

Arris VIP5202

In een topic op het forum van KPN wordt de update uiteengezet. De update, die voor de Arris VIP5202- is doorgevoerd, brengt volgens de beschrijving 'verbeteringen in de hdr kwaliteitsbeleving' met zich mee. Volgens de officiële omschrijving zullen klanten met een televisie die high dynamic range ondersteunt, na de update 'merken dat de kleuren beter worden weergegeven'.

In het topic melden verschillende gebruikers echter dat de beeldkwaliteit niet is verbeterd. Een gebruiker zegt dat zijn ZTE 8001 normaal functioneert bij de paar beschikbare 4k-zenders en dat de televisie niet standaard een hdr-modus activeert bij de hd-zenders. Over dat laatste klaagt hij wel bij zijn Arris 5202-ontvanger. Via dat apparaat worden volgens hem niet alleen de met hybrid log gamma gecodeerde beelden van de paar uhd-zenders uit het 4k-tv-abonnement verkeerd weergegeven, maar is er ook sprake van een hdr-signaal bij alle andere zenders.

Daarnaast is er een gebruiker die klaagt dat de beelden op de televisiezenders te veel de rode kleur benadrukken. Dat is in theorie te verbeteren door eventueel een andere hdr-modus te kiezen of in de beeldinstellingen aanpassingen door te voeren, maar op basis van eigen bevindingen lijkt er in vergelijking met de reguliere sdr-weergave nauwelijks sprake van een vergroot dynamisch bereik. De op de ontvanger aangesloten televisie herkent een hdr-signaal en schakelt daarop automatisch een hdr-modus in bij in ieder geval alle hd-zenders. Daarbij is geen sprake van de voor hdr kenmerkende felle lichtbronnen, een groter contrast tussen lichte en donkere delen of verzadigdere kleuren.

KPN geeft aan dat de optie voor hdr standaard op 'altijd aan' staat als een televisie wordt gebruikt die hdr ondersteunt. Een woordvoerder van KPN laat aan Tweakers weten dat het bedrijf eerder positieve feedback heeft ontvangen over deze wijziging. "Uit onze gebruikerstests hebben we positieve reacties gekregen waarbij de meeste mensen aangeven dat nu ook de standaardzenders een betere beeldkwaliteit geven. Het voordeel bij 'hdr altijd actief' is dat de tv-ontvanger en televisie niet telkens hoeven te schakelen tussen sdr en hdr", aldus de woordvoerder. Zij geeft daarnaast de suggestie dat gebruikers eventueel hdr kunnen uitzetten in de televisie; dan zou de tv-ontvanger ook geen conversie naar hdr meer moeten uitvoeren.

Een moderator van KPN zegt dat de instelling dat hdr standaard actief is, onderdeel is van de nieuwe firmware en bevestigt dat gebruikers dit niet zelf uit kunnen zetten in de instellingen van de ontvanger. Een andere moderator geeft op het forum aan dat de ontvanger de beelden naar hdr converteert, al is niet duidelijk op welke manier dat precies gebeurt. Wellicht is er sprake van een algoritme dat sdr naar hdr omzet, maar het kan ook gaan om een situatie waarin het sdr-bronmateriaal in een hdr-container wordt geplaatst, zodat de televisie het als hdr herkent, zonder dat het daadwerkelijk de kenmerkende hdr-eigenschappen heeft.

Overigens heeft de recente update op papier ook een aantal andere vernieuwingen doorgevoerd, zoals bugfixes, een verbetering van de bluetoothverbinding tussen de afstandsbediening en de tv-ontvanger en een oplossing voor het probleem waarbij de op de ontvanger ingebouwde Netflix-app niet de geluidsinstelling van de ontvanger overnam.