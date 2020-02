HomeWizard-hub krijgt na negen jaar geen updates en ondersteuning meer

Het Nederlandse domoticaplatform HomeWizard stopt met het ondersteunen van zijn eerste hub. Per 1 mei krijgt de HomeWizard geen updates meer en stopt het bedrijf met de ondersteuning. De servers blijven wel online en het apparaat blijft bruikbaar.

HomeWizard heeft gebruikers ingelicht via een e-mail. Daarin schrijft het bedrijf dat de HomeWizard-gateway, de Android- en iOS-apps en de web-app geen updates meer krijgen. De apps blijven in de downloadwinkels van Apple en Google staan zolang ze voldoen aan de eisen van die downloadstores.

De onlinediensten waarmee de HomeWizard verbinding maakt, blijven werken. Gebruikers kunnen hun apparatuur ook na het stoppen van de ondersteuning dus blijven gebruiken. Ook zegt het bedrijf nog technische ondersteuning te geven en reparaties uit te voeren als klanten de HomeWizard minder dan twee jaar geleden hebben gekocht.

De hub waarvan de ondersteuning stopt is al een paar jaar niet meer te koop. Het bedrijf heeft met de Link al een nieuwe gateway uitgebracht en verwijst gebruikers door naar dat apparaat. De Link ondersteunt niet alle bestaande apparatuur, maar is volgens de fabrikant sneller en gebruiksvriendelijker.

HomeWizard bracht zijn eerste smarthomehub negen jaar geleden uit. De hub kan gekoppeld worden met accessoires als slimme stopcontacten, modules en sensoren. Ook de hardware van KlikAanKlikUit is compatibel met het systeem.

Tweakers publiceerde vijf jaar geleden een achtergrondartikel over domoticahubs en besprak daarbij ook de HomeWizard. In 2013 maakte Tweakers onderstaande videoreportage over HomeWizard.

Videoreportage uit 2013 over HomeWizard