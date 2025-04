HomeWizard brengt Energy Display-energiemonitor uit voor 60 euro - update

HomeWizard brengt de Energy Display-energiemonitor uit voor net geen 60 euro. Met het scherm kunnen gebruikers inzicht krijgen in onder meer hun stroom-, water- en gasverbruik. Om de Energy Display volledig te kunnen gebruiken zijn enkele los verkrijgbare sensors nodig.

De Energy Display is een verlengde van de HomeWizard Energy-app en toont in principe dezelfde informatie op een los scherm, dat overigens niet aanraakgevoelig is. Het indelen van de ondersteunde widgets gebeurt dus via de app. Het scherm heeft een diameter van 5" en het apparaat is in totaal 130 x 94 x 34 millimeter groot. De Energy Display maakt via de 2,4GHz-band verbinding met een wifithuisnetwerk. Er zit een bewegingssensor in het scherm waardoor het lcd-paneel alleen aan gaat wanneer er iemand in de buurt is.

Gebruikers kunnen op het scherm uiteenlopende energiestatistieken live inzien, waaronder het huidige stroom-, water- en gasverbruik, statistieken over hun zonnepanelen, stroomverbruik per individueel apparaat en de huidige omgevingstemperatuur. Afgezien van het laatste voorbeeld zijn wel bepaalde extra sensors nodig, waaronder bijvoorbeeld een P1 Meter of Energy Socket van HomeWizard.

Statistiek Benodigde sensor Kosten sensor* Totaal stroomverbruik P1 Meter € 29,95 Gasverbruik P1 Meter € 29,95 Waterverbruik Watermeter € 49,95 Stroomverbruik per apparaat Energy Socket € 27,95 Stroomverbruik autolader, warmtepomp of meterkastgroep kWh-meter € 59,95 Informatie zonnepanelen kWh-meter € 59,95

*HomeWizard biedt enkele euro's korting wanneer klanten een Energy Display in combinatie met een P1 Meter of Watermeter aanschaffen. Ook heeft het bedrijf een naar verhouding goedkopere 3-pack Energy Sockets. Dit is niet in de tabel opgenomen.

Update, 16.40 uur: Prijzen van benodigde producten zijn in de tabel verwerkt.