EA verwijdert FIFA-games uit webwinkels, games niet meer te koop

Electronic Arts heeft alle tot dusver uitgebrachte FIFA-games uit prominente virtuele gamewinkels laten verwijderen. Via onder meer de PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Epic Games Store en Steam zijn de spellen niet meer verkrijgbaar.

Bron: Valve

De games zijn in alle gevallen niet meer in de gamewinkels te vinden, zo merkte een X-gebruiker op. De bron stelt dat gamers FIFA 23 en FIFA 22 nog wel kunnen spelen via EA Play en dus via de Xbox Game Pass. Ook zijn er nog bepaalde dlc-pakketten op enkele van de platformen beschikbaar.

VGC merkt op dat er op de Steam-pagina van FIFA 23 vermeld staat dat het spel op verzoek van de uitgever niet meer te vinden is via de zoekfunctie van de gamewinkel. De game is ook niet meer te kopen, maar er wordt nog wel verwezen naar een EA Play-lidmaatschap. Op SteamDB staat dat FIFA 23 op 21 september van Steam is verwijderd.

Electronic Arts heeft niet voor de publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers. Het is dus niet helemaal duidelijk wat er met bestaande kopieën van FIFA-games gebeurt na de release van FC 24 op 29 september. Overigens is de aankomende voetbalgame van EA al sinds 22 september voor eigenaren van de Ultimate Edition beschikbaar. Vermoedelijk worden servers voor multiplayermodi op den duur offline gehaald, maar blijven de games wel speelbaar in singleplayermodi. Voor enkele oudere FIFA-games werd dit al eerder bevestigd.

Het verwijderen van FIFA-games heeft mogelijk met auteursrechten te maken. Electronic Arts neemt vanaf 2022 geen FIFA-licentie meer af omdat de voetbalorganisatie naar verluidt 1,2 miljard dollar voor een contract van vier jaar wilde hebben voor het gebruik van de kenmerkende naam. Daarom hanteert EA vanaf dit jaar de titel 'FC'.