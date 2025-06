EA brengt Sports FC Mobile op 26 september uit, heruitgave FIFA Mobile

Electronic Arts heeft Sports FC Mobile aangekondigd, een voetbalgame voor smartphones die op 26 september beschikbaar moet komen. Het gaat om een vernieuwde versie van wat momenteel nog FIFA Mobile of ook wel FIFA Soccer of Football genoemd wordt.

In een persbericht stelt EA dat Sports FC Mobile gemaakt is voor smartphones, waarbij de gamesnelheid en het gevoel bij het spelen zouden zijn afgestemd op mobiele platformen. Verder kondigt het bedrijf nieuwe True Play Personality-eigenschappen aan, waarmee 'bepaalde spelers' eigen animaties, penaltytrappen en doelvieringen krijgen.

Gamers die momenteel nog de FIFA-game op hun iOS- of Android-smartphone hebben geïnstalleerd, hoeven het vernieuwde spel niet opnieuw te downloaden; EA Sports FC Mobile is een update voor de huidige game. De nieuwe mobiele voetbalgame is vanaf 26 september via de App Store en Play Store verkrijgbaar en blijft zover bekend free-to-play. Enkele dagen daarna, op 29 september, komt EA Sports Football Club 24 uit. Dit wordt de eerste grote voetbalgame van de uitgever zonder de FIFA-naam. Tweakers schreef onlangs een preview van FC24.