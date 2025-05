Titel FC24 Platform PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store, EA App, Nintendo Switch Ontwikkelaar EA Sports Uitgever Electronic Arts Releasedatum 29 september 2023

FIFA. Als je niet beter wist, zou je denken dat de medewerkers van EA Sports tijdens de presentatie van EA Sports Football Club 24, kortweg FC24, een spelletje ‘verboden woord’ aan het doen waren. Niet alleen werd de naam tijdens de publieke presentatie op donderdagavond niet genoemd, ook tijdens het verdere programma ging EA het noemen van de game die het EA Sports-label op de kaart heeft gezet, angstvallig uit de weg. De breuk is vers en naar het verleden wordt zo min mogelijk gekeken. De focus ligt op de toekomst en die toekomst begint met FC24.

EA ziet FC24 als een nieuwe start na het afsluiten van het dertig jaar durende hoofdstuk FIFA. Voor wie het vergeten was: de voetbalbond verlangde twee miljard dollar van de gamemaker, wat EA dan het recht zou geven de naam voor een periode van vier jaar te gebruiken. EA bedankte voor de eer, meende dat de game prima zonder de herkenbare titel zou kunnen en kondigde begin 2022 aan dat FIFA 23 de laatste in de reeks zou zijn. FC24 is de game die moet bewijzen dat die aanname klopt. EA zou EA niet zijn als daar geen knaller van een campagne tegenaan gegooid zou worden en die campagne ging vorige week dus van start. Leuk detail: het evenement waarvoor EA journalisten en contentcreators had uitgenodigd, vond plaats in De Kromhouthal in Amsterdam. Een thuiswedstrijd dus, ook weleens leuk.

Dat voor Amsterdam is gekozen, is geen toeval. Tijdens de ook live uitgezonden publieke presentatie vertelde EA dat het totaalvoetbal van de in Amsterdam geboren Johan Cruijff als inspiratie heeft gediend voor de vormgeving van FC24. Het logo van de game heeft een driehoekige vorm, wat een verwijzing is naar de driehoekjes die een fundament van totaalvoetbal zijn. De bakermat van die voetbalstijl was dus de perfecte plek voor de introductie van FC24. Om die introductie wat extra flair te geven, gaven iconen Ronaldinho, Figo, Drogba en coveratleet Erling Haaland acte de présence in Amsterdam. Tja, als je 500 miljoen dollar per jaar niet aan de FIFA hoeft te betalen, kun je het aan andere leuke dingen uitgeven.

Een belangrijk deel van dat beschikbare geld zal dit jaar, en waarschijnlijk ook komende jaren, uitgegeven worden aan het uitbouwen van de naamsbekendheid van het nieuwe merk. Dat is lastiger dan het lijkt, want zelfs voor ons is nog niet helemaal duidelijk hoe de naamgeving nou werkt. Soms lees je 'EA Sports FC' en soms alleen 'FC24'. Het lijkt er dus op dat EA Sports FC de verzamelnaam is voor deze nieuwe tak van games, waarbij FC24 dan de eerste is in de reeks. Het zal echter hoe dan ook even duren voordat er in winkels kort voor de feestdagen niet meer gevraagd wordt naar 'de nieuwe FIFA'. De wereldvoetbalbond heeft overigens ooit geroepen dat er een andere game zal komen met de naam FIFA, maar daarvan ontbreekt tot op heden ieder spoor. Voorlopig heeft EA dus alle gelegenheid om de hele fanbase mee te trekken naar zijn nieuwe Football Club.