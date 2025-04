Nieuwe naam, zelfde game

Met het verschijnen van FC 24 begint een nieuw tijdperk in de geschiedenis van voetbalgames. Beter gezegd: FIFA 23 sloot vorig jaar een periode van dertig jaar FIFA-games af als laatste game die de naam van de wereldvoetbalbond nog mocht dragen. Zoals bekend sloten EA en de FIFA geen nieuwe deal voor de naam en dus moest 's werelds bekendste voetbalgame van naam veranderen. EA introduceerde daarop de EA Sports Football Club, de kapstok waaraan de nieuwe games worden gehangen. EA Sports FC 24 is dus de eerste titel in die reeks. De hamvraag is natuurlijk: gaat de naamsverandering gepaard met veranderingen in de game zelf? De FIFA’s van de laatste jaren kregen immers steevast het verwijt dat er jaar op jaar niet veel verandert en FC 24 zou er goed aan doen die tendens te doorbreken.

Om met de deur in huis te vallen: dat blijkt ijdele hoop. Als er wel een deal met de FIFA gesloten was en dit FIFA 24 was geweest, dan zou menigeen zeggen: "Ah ja, niet veel nieuws onder de zon, dus gewoon weer een nieuwe FIFA." Het mag dan anders heten, het is helder dat FC 24 met hetzelfde probleem kampt. Tegelijk zit daar overigens wel goed nieuws in. Voor wie zich er namelijk zorgen over maakte: de naamswijziging heeft alleen invloed op de titel, niet op de verdere licenties in de game. Dat er geen FIFA meer op het doosje staat, betekent dus niet dat er landen, clubs of spelers zijn verdwenen. Dat loopt allemaal via andere licenties. Daarin veranderen jaarlijks ook altijd wel wat kleine dingen, maar het gros van de clubs en spelers is gewoon aanwezig in FC 24.

Nu hebben we al weggegeven dat FC 24 niet schokkend veel verschilt van FIFA 23. Oké, maar hoe zit het dan met al die features uit de preview? EA Sports onthulde in juli immers alle details over de spelmodi en gameplay, en dat was nogal een verhaal. Elk aspect van de game kan rekenen op een flink lijstje nieuwe features. De centrale vraag is dan alleen: wat doet een nieuwe feature nou echt voor de game? Maakt een toevoeging aan een spelmodus die spelmodus leuker of beter? Hebben de toevoegingen aan de gameplay tot gevolg dat de game merkbaar anders speelt? De werkelijke impact van wat EA allemaal toevoegt aan zijn voetbalgames, wisselt sterk per jaar.

FC 24 had op voorhand echter aardig wat ijzers in het vuur. Zo leunt de game op Hypermotion V, waarbij de V staat voor volumetric. Het verwijst naar de nieuwe manier die EA Sports is gaan gebruiken voor het opnemen van bewegingen van spelers. Waar voorheen speciale capturesessies georganiseerd moesten worden, kon EA voor FC 24 beelden van echte wedstrijden gebruiken. In totaal werden meer dan 180 wedstrijden opgenomen met speciale camera’s, die samen een immense berg data opleverden. Daarbij komt dat FC 24 gewapend is met machinelearning, wat de keuzes van computergestuurde spelers in het spel moet bijschaven en een realistischer beeld moet opleveren. Daarnaast worden in Ultimate Team gemengde teams geïntroduceerd, wat wil zeggen dat je nu niet alleen mannelijke, maar ook vrouwelijke spelers in je droomteam kunt stoppen.