EA Sports brengt FC 25 op 27 september uit

EA Sports heeft FC 25 aangekondigd. De tweede game sinds de serie zijn naam veranderde van FIFA in FC, verschijnt op 27 september. Gamers die een preorder van de Ultimate Edition plaatsen, kunnen het spel al vanaf 20 september spelen.

Met FC 25 introduceert EA Sports diverse nieuwe features. De opvallendste daarvan is Rush, een nieuwe spelvariant die verwerkt wordt in alle bestaande spelmodi. In Rush spelen teams van vijf tegen elkaar op een kleiner veld, maar wel met grote doelen. Een team bestaat uit een keeper en vier veldspelers, en het veld is opgedeeld in drie zones, waarbij teams alleen in hun aanvalszone buitenspel kunnen staan. Rush kent verder een andere set regels dan gebruikelijk is in voetbal. Spelers kunnen bijvoorbeeld een blauwe kaart krijgen en moeten dan één minuut naar de kant. Penalty's bestaan niet; in plaats daarvan dribbelt een speler vanuit de neutrale zone op de keeper af, zoals bij een shoot-out in ijshockey.

Rush is geen losstaande spelmodus, maar wordt verwerkt in Ultimate Team, Clubs en de Career Mode. In de Career Mode komt het spel voorbij als spelers met hun jeugdteam willen meedoen aan een jeugdtoernooi; dat gebeurt dan in Rush. Het is de eerste keer dat gamers in de Career Mode van FC of FIFA zelf met spelers uit hun jeugdopleiding kunnen spelen.

Een andere, grotere vernieuwing is FC IQ. Dit is een verzamelnaam voor diverse features, die allemaal betrekking hebben op tactieken en de invulling daarvan. Zo zullen voetballers in FC 25 een Player Role toebedeeld krijgen die bepalend is voor hoe ze zich opstellen op het veld. Elke speler heeft een bepaalde rol die het best bij hem of haar past, terwijl sommige spelers een extra hoge waardering hebben voor zo’n rol, ten teken dat ze die rol op wereldklasseniveau kunnen invullen.

FC IQ laat gamers ook meer nadenken over tactieken, die nog gedetailleerder in te stellen zijn, maar ook makkelijk uitwisselbaar. Elke unieke tactiek levert namelijk een code op. Andere gamers kunnen die code in hun spel invoeren om precies dezelfde tactiek in te stellen. Daarbij komt dat het tijdens wedstrijden makkelijker wordt om snel van tactiek te wisselen, doordat er meer functies verbonden zijn aan de d-pad, waarmee tactische instellingen veranderd kunnen worden.

FC 25 introduceert ook voor het eerst in de serie een grafische keuze. Spelers kunnen kiezen voor Enhanced Visuals of Favour Resolution. Bij die laatste wordt de game in native 4k gerenderd, maar ontbreken enkele grafische extra’s die de andere modus wel heeft, zoals ray-traced ambient occlusion en meer detail in self-shadowing en cloth simulation. In die modus wordt de game echter in een lagere resolutie gerenderd en via upscaling naar 4k gebracht. Beide grafische modi zullen in 60 frames per seconde draaien.

Een andere feature die van belang is voor de graphics, is EA Cranium. Dit is de naam van een systeem dat betere gelijkenissen in het spel moet opleveren voor spelers waarvan EA niet apart een gedetailleerde scan heeft gemaakt. EA Cranium gebruikt een reeks foto’s van een speler en past machinelearning toe om tot een in-gamegezicht voor die speler te komen. Dit moet relatief onbekende spelers beter op hun voorbeeld uit de werkelijkheid laten lijken.

EA Sports voegt daarnaast nog allerlei features toe aan de gameplay, Ultimate Team, Clubs en de Career Mode. Meer informatie over deze vernieuwingen is te lezen in de preview die Tweakers maakte op basis van een serie presentaties en enkele dagen speeltijd met een vroege versie van het spel.

FC 25 verschijnt op 27 september voor Windows, de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X/S, de Xbox One en de Nintendo Switch. Gamers die Early Access hebben, bijvoorbeeld omdat ze de Ultimate Edition van de game van tevoren hebben besteld, kunnen vanaf 20 september al met de game aan de slag.