Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 05-10-2024 06:00 127

Mooie voetbalgame overtuigt niet

EA Sports FC 25 Review

05-10-2024 • 06:00

127

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Tactiek en Player Roles

FC 25

FC 25 heeft meer opties en meer spelmodi aan boord dan zijn voorgangers, maar speelt tegelijk net iets minder lekker. Daarin speelt persoonlijke voorkeur een rol, maar de game kampt daarnaast met een aantal bugs die FC 24 in het begin ook had. Dat is raar en mag eigenlijk niet gebeuren. Dat de game net niet helemaal lekker aanvoelt en dat er dingen misgaan in de gameplay, kan de komende maanden nog best veranderen door patches, maar op dit moment overtuigt FC 25 nog niet. Dat is jammer, want met betere graphics en sfeer, de gloednieuwe en erg geslaagde Rush-modus en allerlei nieuwe opties in de Career Mode, Ultimate Team en Pro Clubs, heeft FC 25 best een aantal sterke punten in huis.

Pluspunten

Minpunten

Getest

EA Sports FC 25 - Standard Edition, PS5

Prijs bij publicatie: € 69,99

Vergelijk prijzen Vanaf € 21,90

Bekijk alle uitvoeringen (9)

Laten we het even hebben over Josip Sutalo. De centrale verdediger van Ajax werd vorig jaar met veel bombarie binnengehaald, maar stelde in zijn eerste seizoen in Amsterdam teleur. Het leek alsof de beste man, die toch door de hele Europese top werd gevolgd, ineens niet meer wist hoe voetbal werkt. Hij wist niet waar hij moest lopen, leverde ballen eenvoudig in bij tegenstanders en dekte aan de verkeerde kant. Een roemloze aftocht leek het enige logische gevolg. Hoe anders ziet de wereld er echter een jaar later uit. Onder coach Farioli bloeit de verguisde centrale verdediger helemaal op en inmiddels lijkt een carrièrepad waarbij Sutalo uiteindelijk voor tientallen miljoenen de deur uit wandelt een stuk waarschijnlijker. En dat allemaal door één ding: een goede coach, die zijn spelers met een idee en duidelijkheid het veld in stuurt.

“Tactiek is alles”, horen we een namaakversie van legende Zinedine Zidane zeggen in een introfilmpje van de Career Mode van FC 25, EA Sports’ tweede game in de serie sinds de reboot waarbij afscheid werd genomen van FIFA als naam voor de game. Deze game heeft verschillende speerpunten, maar de grotere focus op tactiek is er eentje die in alle facetten van het spel terugkomt. Natuurlijk: het blijft een voetbalspel. Je vaardigheid in het passen, dribbelen en schieten zal bepalend zijn voor je succes. De beste spelers weten echter de tactische mogelijkheden in hun voordeel te gebruiken. FC 25 stimuleert meer spelers ook gebruik te maken van die mogelijkheden. In de carrièremodus merk je dat doordat de game je al direct vraagt een tactische stijl te kiezen en daar de juiste coaches bij te vinden, en in wedstrijden zelf krijg je af en toe tips op momenten dat je een tactische wijziging zou kunnen doorvoeren.

De hand van de trainer is niet alleen te zien in de formatie waarin een team voetbalt. Tactiek is veel meer dan dat. FC 25 geeft gamers meer mogelijkheden om de manier waarop een team speelt naar hun eigen hand te zetten en een belangrijk aspect daarvan ligt bij welke rol je je spelers meegeeft. Elke speler in het spel heeft namelijk een bepaalde favoriete rol en daarbij dan ook een indicatie van hoe goed hij of zij is in die rol. Denk daarbij aan een spits, die bijvoorbeeld een Poacher kan zijn, maar ook een False 9 of een Advanced Forward. Hij speelt op dezelfde plek in het elftal, maar vult de manier waarop hij ‘in de spits’ speelt heel anders in, op basis van welke rol je hem geeft; slechts één rol past dan het beste bij de spits in kwestie.

FC 25

Dat maakt de tactische puzzel uitdagender en realistischer. Welke voetbalfans hebben immers niet over trainers gediscussieerd die in hun ogen een speler ‘verkeerd gebruikten’? Dat element van voetbal zie je dus nu ook terug in FC 25 en dat is leuk. Er is echter ook wel een keerzijde en die is te zien in Ultimate Team. ‘FUT’ is de laatste jaren steevast het populairste onderdeel van de FIFA/FC-games en ook de basis van het competitieve deel van de spellen. Rond een game ontstaat altijd een ‘meta’. Dit is eigenlijk een soort informatiebron en een game rond de game. De meta houdt namelijk bij wat werkt. In de meta vind je terug wat je wel en vooral niet moet doen, welke tactieken overpowered zijn en ga zo maar door. In die meta is al wel duidelijk dat je er in je eigen Ultimate Team zoveel mogelijk voor moet zorgen dat al je spelers op ‘++’ staan als het op hun rol aankomt. Een speler buiten zijn rol laten spelen zorgt er namelijk voor dat die speler een stuk minder goed zal zijn, wanneer je eenmaal aan het voetballen bent. Het verschil is simpelweg te groot. Dat maakt dat de komst van Player Roles je opties in Ultimate Team vooral beperkt, als je tenminste een zo goed mogelijk elftal wilt bouwen, waarmee je ook echt kans wilt maken om van goede spelers te winnen.

Dat staat haaks op de invalshoek die EA Sports in algemene zin hanteert voor FC 25 en dus ook voor Ultimate Team. De regels rond Chemistry, wat bepaalt hoe goed spelers samen in een team passen, zijn versoepeld, waardoor het iets makkelijker wordt om een team met een hoge score voor Chemistry te bouwen. Daarbij komt dat er nog meer manieren zijn om je team te verbeteren. Alles wat je doet binnen FUT, draagt bij aan je progressie en je kunt op meer manieren dan ooit aan punten of aan nieuwe pakjes komen, wat de jacht op je volgende superster dan hopelijk wat makkelijker maakt. Een maatregel die zorgt dat je nogal beperkt wordt in je keuzes, voelt dus niet logisch voor FC 25.

En ja, nu we Ultimate Team hebben genoemd, voelt het niet kies om ongemerkt voorbij te galopperen aan wat dat is: een gokspel. “Ja maar heus niet”, “nee maar het zit anders”. Oké, klopt: je kunt zonder geld te investeren een goed team bij elkaar spelen. Dat is zo. Maar het blijft een spelmodus die verantwoordelijk is voor wagonladingen cash voor Electronic Arts en die tot op zekere hoogte ontworpen is om vooral daarin erg goed te zijn. En trouwens: tijd is net als geld een investering. Je gokt dus niet per se met geld, maar of de twintig uur die jij erin steekt net zo veel goede spelers oplevert als de twintig uur de ik erin steek, is een vraag, ofwel een gok. Ultimate Team is leuk, wordt ontzettend goed ondersteund en blijft daardoor ook lang leuk, maar is onderaan de streep wel ook gewoon een heel complexe fruitautomaat.

Herkenbare bugs en toffe nieuwe spelmodus

Ultimate Team is en blijft voor FC 25 de belangrijkste spelmodus en ook de modus waar de meeste gamers meteen in zullen duiken. Hoorde je bij de gamers die dat meteen na release deden, dan is de kans groot dat je daarbij de nodige bugs bent tegengekomen. We hoorden verhalen van mensen die geen pakjes konden openen of bij wie game de zelfs crashte als ze de in-gamewinkel probeerden te openen. Het is illustratief voor de bedenkelijke staat waarin FC 25 op de markt is gebracht. Het gekke is dat we een aantal bugs hebben gespot die eerder ook in FC 24 en oudere FIFA’s te zien zijn geweest, maar daar al gepatcht zijn. Dat maakt het nogal raar dat precies diezelfde bugs nu weer de kop opsteken. Zou EA Sports de 1.0-versie van FC 24 als basis hebben gebruikt voor FC 25, dus met de oorspronkelijk bugs nog in hun niet verholpen vorm? Klinkt onlogisch, maar daar lijkt het wel op.

Blunder

Die bugs hebben we op allerlei plekken gevonden. Voor mij was de merkbaarste en irritantste bug dat de functie om tijdens wedstrijden snel spelers te kunnen wisselen gewoon niet werkte. Je kunt de R2-knop indrukken zoveel je wilt, de game reageert er op dat moment gewoon niet op. Dit is irritant en behoorlijk stom, zeker als je nagaat dat we dus voorgaande jaren exact hetzelfde hebben gezien. Deze mag gewoon in de categorie ‘blunder’, wat mij betreft. Verder lijkt het vooral zo te zijn dat ervaringen nogal van elkaar verschillen, met per speler weer andere gekke bugs. Dat is niet hoe je de grootste voetbalgame ter wereld op de markt wilt brengen.

FC 25

Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden, want FC 25 slaagt er wel in een heel ander gevoel te bieden dan de voorgaande games in de serie. Ik klaag jaarlijks dat ik steeds het gevoel heb dezelfde game te spelen als het jaar ervoor. Dat is dit jaar ook wel weer een beetje zo, maar minder duidelijk dan voorgaande jaren. Bepaalde trucjes die ik al jaren gebruik, helpen me nog steeds om makkelijke goals te maken, maar FC 25 voelt in veel toch als een heel nieuwe game. Daar zijn diverse veranderingen in de gameplay mede voor verantwoordelijk, maar ook in de spelmodi zien we de nodige veranderingen.

Andere regels

De meest in het oog springende van die veranderingen is de komst van Rush, een gloednieuw spel dat de voetbalsport op een net iets andere manier presenteert. In Rush speel je vijf tegen vijf, waarbij teams bestaan uit een keeper en vier veldspelers. Het kleinere veld bestaat uit drie vakken, met een aanvalsvak voor beide teams en een neutrale zone in het midden, een beetje zoals dat ook is bij ijshockey. Buitenspel staan kun je alleen in de aanvalszone. Twee gele kaarten leveren je een blauwe kaart op en die schrijft voor dat je tijdelijk het veld uit moet. Traditionele penalty's bestaan niet; in plaats daarvan dribbel je op de keeper af, zoals een shoot-out in hockey ook werkt. Dit zijn allemaal ideeën waar in de voetballerij over nagedacht wordt en in FC 25 krijgen ze dus een eigen plek.

Rush kwam, toen ik de previewversie van FC 25 speelde, nog op me over als een gimmick. Grappig idee, leuk voor erbij, maar geen blijvertje. In die zin lijkt het wat op Volta, waarvan ik exact hetzelfde vond. De straatvoetbalpotjes kun je via de normale Kick-Off-modus nog wel spelen, maar Volta zelf is als spelmodus alweer ter ziele. Rush zal het denk ik langer volhouden, al is het maar omdat het niet is neergezet als aparte spelmodus, maar als extra ingrediënt voor elke andere spelmodus. Rush duikt op in Ultimate Team, maar ook in de Career Mode en je kunt er natuurlijk ook gewoon losse potjes mee spelen. Het is een leuke aanvulling die zorgt voor wat extra afwisseling.

FC 25

De charme van Rush zit hem in snelheid en spektakel. Grappig genoeg is dat juist iets dat FC, en FIFA, al jaren in zich heeft, maar dan is het geen pluspunt. Het is al jaren zo dat scoren in deze games veel te makkelijk is, waardoor je vaak heel hoge uitslagen ziet. Het is spectaculair, maar eigenlijk ook een tikje ongeloofwaardig. Rush heeft dat probleem niet. In Rush volgen de aanvallen elkaar in rap tempo op en het is dan ook volstrekt normaal dat potjes hier in 8-5 of iets dergelijks eindigen. De alternatieve regels maken het allemaal nog eens extra fris en interessant.

In Ultimate Team komt Rush terug in de vorm van een modus waarin je zelf een speler bestuurt en waarbij je samenwerkt met andere spelers, waaraan je online gekoppeld wordt. Met deze ‘randoms’ samenwerken is niet echt ideaal; dat ondermijnt het spelplezier wel een beetje, maar alsnog is het een leuke toevoeging. De Rush Points die je ermee verdient leiden weer naar allerlei handige beloningen, dus het is zinvol om dit te spelen. In de Career Mode kun je Rush spelen als je met je jeugdteam meedoet aan een jeugdtoernooi. Hier speel je dan in Rush tegen andere jeugdteams en goede prestaties leveren je jeugdspelers een boost op, waardoor hun ontwikkeling sneller gaat.

Gameplay net niet lekker

Met Rush is de belangrijkste vernieuwing genoemd. Of beter gezegd: de meest in het oog springende vernieuwing. Er is namelijk zeker wel wat meer nieuws onder de zon, maar lang niet alles daarvan valt even sterk op. Ik noemde al dat de game een grote focus op tactiek heeft en dat spelers nu dus specifieke rollen hebben waarin ze goed en minder goed functioneren. Dat zijn alvast twee aspecten die direct invloed hebben op de gameplay, maar er zijn er natuurlijk meer.

Net als elk jaar schermt EA Sports met de claim dat het voetbal in deze game weer realistischer verloopt dan in voorgaande games. Een van de features die daarvoor moet zorgen is FC IQ. Dit is een verzamelnaam voor allerlei features, waar de Player Roles ook bij horen. FC IQ moet ervoor zorgen dat de voetballers zich realistischer gedragen. Een AI-model dat getraind is met behulp van data uit de echte wereld zou ervoor moeten zorgen dat spelers tactisch betere keuzes maken dan voorheen, uiteraard binnen de grenzen van hun mogelijkheden: slechte spelers zijn vatbaar voor minder sterke keuzes.

FC IQ

FC IQ werkt samen met Hypermotion en Play Styles, die al in FC 24 hun intrede deden. Die gaan beide meer over hoe spelers zich individueel presenteren, dus hoe ze bewegen en welke gewoontes ze erop nahouden in hun spel. FC IQ moet dan de lijm zijn die al die eenlingen op een logische manier met elkaar verbindt. Het resultaat… vind ik niet overtuigend. FC 25 is pas net uit, dus lang niet alle zaken die niet helemaal goed in balans zijn, zijn nu al duidelijk, maar een ervan is dat er vaak grote gaten liggen op het middenveld. Het lijkt soms niet eens uit te maken met welke formatie je speelt; je middenvelders geven die ruimtes hoe dan ook weg. Dat strookt niet met wat FC IQ zou moeten bereiken. Ik meen wel te merken dat de computergestuurde teams net iets beter verdedigen dan voorheen het geval was en daardoor wordt de game wel iets uitdagender. Dat is fijn, maar ik had op dit vlak toch meer verwacht.

FC 25

Als je de game speelt, verdwijnen dit soort features en de waslijst aan veranderingen naar de achtergrond. Het gaat dan niet meer om wat EA Sports allemaal verzonnen heeft om deze game net mooier of realistischer te maken, maar om hoe fijn de game uiteindelijk speelt. Hier laat FC 25 voor mij toch wat liggen. Dat ligt óók aan mij: de ene game ligt je nu eenmaal beter dan de andere. FIFA 23 en in net iets mindere mate FC 24 voelden voor mij goed, FC 25 voelt een stuk moeizamer. Dat ligt dan bijvoorbeeld aan iets als: hoe vaak verstuur ik een pass naar een andere speler dan ik eigenlijk wilde toen ik op de knop drukte? Hoe vaak lukt het me wel of niet om bepaalde dingen te doen die ik bedacht had? Hoe minder ik me beperkt voel in mijn creativiteit tijdens het spelen, hoe beter het is.

Dat het mij niet lukt soepel te voetballen in FC 25, wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Hoe iets aanvoelt, is persoonlijk. FC 25 geeft spelers daarbij ook flink wat opties om de gameplay meer naar hun hand te zetten en ik sluit zeker niet uit dat ik hierin meer winst kan behalen dan ik tot nu toe gedaan heb. Bovendien voorziet EA Sports zijn jaarlijkse voetbalgame altijd van veel patches. Die patches zullen de bugs vast oplossen, maar zorgen vaak ook voor tweaks aan de balans of aan minder goed werkende onderdelen in de game. Ik ga er dan ook eigenlijk van uit dat de gameplay van FC 25 de komende maanden nog flink zal veranderen. Het lijkt me best aannemelijk dat FC 25 over een tijdje een veel betere en zeker stabielere game zal zijn dan op dit moment het geval is.

Simulatiemodus

Wie trouwens behoefte heeft aan een ultiem realistische voetbalgame, kan overwegen de game in de instellingen op ‘Simulation’ te zetten. Dit zou het niveau van de simulatie dichter bij echt voetbal moeten brengen. Spelers zijn dan bijvoorbeeld wat minder snel, raken sneller vermoeid en maken meer fouten. Ook kun je desgewenst de invloed van weer en wind laten meetellen. Die invloeden zijn grappig, maar doen tegelijk ook niet zo heel veel. Het kan echter net dat beetje extra bieden voor mensen die wat dichter bij realistisch voetbal willen komen.

Fijne sfeer en twee grafische modi

Op het gebied van beeld en geluid vind ik FC 25 behoorlijk sterk voor de dag komen. Heel verrassend is dat niet, want EA heeft dit altijd al als speerpunt gehad. In de gloriedagen van Pro Evolution Soccer riepen we gekscherend: "PES heeft gameplay, FIFA is alleen maar met graphics bezig." Anderhalf decennium later heeft EA Sports dat sterke punt in elk geval nog steeds in handen. Niet alle grafische toeters en bellen interesseren me evenveel, maar dat de game er telkens een stukje mooier en sfeervoller uit gaat zien, staat wel buiten kijf.

Wat is dan dat deel dat me niet interesseert? Nou, de shots om de stadions heen bijvoorbeeld. Dat is leuk hoor, maar je kijkt het één keer en bij de volgende duizend potjes die je speelt, klik je al dat soort dingen zo snel mogelijk door. Het voelt voor mij altijd als moeite steken in iets dat niet per se hetgeen is waar je het beste moeite in kon steken. De beelden vanuit het stadion zelf, dus de kleedkamers, de catacomben, die vind ik dan weer interessanter. Dat voelt ook meer als onderdeel van de wedstrijd. Gek geklede fans die buiten het stadion hun versie van carnaval aan het vieren zijn, voegen voor mij niet veel toe.

Enhanced Visuals of Favour Resolution

Gelukkig beperken de verbeteringen in FC 25 zich zeker niet tot die beelden, want in het stadion en op het veld zet de game ook een stap vooruit. Hoe precies, dat bepaal je deels zelf. FC 25 brengt namelijk een keuze voor een van twee grafische modi met zich mee. Je kunt kiezen voor Enhanced Visuals en voor Favour Resolution. Dat is een andere keuze dan we gewend zijn op consoles, want in dit geval mikken beide varianten op 60 frames per seconde. Beide doen echter op hun eigen manier een concessie om andere prestaties mogelijk te maken.

FC 25

Enhanced Visuals heeft de beste effecten. Deze modus maakt gebruik van raytracing en kan mede daardoor leunen op lichteffecten die Favour Resolution niet heeft. Dat verschil vond ik in de presentaties van EA eerder dit jaar goed zichtbaar, maar in de uiteindelijke game zie ik tijdens het spelen weinig verschil. De spelers zouden er in Enhanced Visuals nog net wat overtuigender uit moeten zien in elk geval. Denk aan kleine details als hoe licht van stadionlampen weerkaatst op shirtjes of het haar van spelers. Raytracing helpt daarbij de secundaire weerkaatsing goed na te bootsen. Licht dat een wit shirt raakt, wordt door dat witte shirt immers goed weerkaatst, waardoor de binnen- of onderkant van een arm of een shirt ook iets verlicht wordt. Dat zag ik in de voorbeelden van EA wel, maar tijdens het spelen kreeg ik dat soort kleine verschillen in de details dus niet echt goed mee.

Aan de andere kant hebben we dus Favour Resolution, dat het zonder die meest gedetailleerde lichteffecten moet doen. Daar staat echter tegenover dat de game hier in native 4k wordt gerenderd, terwijl je bij Enhanced Visuals kijkt naar ge-upscalede beelden die in een lagere resolutie gerenderd zijn. In soepelheid zou er geen verschil tussen beide keuzes moeten zijn, aangezien ze allebei met 60 frames per seconde draaien, maar ik had het gevoel dat de game in Favour Resolution toch iets lekkerder draaide dan in Enhanced Visuals. Overigens zijn de grafische effecten van Enhanced Visuals in Favour Resolution wel te zien in tussenscènes buiten de gameplay om, alleen niet tijdens het spelen van een wedstrijd.

FC 25

Sfeer

Mooie beelden zijn belangrijk, maar sfeer is nog belangrijker. Een stadion dat lekker actief is met verschillende liederen, goed meeleeft met de actie op het veld en overtuigend juicht als er gescoord is, kan een voetbalspel voor een deel maken of breken. Natuurlijk gaat dit niet altijd exact goed. Ik vind bijvoorbeeld dat er best een verschil mag zijn tussen een cruciale, winnende goal in de 89e minuut, en de 5-0 tegen een laagvlieger in de competitie. Niet elk doelpunt verdient dezelfde euforie. Maar goed: in algemene zin doet FC 25 dit gewoon prima. Veel clubs zijn voorzien van liederen die bij die club horen en het publiek reageert meestal prima op de acties op het veld. Het kan altijd beter, maar FC 25 bootst dit alles weer wat beter na dan zijn voorgangers.

Tenminste, bij regulier voetbal tussen bestaande clubs. In overige modi, zoals in Pro Clubs of Ultimate Team, krijgen gamers allerhande opties om hun eigen stadions vorm te geven. Daar komt zelden een al te realistisch resultaat uit. Ik vraag me trouwens toch al af wie heeft bedacht dat het geloofwaardig is voor clubs om heel grote doeken van spelers voor de tribunes te hijsen… diegene komt volgens mij niet zo vaak in stadions? Hoe dan ook: het is leuk voor fanatieke Pro Clubs-spelers dat er legio nieuwe mogelijkheden zijn om een club vorm te geven, compleet met eigen clubhuis dat in de juiste kleuren gegoten kan worden. Dat doet dan ook dienst als een soort hub, waar leden van de club online komen en zich verzamelen voordat ze met elkaar gaan voetballen.

Conclusie

FC 25 is niet mijn favoriete game in de serie, al denk ik wel dat de kans groot is dat patches de game de komende maanden naar een voor mij fijnere plek brengen. De vele bugs en het feit dat de gameplay voor mij net niet lekker genoeg voelt, maken dat ik op dit moment weinig zin heb om verder te spelen. Toch vind ik bepaalde wijzigingen in de Career Mode, de graphics en de sfeer, de waslijst aan spelopties en de komst van Rush allemaal heel positief. Ook Ultimate Team en Pro Clubs hebben nieuwe features. Er is dus genoeg om FC 25 wellicht het voordeel van de twijfel te geven, maar op dit moment is dat niet wat mijn gevoel zegt. Dat gevoel baalt van weer een jaar dealen met dezelfde bugs en toch wat teleurstelling over een game die, in elk geval voor mij, net niet écht lekker aanvoelt.

Pluspunten

Minpunten

Getest

EA Sports FC 25 - Standard Edition, PS5

Prijs bij publicatie: € 69,99

Vergelijk prijzen Vanaf € 21,90

Bekijk alle uitvoeringen (9)

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EA Sports FC 25

vanaf € 21,90

1.5 van 5 sterren

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+2 2 van 5 sterren
Games Electronic Arts EA Sports FC

Reacties (127)

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pjdijkema 5 oktober 2024 08:04
25 voetbalgames maken en het nog steeds niet voor elkaar krijgen om de perfecte voetbalgame te maken. Dat heet uitmelken. Ik ben er allang mee gestopt. M.b.t. de 2 bekendste voetbalgames vond ik pro evolution soccer 4 erg vermakelijk en van fifa ik geloof de 11e of 12e editie… daarna was het vooral vaak veranderen om het veranderen in mijn beleving.
Britske @pjdijkema5 oktober 2024 08:13
Veel meer dan 25. Die 25 staat voor 2025. Halverwege de jaren 90 zijn ze al begonnen en dan heb je naast de jaarlijkse edities ook nog extra wk en ek edities en straatvoetbal enz..
Gundogan @Britske5 oktober 2024 09:19
Voor mij piekte fifa al met edities 98 en 99. :+
bwerg @Gundogan5 oktober 2024 09:51
Het feit dat je een voorzet vanaf de cornervlag met 100% slagingskans in de kruising kreeg via een omhaal was in fifa 98 wel een aandachtspuntje... :p

Nooit dat soort oude spellen opnieuw spelen, ze vallen doorgaans vies tegen naar de moderne standaarden.
Britske @bwerg6 oktober 2024 19:58
Volgens mij was het Fifa 97 of 98 waarbij je iets rechts vanaf het midden, rond de middencirkel schoot met D, je ook praktisch altijd door de handen van de keeper raak schoot.

Enne... Blur - Song 2 blijft mijn favoriete fifa song.
RRRobert @Britske8 oktober 2024 12:12
Enne... Blur - Song 2 blijft mijn favoriete fifa song.
Zo associeer ik nog altijd 'Rockafella Skank' van Fatboy Slim met FIFA 99.
Britske @RRRobert9 oktober 2024 17:39
En Robbie Williams - It's only us ken ik echt alleen van Fifa 2000. Ik kan me niet herinneren dat die op de radio kwam.
Gundogan @bwerg5 oktober 2024 10:11
Je kon ook de keeper tackelen bij een uittrap om 100% de bal te hebben zonder overtreding.

Maar als je die games zonder exploits speelt zijn ze nog best te pruimen. O-)
hoepstoep @bwerg5 oktober 2024 12:32
Vorige week toevallig nog World Cup 2002 met een vriend op de GameCube gespeeld. Het was even inkomen, maar daarna was het weer gewoon leuk.
yannickb92 @hoepstoep8 oktober 2024 15:21
2002 is de enige fifa die ik veel heb gespeeld. Elke wedstrijd kon je wel vanaf de middenlijn met een omhaal in de kruising scoren. We gingen altijd helemaal stuk van het lachen met dit spel. Niet de meest realistische, maar wel de fifa waar ik het meeste plezier aan heb gehad.
Dafader @bwerg11 oktober 2024 14:05
Je kon ook bij de aftrap linea recta naar het doel rennen met de bal zonder weerwoord.
Trasos @Gundogan5 oktober 2024 11:06
Mis Big head mode nog elke dag :+
sikkwittet @Trasos5 oktober 2024 18:38
Of de ufo's.
Blokker_1999 @Gundogan5 oktober 2024 12:10
Heb 98 RTWC hier nog wel ergens liggen :+
ReceiverNL @Gundogan7 oktober 2024 08:15
Toen kon je nog in de zaal spelen 😆
Dafader @Gundogan8 oktober 2024 12:58
Herkenbaar. VOor mij was het die EK 2000 versie.
CyberToon
@Britske5 oktober 2024 21:40
De eerste Fifa stamt uit 1993.

Wikipedia: FIFA International Soccer
Codeandreams @Britske5 oktober 2024 09:04
Fifa 95 op de Mega Drive veel gespeelt, maar dat telt niet mee :+
davidem @Britske7 oktober 2024 09:16
Volgens wikipedia (fifa / fc) zitten we inmiddels op 46 Fifa/FC en aanverwante edities sinds 1993. En dan tel ik voor het gemak de mobile versies mee.
jinks26 @pjdijkema5 oktober 2024 14:37
Onlangs heb ik SP Football Life gevonden. Wat een verademing was dat! Ik moet terug leren voetballen, echt geweldig.
RCFProd @pjdijkema5 oktober 2024 16:16
De PS5 is een grote verbetering geweest in hardware tov met de PS4, maar sinds EAFC 24 (En nu look 25) zie ik meer beeldhaperingen dan ooit tevoren tijdens de gameplay. Ze krijgen visuele stabiliteit niet eens meer voor elkaar na zoveel jaren Fifa games maken, waarbij ik wel altijd gewoon stabiele 60 frames per seconde had.

Ik heb dit ook op even Xbox Series X getest met ook precies dezelfde type beeldhaperingen, en dan het meeste voornamelijk in Be a Pro mode of online Pro Clubs
Daarna nog even op PC getest en ook weer dezelfde haperingen in Pro Clubs specifiek.

De Pro Clubs modes zit al jaren volgepropt met bugs waardoor de game modus op vele manieren vaak gewoon niet werkt zoals het hoort, en vanaf vorig jaar presteert het ook nog eens visueel veel slechter. Jammer want EA verdient veel geld aan EAFC en zullen daar ook geen veranderingen meer in komen.
Obfzk8R @pjdijkema7 oktober 2024 21:42
Én cheaters moeten hun geld kunnen blijven uitgeven aan nieuwe cheats en op die manier zelfvoldaan te zijn. Het is best een sociaal dingetje...

Even serieus... online gamen is echt verpest. Bij shooters, bij sportgames, echt ongelooflijk slappe lui die zich ook nog gamers durven te noemen.
hotymoty 5 oktober 2024 08:22
Ik had toch wel verwacht dat bij de minpunten zou staan: het spel is al jaren hetzelfde met minimale veranderingen of het spel innoveert al 10 jaar niet meer.
Chrono Trigger @hotymoty5 oktober 2024 10:24
15 jaar*
kw_nl @hotymoty5 oktober 2024 11:18
Ik speel het zelf al niet meer een tijdje. Maar wat zou je graag anders zien?

Ze proberen het volgens mij wel elk jaar met nieuwe spelmodus. Volgens mij heb ik straatvoetbal, zaalvoetbal en dergelijke al een keer voorbij zien komen.
yorroy @hotymoty6 oktober 2024 07:41
Ik zou daar niet zo’n probleem mee hebben. Het belangrijkste van FIFA vind ik dat het er goed en natuurgetrouw uit moet zien, als dat elk jaar beter wordt is het helemaal goed voor mij. Normaal kocht ik om de 2 of 3 jaar een nieuwe FIFA voor de verbeteringen en nieuwe selecties. Toevallig nu dan wel zowel FC24 als FC25 gekocht omdat mijn zoon helemaal gek is van Ultimate Team.

Maar wellicht ben ik niet een typische FIFA gebruiker, ik speel namelijk alleen maar carrière modus en af en toe een los potje tegen mijn zoon.
Ik zat nu met FC25 weer te ergeren aan de volledig vernieuwde lay-out van de carrière modus en alle onzin (voor mij) die er bij komt kijken. Ik wil helemaal geen Halloween feestjes geven voor medespelers of onroerend goed kopen om meer punten te krijgen. Laat mij gewoon voetballen en de speler met Skill punten beter maken.

[Reactie gewijzigd door yorroy op 6 oktober 2024 07:43]

onecht @hotymoty5 oktober 2024 11:24
In principe kun je bijna de reviews van de jaren ervoor gebruiken als onderlegger…
Manderlay1 @hotymoty5 oktober 2024 15:10
Wat is er dan verandert in het echte voetbal? Ook niets. Draagt bij aan het realisme.
Deruxian 5 oktober 2024 08:55
Is PES nog steeds dood?
Framoes @Deruxian5 oktober 2024 09:21
Het heet nu eFootball en heeft amper nog singleplayermodi.

Het is nu gratis en draait om online munten verkopen aan mensen die via gokken de juiste spelers willen bemachtigen.
Mit-46 @Framoes5 oktober 2024 10:16
Ik heb het enige tijd niet gespeeld maar destijds hoefde je niks te kopen. Kon een prima team bouwen door gewoon te spelen. Voelde voor mij ook niet alsof je dan veel moest grinden.

Als je het je om de PES gameplay te doen is dan is het gewoon PES.
Framoes @Mit-465 oktober 2024 10:36
Klopt, je kan een team bouwen door die events te spelen. Maar mijn ervaring is wel dat door scripting het soms wel leek alsof ze je niet te veel wilden laten winnen. Ik heb wedstrijden verloren van de slechtste teams omdat letterlijk al m'n spelers in de laatste wedstrijd van een event allemaal met lood in de schoenen leken te spelen.

Maar de gameplay is idd wel PES. Heb de laatste ook gespeeld en haakte vooral af omdat de offline modi te beperkt waren.
Obfzk8R @Mit-467 oktober 2024 21:45
Ware het niet dat het mechansisme zodanig is opgebouwd dat je niet wint omdat je beter bent of verliest omdat je slechter bent dan de tegenstander.
bie100 @Deruxian5 oktober 2024 10:25
Dat niet maar het is een draak van een game geworden in mijn ogen

Speel de 2020 versie wel heb het geprobeerd maar online hebben de meeste teams messi of haaland en wat niet meer er wordt grof geld mee verdient volgens mij realistisch is het niet
Smoonshine @Deruxian7 oktober 2024 08:55
Er is nu een groepje modders die SP Football Life uitbrengen. Dat zijn eigenlijk de single player-modi van PES 2021 Season Update met daaroverheen een gigantische hoeveelheid mods die ervoor zorgen dat de game helemaal up to date is met het huidige seizoen (eind oktober verschijnt de versie voor dit seizoen).

Daarbovenop is alles aangepast, zoals bijvoorbeeld de reclameborden, scoreborden die zich aanpassen naar de competitie waar je in speelt. Ook zijn er verschillende modi beschikbaar om de gameplay aan te passen naar jouw wens. Of je nu meer arcade wilt, of behoorlijk realistisch, dat is aan jezelf.

Als klap op de vuurpijl is het doodeenvoudig om zelf extra stadions en gezichten toe te voegen, zodat praktisch elk relatief groot team in zijn eigen stadion speelt met herkenbare spelers.

Grafisch gezien loopt het flink achter op EA FC, maar qua gameplay kan er wat mij betreft nog steeds niets aan tippen.
kayjay 5 oktober 2024 08:56
Ik ga zelf niet volledig akkoord met deze review.

FUT doet me niks dus ik speel ook 100% offline maar ik kan er me best mee bezig houden. En ik had dit eerlijk gezegd niet onmiddellijk verwacht. Ik vind hem best lekker spelen - ondanks de bugs. Plaats dit wel in perspectief, mijn laatste FIFA ervaring dateert reeds sinds 2019.

En dan hoef ik ook niet eens te wijzen op het ontbreken van een degelijk alternatief. Ik heb de laatste efootball proberen spelen maar al na 1min terug verwijderd.
CorbataGames @kayjay5 oktober 2024 12:50
Offline valt er niet zoveel lol te behalen naar mijn mening, is overigens een mening van 2 jaar geleden. Efootball was m.i. nog slechter, waar ik voorheen elk jaar PES met veel plezier speelde.

Naar mijn idee is het allemaal veel te veel gefocust op online en pakjes verzamelen, terwijl ik gewoon een master league uit de oude pes of career mode veel leuker vond.

Ik wil niet kaartjes verzamelen om een speler te kunnen laten spelen voor 3 wedstrijden. Ik wil gewoon een speler aankopen met in game verzamelde currency en hem dan gewoon een aantal seizoenen hebben.

Ik wil niet elke dag inloggen voor een bonus. Ik wil nu spelen en over 3 weken weer een middagje.

Ik zal wel te oud worden…

Overigens is die rush mode gewoon zaalvoetbal op een veld?

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 5 oktober 2024 12:50]

hoepstoep @CorbataGames5 oktober 2024 22:03
Wat miste je in de offline modi? Eerder dit jaar kocht ik met FC 24 mijn eerste voetbalspel van EA sinds de GameCube en ik heb mij er wel mee vermaakt, dat doe ik nog steeds. Ik speel alleen offline en voor mij bieden de aangeboden modi genoeg. Juist in de offline managermodus kan ik vandaag wat wedstrijden spelen, en dan pas over een paar weken gewoon weer verder.

Ik ben overigens overgestapt naar FC 24 omdat ik het offlinegedeelte van eFootball op korte termijn niet van de grond zie komen.
Chelseamarre123 @hoepstoep5 oktober 2024 23:17
De carrière modus moeten ze allang aanpassen maar gebeurt nooit.
hoepstoep @Chelseamarre12310 oktober 2024 08:55
Ze moeten helemaal niets, maar buiten dat, als je lang genoeg wacht, zit er genoeg vooruitgang in. Mijn stap van FIFA 2007 naar FC 24 was groot, met de nodige aanpassingen.
CorbataGames @hoepstoep6 oktober 2024 08:40
Ik had het gevoel dat er geen "master league" achtige modus was. Kon het in elk geval niet vinden.

Ik kon allerlei korte tournooien spelen maar daar zat niks leuks bij.

Bij master league op pes speelde je gewoon een league van 2x 19 wedstrijden zoals bijv de eredivisie. En daar dan een "champions league" achtige ervaring bij als je je daarvoor kwalificeerde.
Dat vond ik veel leuker dan al die losse dingen die bestaan uit 4-6 wedstrijden oid.

Verder had ik ook geen zin in al het micro management met die speler kaarten...

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 6 oktober 2024 08:40]

Tikal @CorbataGames7 oktober 2024 16:52
FIFA heeft al jaren een Carriere Modus. Dat komt het meest in de buurt van de Master League, maar dan met licenties. Zo speel ik al vele jaren met een maat van me de Carriere Modus, waarbij we als een club in de laagste (speelbare) divisie van Engeland spelen en daar proberen we dan elk seizoen te promoveren tot we in de Premier League komen en hopelijk ook Champions League mogen spelen. Je kan dan spelers kopen/verkopen/huren, je kan de jonge spelers ontwikkelen. Je hebt een jeugdafdeling, noem het maar op.

Wij vermaken ons er prima mee, maar we denken wel dat we deze game niet al over een jaar weer gaan inwisselen om weer opnieuw te beginnen in FC26, omdat we simpelweg de tijd niet meer hebben om elk weekend uren erin te steken.
Justice @hoepstoep7 oktober 2024 09:42
Alle spelers die wat verder van je staan lopen als een tafelvoetbal spelletje mee met de beweging van de bal en denken niet mee. Er zijn weinig runs en initiatief is er bijna niet. De speler zelf beweegt als een ballerina glijdend over het veld. Er is geen controle wanneer de bal dicht bij de kieper is om de spelers snel te bewegen. De kiepers zijn slecht en de gameplay draait alleen om het sprinten en dribbelen. Dit was fc24 en niet veel anders dan alle fifa sinds 21.

[Reactie gewijzigd door Justice op 7 oktober 2024 09:43]

fl2001 5 oktober 2024 08:12
Dit spel is toch ook gewoon over duidelijk gescript, net zoals efootball?
kx22 @fl20015 oktober 2024 08:40
Ja zei ik ook al vanaf 2002.
Eerste helft doe ik alles goed terwijl ik steekpasses geef wat niet de bedoeling is. En 2e helft lukt niks meer.
harrytasker @kx225 oktober 2024 10:16
Net zoals in het echte voetbal :+
kx22 @harrytasker5 oktober 2024 10:25
Nee hoor, daar lukt het me al niet vanaf het eerste minuut
Justice @kx225 oktober 2024 14:24
Sprint je veel en zijn je spelers moe?
dageeknerd 5 oktober 2024 11:03
EA FC 24 VOOR 12€ gekocht na 3 maanden, gaan we dit jaar weer doen. Waarom geeft tweakers geen cijfers meer eigenlijk?
418O2 @dageeknerd5 oktober 2024 11:53
Omdat daar altijd discussie over kwam. Aan de hand van hoe belangrijk je de min- en pluspunten zelf vindt kan je wel een cijfer bedenken
tweaker2010 @418O25 oktober 2024 16:27
Omdat daar altijd discussie over kwam. Aan de hand van hoe belangrijk je de min- en pluspunten zelf vindt kan je wel een cijfer bedenken
Tweakers is net als de basisschool, altijd discussie over cijfers. Gevolg is dat ze stoppen met cijfers en op de lange termijn er helemaal geen kritische reviews meer geplaatst zullen worden. Nou valt dat laatste gelukkig in dit geval nog mee.
418O2 @tweaker20108 oktober 2024 12:48
Er worden wel kritische reviews geschreven, alleen dan met een lijst plus en minpunten ipv een arbitrair cijfer
GioBarca 5 oktober 2024 13:05
Speelt minder lekker? Dat vindt ik best een bizar statement om te geven XD.. Toen ik FC25 voor de eerste keer speelde, stond ik echt versteld met hoe bizar goed de gameplay wel niet was, vooral omdat ik FC24 misschien wel de slechtste gameplay vond die ze ooit gehad hebben.. Dit is eigenlijk voor de eerste keer sinds FIFA17 dat ik echt weer geniet.. Tuurlijk, er zijn nog verbeterpunten.. Met name tot betrekking tot licenties, dat Inter-logo (Lombardia) is een verschrikking. Dat er maar 29 nationale teams inzitten, wat dus betekent dat je geen volledig WK kan spelen. De vele bugs nog etc.. Maar de gameplay moeten ze echt niet veranderen, dat is echt een genot
Mayonaise @GioBarca5 oktober 2024 15:18
Interessant om dit te horen. Ik heb laatst FIFA 13 gespeeld voor drie jaartjes. Daarna was mijn interesse in voetbal wat afgezwakt na de vele fraude zaken. Nu heb ik weer zin om "FIFA" te spelen, maar ik zag vaak in gameplay videos dat de besturing van de spelers er toch wel wat houterig uitzien. Uitzien en aanvoelen via een controller zijn twee andere zaken natuurlijk.

Misschien dat ik na een maand eens terug ga kijken of er verbeteringen zijn met bugs en andere zaken.
panterarosso @GioBarca5 oktober 2024 22:27
Hij geeft toch aan dat het een persoonlijk gevoel is, voor iedereen anders.
Tikal @GioBarca7 oktober 2024 16:53
Datzelfde ervaren m'n maat en ik ook. Het voelt veel soepeler vergeleken met FC24. Alsof je meer in controle bent van de speler die je bestuurt.
PdeBie 5 oktober 2024 07:38
En toch vliegt de game straks de (digitale) schappen uit, net als met COD.

Zo jammer :(
Slavy @PdeBie5 oktober 2024 07:45
Je noemt nu ook twee spellen die in de afgelopen 10 jaar niet veranderd of überhaupt goed zijn geweest.
rscheper @Slavy5 oktober 2024 08:21
Dat is denk ik ook het doel van zijn reactie? Spellen waar weinig verandering in is en toch blijft men het spel kopen, dus hoeft de maker ook weinig anders te doen. Dat is mogelijk de strekking van de opmerking.
PdeBie @rscheper5 oktober 2024 11:34
Dat en het feit dat de makers ermee weg blijven komen dat een game vol met bekende bugs, uit een vorig deel zelfs, verkocht wordt.

Natuurlijk is het erg moeilijk om een game 100% bugvrij op te leveren, maar dezelfde bugs uit een eerder deel terug laten keren. Dan zit er iets grondig mis in de QA. En mijn vermoeden is dat dat managers zijn die geld willen zien binnenkomen in plaats van uitgegeven, want bugs oplossen kost geld en games uitbrengen die toch wel verkocht worden leveren geld op.
Manderlay1 @PdeBie5 oktober 2024 15:11
Waarom zouden ze het aanpassen? Ze verkopen toch voldoende games. De fans zijn tevreden.
Inflatable @Manderlay16 oktober 2024 02:17
De fans willen vooral gewoon een goede voetbal game en daar is helaas veel te weinig keuze in, vooral door gedoe met licenties etc.. En door die veel te beperkte keuze en omdat men toch gewoon een voetbal game wil met favoeriete clubs en/of spelers erin blijft men het inderdaad kopen..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 6 oktober 2024 02:18]

Manderlay1 @Inflatable6 oktober 2024 20:21
De licenties zijn niet het enige waar andere voetbal spellen in falen.
Fredi @PdeBie5 oktober 2024 12:48
€70 veel te duur voor een game.
bzzzt @Fredi5 oktober 2024 20:55
€70 veel te duur voor een game.
Moderne AAA games kosten tussen de 10 en 100 miljoen om te maken.
En er zitten altijd wat games bij die floppen dus de games die wel een hit zijn moeten ook de missers goedmaken.
In die context vind ik 70 euro nog best een schappelijke prijs.
Ook qua vermaak voor geld is het geen slechte deal: een avondje uit eten, theater, bioscoop of dagje pretpark is per uur veel duurder.
System @bzzzt5 oktober 2024 22:03
Hoeveel een game kost om te maken is uiteindelijk niet mijn probleem.
Dan moeten ze de boel maar optimaliseren en efficienter gaan werken.
Er zijn genoeg voorbeelden van kleine ontwikkelaars die het wel kunnen vanuit een garage.
Manderlay1 @System5 oktober 2024 22:52
Kan je namen geven die op die manier een triple AAA game hebben gemaakt?
System @Manderlay15 oktober 2024 23:35
Wat definieer jij als triple A?
Uiteindelijk is het maar een verzonnen begrip.
Er zijn goeie en slechte games. En grote publishers brengen doorgaans nog weinig vernieuwing.
Het is goedkoper om copy/paste werk te publishen.
Minder risico en goedkoper. De extra winst doen ze wel met micro transacties. Aldus hun theorie.

Er zijn genoeg kleinere studio's die goeie games ontwikkelen.
Denk aan Frontier of Collosal order, Obsidian, Larian Studios...
Manderlay1 @System6 oktober 2024 00:06
De standaard definitie van triple AAA games. Dus wie zijn de ontwikkelaars waar jij op doelt?
System @Manderlay18 oktober 2024 18:03
Nope, zijn geen AAA gezien het budget.
https://store.epicgames.c...kes-a-aaa-game-a-aaa-game
Manderlay1 @System8 oktober 2024 20:09
Wat wil je nu zeggen?

Ik vraag naar de kleine ontwikkelaars die triple A games maken
System @Manderlay18 oktober 2024 21:42
Kan niet, want dan zijn het geen kleine ontwikkelaars meer.
Ik snap ook je fixatie niet op AAA budget.
Er zijn genoeg indie games of low budget games die pakken leuker zijn dan big budget AAA games.
Manderlay1 @System8 oktober 2024 22:41
Jij zegt dat er kleine ontwikkelaars zijn die triple A games vanuit hun garage maken. Dus vraag ik naar namen van die ontwikkelaars.
System @Manderlay19 oktober 2024 09:00
Dat heb ik helemaal niet gezegd toch?
Er zijn genoeg voorbeelden van kleine ontwikkelaars die het wel kunnen vanuit een garage.
of
Er zijn genoeg kleinere studio's die goeie games ontwikkelen.
Dat is iets helemaal anders dan AAA ;)

[Reactie gewijzigd door System op 9 oktober 2024 09:01]

Manderlay1 @System9 oktober 2024 20:18
Daar heb ik ook nog geen voorbeelden van gekregen..
Manderlay1 @Fredi5 oktober 2024 15:12
En op wat baseer je dat 70€ te duur is?
Punkbuster @Manderlay15 oktober 2024 18:36
Op de content en hergebruik er van
System @Manderlay15 oktober 2024 22:02
De prijs wordt uiteindelijk bepaald door de markt. Zelf betaal ik ook nooit 70€ voor een game.
Ik wacht wel enkele maanden tot ze in promo staan. Wat de productiekost van een game is maakt uiteindelijk mijn probleem niet.
Ik speel een game en ik voel aan welke waarde het voor mij heeft.
Veel hangt af van de kwaliteit van de game, maar ook de speelduur of herspeelbaarheid.
Is die waarde te hoog koop ik de game niet, alternatieven zat die rond de 50€ hangen in officiele stores.

Via key shops kan je uiteraard nog een pak goedkoper.
Manderlay1 @System5 oktober 2024 22:55
Klopt de markt bepaald de prijs. Dus men krijgt wat men ervoor wilt betalen. Ze gaan de productiekosten niet verhogen als ze weten dat ze er maar 60€ voor krijgen. Dus passen ze de kwaliteit aan.
Fredi @System6 oktober 2024 04:11
Daar gaat het niet over dat een game na een tijdje goedkoper wordt. Gelukkig maar! Alles wordt duurder daar gaat het mij over, nu ook games. €60 vond ik goed voor een game, €70 te duur.
System @Fredi8 oktober 2024 18:06
In mijn ervaring zijn er weinig goeie games die aan 70€ of meer verkocht worden op PC.
Meestal is dat de AAA bagger en dat marketing budget moet nu eenmaal betaald raken.
Op console zie je het vaker.
Maar dat is een oud zeer dat digital download games op console zeer duur zijn.
Daarom alleen zou ik geen console kopen.
Septimamus @Manderlay18 oktober 2024 13:07
Het blijft een verzonnen iets om voor gamestudios meer winst te maken. Kijk alleen al naar Skull and Bones. Zogenaamd zelfs een 'AAAA, game en daarom 70 euro. Ik weet niet of je die hebt gespeeld. Maar dit kon niet eens door voor 'AA.' Toch worden die prijzen betaald, dus waarom niet. Waarom zou FC25 die normaal 60 euro was, opeens 70 euro zijn? De naam Fifa hebben ze niet eens meer wat al enorm veel geld scheelt. Het is wederom grotendeels een kopie. Waar komt die extra 10 euro dan vandaan? Koop tegenwoordig 10 'AAA' games en je kan er bijna 2 PS5 voor halen. Het is gewoon weer hetzelfde recept als alles tegenwoordig. Het kan duurder, dus doen we het.
Manderlay1 @Septimamus8 oktober 2024 20:08
Ja waarom niet proberen verkopen aan 70€? Kunnen toch maar proberen? Niemand is verplicht om een game te kopen dat niet voldoet aan de verwachtingen.
Dafader @Manderlay18 oktober 2024 14:28
De vele gebruikers betaalden vorig jaar ook zo een bedrag voor praktisch dezelfde content.
MulMonkey @PdeBie5 oktober 2024 11:34
Ik had jarenlang geen COD gespeeld, maar vorig jaar een keer die Call of Duty MWII gekocht en ik voelde me zo genaaid toen MWIII gewoon in dezelfde game kwam maar dat je dan opnieuw €60/€70? moest dokken om dat te blijven spelen. Het was gewoon een DLC.

Je kunt vast MWII nog spelen? Maar ik ben afgehaakt. Het was ook de enige game die niet werkt op Linux. Dus ik heb laatst de Windows schijf ook gewist.

Ik ga nooit weer een soortgelijke game kopen. Ik heb mezelf gestort op CS2. Misschien dat ik de nieuwe Delta Force nog ga spelen (als die draait op Proton)
PdeBie @MulMonkey5 oktober 2024 11:39
Als je dan toch een leuke FPS shooter zoekt: Insurgency Sandstorm. Wel een stuk moeilijker, want 1 hit kan je dood al betekenen. Maar daardoor wel een stuk tactischer.

Bunnyhoppen gaat niet en ook over de grond glijden met een snelheid alsof je over een zeepbaan glijdt zit er niet in.

En! Gelijk alle wapens unlocked. Enkel cosmetische zaken zijn te sparen/kopen.
System @PdeBie5 oktober 2024 21:55
COD is toch al redelijk van zijn troon gedonderd toch?
Tripple en 'quadruple' A games zijn sowieso hun geld zelden nog waard.
Teveel copy/paste en geen vernieuwing.
Kijk naar EA, buiten een handvol sport franshises zo goed als dood.
En bij Ubisoft lijkt ieder game wel hetzelfde op een paar uitzonderingen na zoals Anno.
Tegenwoordig heb je betere games bij indie ontwikkelaars of kleinere publishers.
Vaak nog goedkoper en betere support ook.
PdeBie @System5 oktober 2024 23:08
Welke FPS verkoopt er beter dan en/of heeft grotere spelersaantallen?

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 5 oktober 2024 23:09]

System @PdeBie5 oktober 2024 23:48
Volgens steam: Fortnite, Counter strike 2, Dota2, PUBG, zelfs warframe
CyberToon
@PdeBie6 oktober 2024 01:24
Het is een bepaalde groep mensen die Call of Duty en Fifa elk jaar opnieuw blijven kopen. Dit zijn niet de gewone doorsnee gamers maar meer "casual" gamers, die totaal geen benul hebben wat de markt nog meer te bieden heeft.

Diverse collega's van mij spelen Call of Duty maar wanneer ik begin te praten over Escape From Tarkov, Hunt: Showdown of allerlei andere games, kijken ze me aan alsof ze een geest zien. Die hebben totaal geen enkel benul wat er allemaal op de markt is. Dit zijn juist de soort mensen dat Call of Duty en Fifa elk jaar opnieuw blijven kopen en dat is een zéér grote groep.

Die kijken ook helemaal anders naar dit soort games als wat wij doen. Wij gaan games ook met elkaar vergelijken, zij kennen alleen Call of Duty en Fifa. Ze zijn daarom ook een stuk minder kritischer als iemand zoals ons.

Laatst had ik nog moeten uitleggen wat Escape From Tarkov precies was. Toen ik zei dat het een hardcore shooter was, vroeg hij of EFT hetzelfde was dan CoD hardcore mode. Ik zei nee, nog meer hardcore. Dat kon hij niet geloven dat een andere game meer hardcore kon zijn dan Call of Duty hardcore mode. Dit zijn de soort mensen die Call of Duty's en Fifa's elk jaar opnieuw blijven kopen.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 6 oktober 2024 01:35]

wesselgaz @CyberToon7 oktober 2024 12:04
Prima dat jij CoD en FIFA niks vindt, maar moet je dat denigrerende toontje erbij hebben? Als "dat soort mensen" die spellen leuk vinden, helemaal goed toch?
CyberToon
@wesselgaz7 oktober 2024 12:34
Huh, waar lees jij dat ik persoonlijk niks aan CoD of Fifa vind? Daarnaast zeg ik nergens letterlijk "dat soort mensen".

Waarom haal je alles zo uit context? Ik heb alleen gezegd dat een bepaalde groep dit soort games jaarlijks kopen. Dat jij het anders ziet dat kan, maar ga geen dingen erbij verzinnen die niet zijn gezegd.

Ik heb nog zelfs gezegd dat mensen die jaarlijks alleen CoD of Fifa kopen, juist minder kritischer zijn op jaarlijke uitgaves.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 7 oktober 2024 12:39]

wesselgaz @CyberToon7 oktober 2024 13:30
Als je serieus niet doorhebt dat je zeer negatief over "dat soort mensen" praat, ga ik verder niet op je in.
Dafader @wesselgaz8 oktober 2024 14:39
Nou, nee. Je mag je wel nader verklaren. Er zit geen denigrerende toon aan de comments die je ervan bejegend.
SilentF0rce 5 oktober 2024 07:53
Ik ben niet een onwijs grote EA FC speler. Ik speel af en toe een potje en daarom speel ik vaak de versie die “gratis” op Game Pass staat. Maar.. Rush lijkt mij enorm leuk om te spelen. Misschien dat ik de game toch maar eens koop rond Black Friday of iets dergelijks.

De kritiek over de balans lijkt mij een groot punt voor de die-hards, maar iedere EA FC krijgt hetzelfde commentaar. Uiteindelijk, als je niet zo vaak speelt, merk je vrijwel geen verschil. Tenminste, ik niet.
sikkwittet 5 oktober 2024 08:39
Sinds fut raak ik de game niet meer aan.

Zal niet veranderen als dit zo lees.

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