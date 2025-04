Titel FC 25 Platform Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Afwijkend: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Ontwikkelaar EA Sports Uitgever EA Sports Releasedatum 27 september 2024

Is FC 24 een goede voetbalgame? Ik vind van wel. Ik speel tot op de dag van vandaag nog steeds Seasons, meestal met Ajax of Oranje. Er zijn heus elementen in de game waar ik me aan stoor, maar over het algemeen vermaak me er prima mee, zolang ik niet acht keer op rij tegen Frankrijk wordt gematchmaked. Mijn mening is echter niet de mening van ‘de mensen’ online. Natuurlijk, internet gonna internet, maar er zijn veel gamers die FC 24 wegzetten als ‘de slechtste game in de serie in meer dan tien jaar tijd’. Ik las klachten over te makkelijk kunnen cheaten, bugs in diverse spelmodi en gameplay die te weinig op vaardigheid en te veel op toevalligheden gebaseerd zou zijn.

Afgelopen week heb ik een aantal dagen kunnen doorbrengen met een heel vroege ‘prebètaversie’ van FC 25 en een kleine twee uur aan presentaties over de nieuwe game kunnen bekijken. De jaarlijkse stortvloed aan informatie over EA Sports’ nieuwste voetbalspel begint een aardige traditie te worden. Er wordt immers elk jaar hard gewerkt door een gigantisch ontwikkelteam om de nieuwe game daadwerkelijk ‘nieuw’ te laten aanvoelen. Ik vraag me echter af of de groep die FC 24 wegzet als een van de slechtste EA Sports-games ooit, ook maar iets heeft aan die waslijst met features. De basis voor FC 25 is immers gewoon FC 24. De game heeft zeker andere accenten, maar voelt voor een groot deel toch ook weer hetzelfde aan. Wat is de kans dat een game je ineens enorm gaat bekoren als de basis voor dat spel al zover afstaat van wat je leuk vindt?

FC, en daarvoor FIFA, is in mijn ogen steeds meer een eigen sport geworden. Je speelt de game niet per se op de manier hoe je het in echt voetbal zou doen, maar je weet wat wel en niet werkt in de gameplay en maakt daar gebruik van. Het is meer een game dan een voetbalsimulatie. Nu is het leuke dat EA Sports richting FC 25 diverse aanpassingen doet die die balans een beetje doen verschuiven, maar dan beide kanten op. Aanpassingen in de gameplay moeten bijvoorbeeld leiden tot een realistische weergave van het voetbalspel, maar de introductie van Rush, een gloednieuwe 5v5-modus, trekt het totaalbeeld weer de andere kant op.

Pakjes verkopen

Veelgehoorde kritiek is natuurlijk ook nog dat de huidige FC-game niet meer is dan een vehikel om Ultimate Team-pakjes te verkopen. Ultimate Team is het belangrijkste onderdeel van de game, zowel voor veel gamers als voor de bankrekening van EA; dat is helder. De manier waarop de modus ondersteund wordt, is bewonderenswaardig, met wekelijks updates en allerlei thematische kaartjes, maar de realiteit is natuurlijk ook dat het vrij logisch is dat EA de meeste postlaunchaandacht schenkt aan de modus die het directst extra geld in het laatje brengt. Ik negeerde de hele spelmodus afgelopen jaar, omdat ik de voortdurende race om steeds maar betere kaartjes te krijgen, niet leuk vind. Ik acht de kans klein dat ik me er in FC 25 wel weer op stort. Het goede nieuws is dat er veel meer nieuws onder de FC 25-zon is dan alleen nieuwe features voor Ultimate Team, dus de game is zeker niet alleen de moeite waard als je Ultimate Team speelt.