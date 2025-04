Nintendo brengt detectivegame Emio: The Smiling Man binnenkort uit voor Switch

Nintendo heeft een nieuwe detectivegame aangekondigd, genaamd Emio: The Smiling Man. Het betreft een nieuw deel in de 35 jaar oude Famicom Detective Club-franchise. De game verschijnt volgende maand voor de Nintendo Switch.

In Emio: The Smiling Man moeten spelers als een detective een moordzaak oplossen, zo blijkt uit een nieuwe aankondigingstrailer. Het spel draait op een moordenaar die zijn slachtoffers achterlaat met een papieren zak met daarop een lachend gezicht op hun hoofd. De game wordt door Nintendo intern ontwikkeld. Yoshio Sakamoto, die de eerdere Famicom Detective Club-games ook schreef, staat aan het hoofd van de ontwikkeling. Het spel komt op 29 augustus uit.

Nintendo deelde vorige week een cryptische en griezelige teaser van Emio. Daarop werd verwacht dat het om een horrortitel zou gaan, maar dat is dus niet het geval. In plaats daarvan is Emio: The Smiling Man een nieuw deel in de Famicom Detective Club-serie, die in 1988 zijn debuut maakte. De tweede en recentste game in de franchise stamt uit 1989. Nintendo bracht de eerdere games in 2021 wel al opnieuw uit voor de Switch.