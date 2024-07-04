Nintendo lijkt generatieve AI voorlopig uit games te weren

Nintendo lijkt voorlopig generatieve AI uit zijn games te weren. Shuntaro Furukawa, de president van het bedrijf, benadrukt dat hoewel generatieve AI creatiever kan zijn, het ook problemen rondom intellectueel eigendom met zich meebrengt.

Furukawa werd in een gesprek met investeerders gevraagd naar Nintendo's plannen rondom het gebruik van AI. De president van Nintendo zegt daarop dat AI en games al tijden met elkaar verbonden zijn en dat AI al geruime tijd wordt gebruikt om de bewegingen en aanvallen van vijandelijke personages in spellen aan te sturen.

Toch lijken er niet direct plannen te zijn rondom generatieve AI. "Generatieve AI, dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, kan creatiever zijn, maar we zien ook dat het problemen heeft rondom intellectuele eigendomsrechten", aldus Furukawa. Hij zegt dan ook dat het bedrijf 'flexibel' probeert te reageren op de huidige ontwikkelingen, maar dat het vooral 'unieke waarde' wil leveren aan zijn gebruikers. "Dat kan niet alleen met technologie bereikt worden."