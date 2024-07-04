Nintendo lijkt generatieve AI voorlopig uit games te weren

Het kan terecht zijn. Het is niet per definitie terecht.
Bij goed gebruik kan je als developer, artiest, schrijver, of welk beroep dan ook zelf de teugels strak in de hand houden. Jij stippelt de route uit en traint het AI daarmee. Denk bijvoorbeeld aan een grote open wereld in de middeleeuwse setting. Misschien 1 mooie grote hoofdstad, een paar kleinere steden, wat dorpjes, en wat huisjes her en der verspreid. Als mens kun jij dan helemaal los gaan op het ruwweg intekenen van de kaart tot op het detail niveau wat je zelf kan of waar je tijd voor hebt/neemt.
Je tekent de indeling van je steden, vult ze her en der met mensen, en eventueel voeg je zelfs wat quests toe. Maar. Tot nu toe buiten de hoodquests/locaties en misschien een paar goede side quests zie je dan toch vaak dat de rest van de wereld toch iets minder gedetailleerd of levendig is of dat NPC's die niets te maken hebben met quests toch wel erg vlak zijn. Met generatieve AI en een al hele duidelijke setting en richting zou je "de rest" kunnen laten polijsten en wat op laten vrolijken. Je zou bijvoorbeeld alle andere NPC's kunnen laten genereren, met een goede text to speech kunnen voorzien van een stem, en op basis van je verhaal en hun positie in de wereld wat teksten kunnen laten genereren of ze zelfs realtime teksten laten genereren op basis van wat er gebeurd is. "Nutteloze" details voor npc's waar je in een normaal spel toch nooit wat mee doet maar dingen als dat vergroten de immersie enorm. Net als het mooi een beetje uitdossen van huisjes met allerdaagse gebruiksvoorwerpen etc. Vaak is dat in de gebieden waar je hoort te zijn wel in orde maar buiten de gebaande paden al snel veel minder of copy/paste werk. Generatieve AI kan dat prima voor je doen op gebieden waar jezelf de tijd, het geld, of de kennis niet voor hebt.
Zo voegt het alleen maar toe aan de wereld en ligt de controle nog steeds bij de developers. Goede devs maken dan misschien wel nog veel betere games als ooit tevoren. Bij goed gebruik is generatieve AI dus niet meer als een aanvulling op je werk en een extra tool die je tot je beschikking hebt, geen vervanging ervan.
Slechte/luie devs krijgen het dan ook veel makkelijker en dat is waar jij (en ik) je terecht zorgen over maakt. Het is heel makkelijk om dan te zeggen "Genereer mij maar een grote open wereld van 10x10km met een west europese flora/fauna, 5 steden, 10 dorpen, en 50 losstaande huisjes. Voor ieder gebouw willekeurig een enkel persoon, een stel, of een gezin met 1 tot 5 kinderen.
Dan krijg je ook een wereld die wellicht goed gevuld is en met een beetje naslag werk zoals het verplaatsen van de steden/huisjes, en het eventueel wat oppoetsen zal het er nog wel redelijk uitzien ook maar op die manier krijg je uiteindelijk inderdaad wel steeds een beetje hetzelfde. Een heel andere aanpak.
Overall ben ik als nog grote voorstander van AI ook in games. Het zal de eerste paar jaren misschien even zoeken zijn naar goede toepassingen en bekend raken met het gebruik ervan maar ik ben er van overtuigd dat de betere developers, groot of klein, in de nabije toekomst echt grote stappen kunnen maken en nog betere games kunnen afleveren op nog grotere schaal.
De mindere developers? tjah, daar koop ik ook nu al vaak de games toch niet van.
[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 15:17]