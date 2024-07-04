Nintendo lijkt generatieve AI voorlopig uit games te weren

Nintendo lijkt voorlopig generatieve AI uit zijn games te weren. Shuntaro Furukawa, de president van het bedrijf, benadrukt dat hoewel generatieve AI creatiever kan zijn, het ook problemen rondom intellectueel eigendom met zich meebrengt.

Furukawa werd in een gesprek met investeerders gevraagd naar Nintendo's plannen rondom het gebruik van AI. De president van Nintendo zegt daarop dat AI en games al tijden met elkaar verbonden zijn en dat AI al geruime tijd wordt gebruikt om de bewegingen en aanvallen van vijandelijke personages in spellen aan te sturen.

Toch lijken er niet direct plannen te zijn rondom generatieve AI. "Generatieve AI, dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, kan creatiever zijn, maar we zien ook dat het problemen heeft rondom intellectuele eigendomsrechten", aldus Furukawa. Hij zegt dan ook dat het bedrijf 'flexibel' probeert te reageren op de huidige ontwikkelingen, maar dat het vooral 'unieke waarde' wil leveren aan zijn gebruikers. "Dat kan niet alleen met technologie bereikt worden."

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 09:36
78 • submitter: lennardrk

04-07-2024 • 09:36

78

Submitter: lennardrk

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Reacties (78)

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Tjidde 4 juli 2024 09:45
Ik ben het niet altijd eens met de keuzes van Nintendo.

Maar deze wel! De keuze om te zeggen wij gebruiken dit niet, is volgens mij een goede keuze.

Buiten de discussie qua IP rechten. Het zorgt er langzaam aan voor dat alles op hetzelfde word.
Xeneonic @Tjidde4 juli 2024 10:15
Dat is op te lossen. Het is gewoon vooruitgang en all tegenstribbelaars gaan uiteindelijk overstag of raken gewoon weggeconcureerd. Zo werkt marktwerking.
Dekar @Xeneonic4 juli 2024 10:21
Dat valt nog te bezien. Het punt dat alles AI generated hetzelfde wordt is terecht, want als alle nieuwe content AI generated is, dan traint AI met data die hij zelf heeft gegenereerd, en raakt in een neerwaartse spiraal qua creativiteit.
Yaksa
@Dekar4 juli 2024 13:22
Je kunt AI niet neerzetten als zijnde 'creatief'. AI kan namelijk niet nadenken zoals een mens.
Je kunt AI nog zoveel plaatjes voorschotelen, dan nog kan AI niet 'bedenken' hoe (als voorbeeld) een mens exact omgaat met dagelijkse dingen zoals andere mensen, voorwerpen en goederen. Dat lijkt allemaal wel simpel, maar dat is nauwelijks in een rekenmodel te vangen.
Dekar @Yaksa4 juli 2024 13:47
Dat hangt er vanaf hoe je 'creatief' definieert. De AI AlphaGo maakte in game 2 van de pot tegen de wereldkampioen een hele 'creatieve' zet. Deze werd eerst beschouwd als slecht, maar na analyze bleek deze baanbrekend te zijn en heeft deze zet een revolutie in het spel teweeg gebracht. Creativiteit definiëren op een goede manier, en dat AI daarin toe staat is, is mijn inziens zeker mogelijkheid of zelfs noodzakelijk.
nandervv @Dekar4 juli 2024 13:55
Totaal onvergelijkbaar, omdat Go een spel is met een duidelijke winconditie, en je AI dus tegen AI kunt laten spelen om te oefenen.
Je kunt bijvoorbeeld niet AI tegen AI laten spelen om 'betere muziek' te maken.
Dekar @nandervv4 juli 2024 14:26
Misschien kan je muziek niet objectief testen op creativiteit, maar wel dubbel-blind testen op wat beter is. En dat wint AI van de mens.

Maar creativiteit bestaat natuurlijk niet alleen binnen disciplines waarin er geen regels en wincondities zijn. In wiskunde, sport en spelletjes zijn er tal van voorbeelden van creativiteit.
drdelta @Dekar4 juli 2024 17:35
Misschien kan je muziek niet objectief testen op creativiteit, maar wel dubbel-blind testen op wat beter is. En dat wint AI van de mens.
Jammer dat mensen het dan toch minder mooi vinden als je ze verteld dat het door een machine gemaakt is: Listeners Like Music Less When They Think It Was Composed by an AI [pdf]
SG @drdelta5 juli 2024 11:54
De kinderen van yt Rick berato kunnen AI gegenereerd herkennen
Kan zijn dat door ontwikkeling maar ook complexiteit van algoritme dat in de toekomst stuk moeilijker is.
Verwijderd @Dekar5 juli 2024 12:24
> En dat wint AI van de mens

Dat is jouw bewering (een onzinnige).

Het artikel gaat over iets anders.
drdelta @Verwijderd8 juli 2024 17:07
Niet dat ik het er mee eens ben, maar als je heel nauwlettend het artikel leest, dan staat er deze regel:
"A blind study has shown people preferred AI-generated classical music to that created by humans, ..."
Zonder bron vermelding overigens, maar het artikel gaat er technisch gezien wel over.

[Reactie gewijzigd door drdelta op 22 juli 2024 15:17]

Yaksa
@Dekar4 juli 2024 14:57
Dat was dus niet creatief, dat was gewoon een 'berekende' zet. Daar is AI goed in, rekenen met bekende formules en gegevens. Dat maakt dat mensen het als 'creatief' zien, terwijl je zelf al aangeeft dat uit een analyse bleek dat AI het algoritme van het spel (tot dan toe) beter doorzag dan de mens. Maar echt creatief was het dus niet.

[Reactie gewijzigd door Yaksa op 22 juli 2024 15:17]

Dekar @Yaksa4 juli 2024 15:12
Maar volgens jou is een AI die muziek maakt die als mooier wordt beoordeeld in een dubbel blinde studie niet creatief, maar de slechtere muziek gemaakt door de mens wel. Dat is dan toch krom? Creativiteit is iets doen op een tot dan toe ongebruikte of onorthodoxe manier. Dan valt AI die betere muziek maakt, en revolutionaire zetten doet in Go daar prima onder.
Yaksa
@Dekar4 juli 2024 15:19
Door wie beoordeeld en welk bedrijf heeft die studie gedaan?
Bovendien is mooi een relatief begrip en dat maakt dat je het al helemaal niet 'beter' kunt noemen. Ikzelf heb het idee dat er in de jaren 60/70 van de vorige eeuw de mooiste popmuziek gemaakt werd. Geen enkele AI kan die sound reproduceren, je hoort onmiddellijk dat het 'nep' is.
Uit die test: "AI-generated music has little to no cultural value as it lacks genuine emotion, which is the essence of humanity. A blind study has shown people preferred AI-generated classical music to that created by humans, however this may be due to the lack of transparency around how AI music is made". Studie van niks dus.

[Reactie gewijzigd door Yaksa op 22 juli 2024 15:17]

SG @Dekar5 juli 2024 12:05
Creativiteit is creatie, wij creëeren ook beïnvloed door inspiratie en geleerde skills.
En ook in creativiteit is er ook zoiets als kopie of plagiaat.

Ik denk dat probleem is dat in creatie de consumer of copyright hebbende getrainde data kan herleiden.
Algoritme kan zodanig opgezet worden om toch groter variatie en verschil
Verwijderd @Dekar5 juli 2024 12:26
maar AI maakt geen 'betere' muziek

en zijn link gaat over iets heel anders !


dusss... waar hebben we het over
MSalters
@Yaksa4 juli 2024 15:46
Dit is een bekende filosofische fout in de AI. Er is al herhaaldelijk in de afgelopen decennia geprobeerd om te definieren waarom een AI inferieur is aan de mens. Objectieve definities zijn inmiddels gesneuveld. Daardoor blijven inmiddels de subjectieve over. Bovenstaande definitie is zelfs bijzonder slecht, want het is een cirkelredenering. "Een AI is niet creatief, want een AI is niet creatief (op precies dezelfde manier als een mens); zonder daarbij zelfs maar te benoemen hoe een mens dan creatief is.
DigitalExorcist @Yaksa4 juli 2024 15:03
Nóg niet. Maar álles wat menselijk gedrag is, is aangeleerd. Ofwel door opvoeding, omgeving, cultuur of ervaring uit eerdere momenten. Alles.
Roharas @Dekar4 juli 2024 14:17
Het kan terecht zijn. Het is niet per definitie terecht.

Bij goed gebruik kan je als developer, artiest, schrijver, of welk beroep dan ook zelf de teugels strak in de hand houden. Jij stippelt de route uit en traint het AI daarmee. Denk bijvoorbeeld aan een grote open wereld in de middeleeuwse setting. Misschien 1 mooie grote hoofdstad, een paar kleinere steden, wat dorpjes, en wat huisjes her en der verspreid. Als mens kun jij dan helemaal los gaan op het ruwweg intekenen van de kaart tot op het detail niveau wat je zelf kan of waar je tijd voor hebt/neemt.
Je tekent de indeling van je steden, vult ze her en der met mensen, en eventueel voeg je zelfs wat quests toe. Maar. Tot nu toe buiten de hoodquests/locaties en misschien een paar goede side quests zie je dan toch vaak dat de rest van de wereld toch iets minder gedetailleerd of levendig is of dat NPC's die niets te maken hebben met quests toch wel erg vlak zijn. Met generatieve AI en een al hele duidelijke setting en richting zou je "de rest" kunnen laten polijsten en wat op laten vrolijken. Je zou bijvoorbeeld alle andere NPC's kunnen laten genereren, met een goede text to speech kunnen voorzien van een stem, en op basis van je verhaal en hun positie in de wereld wat teksten kunnen laten genereren of ze zelfs realtime teksten laten genereren op basis van wat er gebeurd is. "Nutteloze" details voor npc's waar je in een normaal spel toch nooit wat mee doet maar dingen als dat vergroten de immersie enorm. Net als het mooi een beetje uitdossen van huisjes met allerdaagse gebruiksvoorwerpen etc. Vaak is dat in de gebieden waar je hoort te zijn wel in orde maar buiten de gebaande paden al snel veel minder of copy/paste werk. Generatieve AI kan dat prima voor je doen op gebieden waar jezelf de tijd, het geld, of de kennis niet voor hebt.
Zo voegt het alleen maar toe aan de wereld en ligt de controle nog steeds bij de developers. Goede devs maken dan misschien wel nog veel betere games als ooit tevoren. Bij goed gebruik is generatieve AI dus niet meer als een aanvulling op je werk en een extra tool die je tot je beschikking hebt, geen vervanging ervan.

Slechte/luie devs krijgen het dan ook veel makkelijker en dat is waar jij (en ik) je terecht zorgen over maakt. Het is heel makkelijk om dan te zeggen "Genereer mij maar een grote open wereld van 10x10km met een west europese flora/fauna, 5 steden, 10 dorpen, en 50 losstaande huisjes. Voor ieder gebouw willekeurig een enkel persoon, een stel, of een gezin met 1 tot 5 kinderen.
Dan krijg je ook een wereld die wellicht goed gevuld is en met een beetje naslag werk zoals het verplaatsen van de steden/huisjes, en het eventueel wat oppoetsen zal het er nog wel redelijk uitzien ook maar op die manier krijg je uiteindelijk inderdaad wel steeds een beetje hetzelfde. Een heel andere aanpak.

Overall ben ik als nog grote voorstander van AI ook in games. Het zal de eerste paar jaren misschien even zoeken zijn naar goede toepassingen en bekend raken met het gebruik ervan maar ik ben er van overtuigd dat de betere developers, groot of klein, in de nabije toekomst echt grote stappen kunnen maken en nog betere games kunnen afleveren op nog grotere schaal.
De mindere developers? tjah, daar koop ik ook nu al vaak de games toch niet van.

[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 15:17]

Mellow Jack @Roharas4 juli 2024 17:58
Het verschilt een beetje. Beetje hetzelfde als het nu ook al is. Je hebt iemand die AI gebruikt ter inspiratie en het voorkomen van nutteloze overhead. Daarnaast heb je iemand die al het werk door AI laat doen.

Die 2e valt redelijk snel door de mand. Beetje het zelfde als een sales engineer, leuk in theorie maar praktisch totaal niet realistisch/ mogelijk. Die eerste is gewoon sneller klaar omdat diegene geen aandacht heeft geschonken aan nutteloze dingen.
Roharas @Mellow Jack5 juli 2024 00:54
Precies.

Voor mensen/bedrijven die weten wat ze doen en die een passie hebben om een goede game neer te zetten zal het een zeer goede en welkome toevoeging zijn en ook door de uiteindelijke spelers gewaardeer worden.

Voor de partijen die niet sterk zijn in het maken van goede games of die een snelle cashgrab willen doen zal het ook veel kunnen betekenen maar mensen zullen daar snel genoeg achter komen en uiteindelijk daar weerstand tegen op bouwen.
SillieWous @Xeneonic4 juli 2024 10:32
Daarbij lijk jij aan te nemen dat prijs de enige indicator kan zijn van vooruitgang. “Goedkoper = beter”. Maar ik heb liever goed eten dat iets duurder is (of minder winstgevend is), dan extreem goedkoop ongezond eten (fastfood).
Dit is een perfect voorbeeld hoe marktwerking niet voor vooruitgang zorgt. Minima zullen noodgedwongen het goedkoopste moeten kiezen.
Rouwette @SillieWous4 juli 2024 11:09
Precies het brood verhaal, goedkoop supermarkt brood is niet hetzelfde als verse bakkers brood.

De bakker is natuurlijk ook duurder dan de supermarkt maar er zijn nog meer dan genoeg echte bakkers.
SillieWous @Rouwette4 juli 2024 14:43
maar er zijn nog meer dan genoeg echte bakkers.
In het voorbeeld van bakkers wel. Dat is niet per definitie het geval. Maar de gevallen waar het alternatief door marktwerking er uit is gedrukt zijn achteraf moeilijk na te gaan.
CerandoX.nl @Xeneonic4 juli 2024 10:16
Niet allemaal. Nintendo doet wel meer zaken anders en is toch succesvol. Er bestaan ook nog gewoon bakkers, terwijl brood ook in een fabriek gemaakt kan worden.
DeltaJuliett @Xeneonic4 juli 2024 10:23
Is het vooruitgang?
Het wordt continu aangehaald maar het aantoonbare bewijs is minimaal.
watercoolertje @Xeneonic4 juli 2024 10:25
Zo werkt marktwerking.
Marktwerking kan ook zijn dat er animo/markt is voor 2 richtingen, niet de hele markt wil exact hetzelfde. De ene richting sluit de andere absoluut niet per definitie uit...

De tijd zal het leren :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:17]

Wolfos @Xeneonic4 juli 2024 11:02
Dat is erg overdreven. Momenteel leiden GenAI tools niet tot revolutionair betere / snellere resultaten in games. Als ik dit bijvoorbeeld lees van Xbox krijg ik de indruk dat ze er wat mee zijn gaan doen (want de directie vind dat dat moet) maar ik word ook niet super enthusiast van deze toepassingen.

Als ik zie hoeveel oudere programmeurs nog Vim gebruiken en daar prima mee kunnen werken denk ik dat het allemaal wel meevalt. Als je 1% minder snel werkt dan je concurrentie heb je niet meteen een probleem, en er zijn naast GenAI ook andere stukken gereedschap die voordelen kunnen opleveren.
Uiteindelijk zijn de meeste bedrijven daar niet constant mee bezig, maar blijven gewoon doen wat werkt. Ik zie geen toekomst waar Nintendo games ineens niet meer verkopen omdat ze intern geen ChatGPT gebruiken.

Ik herinner me ook een nieuwsbericht van... misschien rond 2008? Dat Nintendo toen pas internet op hun kantoor kreeg :+
Er is dus niks mis met een beetje de kat uit de boom kijken. Kan je je prima mee redden, zolang je processen nog werken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:17]

MSalters
@Wolfos4 juli 2024 15:49
Ik heb 20 jaar geleden al eens mogen merken in de praktijk hoe groot het verschil was - met Vim waren ervaren programmeurs ongeveer een factor 4 langzamer op een grote codebase dan programmeurs met Visual Studio, ook al hadden de Vim programmeurs veel meer ervaring met diezelfde code base. 1% minder snel kun je negeren, 75% minder snel is een ramp.
Mellow Jack @MSalters4 juli 2024 18:00
Het leuke is dat de VIM engineers vaak overtuigd zijn van het feit dat ze sneller zijn :+
ErikT738 @Tjidde4 juli 2024 11:56
Misschien, maar juist voor low-budget indie games kan AI juist fantastisch zijn. Is voice acting voor meerdere karakters te duur? Huur één acteur in en gooi zijn of haar stem door een AI filter. Geen geld voor muzikanten? Laat een developer wat melodieën neuriën en laat Suno de rest doen. Geen artistiek talent? Maak wat ruwe schetsen en gooi ze door Stable Diffusion.

Uiteraard krijg je met al deze dingen waarschijnlijk betere resultaten als je (meerdere) professionals inhuurt, maar wanneer het budget er gewoon niet is dan kan AI uitkomst bieden.
Artz @ErikT7384 juli 2024 12:28
Nu is AI nog ‘betaalbaar’. Maar we kennen het verdienmodel van de techindustrie inmiddels. Iedereen verslaafd maken en dan de rekening opschroeven.

Het is nog maar de vraag of AI goedkoper is dan menskracht als je daadwerkelijk de hele keten meerekent, inclusief milieuschade. En het verschilt natuurlijk per toepassing.
MSalters
@Artz4 juli 2024 15:52
Joh, heb je de afgelopen 50 jaar gemist? Tools zoals compilers kosten $50.000 (oude USD) toen je ze nog bij IBM moest kopen. Tegenwoordig zijn zelfs de Enterprise varianten van die tooling, met tientallen andere tools geïntegreerd, beschikbaar voor een fractie van die prijs, zelfs na inflatie. Volgens jouw idee hadden die tools nu letterlijk enkele miljoenen USD moeten kosten door decennia van prijsverhogingen en inflatie.
Artz @MSalters8 juli 2024 11:59
Toen bestond er nog enigszins een markt. Nu is de macht geconcentreerd bij een aantal hele grote spelers die de markt eerst proberen te vernietigen om daarna als monopolist uit te buiten. Ik heb het nergens over inflatie maar over doelbewuste prijsopdrijving wanneer de gebruikers 'niet meer terug kunnen'.

En bij grootschalige AI-inzet gaat het milieuaspect echt meespelen.
MSalters
@Artz8 juli 2024 12:06
Alweer, bestond er echt een markt? Je IBM mainframe had een IBM compiler nodig en je Sun workstation een Sun compiler. Proberen om je Sun compiler op IBM te draaien was kansloos. Klassieke vendor lock-in, die inmiddels verdampt is. Python runt op Windows en Linux, en is op beiden gratis.
ErikT738 @Artz4 juli 2024 12:47
Daarom is het ook belangrijk om regelgeving zo veel mogelijk in het voordeel te maken van open source. Een applicatie als Stable Diffusion kan big tech me niet meer afnemen, want die draait gewoon 100% lokaal.
SG @Tjidde5 juli 2024 07:15
Het probleem van AI hype is dat trainings materiaal dus de source copyrighted kan zijn.
Het probleem is dus als 100000 foto’s van specifiek object je er dichte variant ervan voorgeschoteld krijgt.
The Zep Man
4 juli 2024 09:49
Dit past bij de cultuur van Nintendo. Over eigen spellen en over wat anderen uitbrengen op hun systemen houden ze graag strak de regie. Met generatieve AI laat je dat een stukje los. Niet dat Nintendo altijd goede keuzes maakt (Virtual Boy, Wii U...), maar deze keuze past prima in hun visie en lijkt mij voor nu de juiste.

Daarnaast zitten aan generatieve AI nog te veel haken en ogen, waaronder juridisch. Toekomstige wet- en regelgeving gaat bepalen hoe sterk de wet van de remmende voorsprong van toepassing zal zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:17]

bursche @The Zep Man4 juli 2024 10:40
Precies. Nintendo is een bedrijf dat ambacht en creativiteit omarmt. Het past bij de identiteit die ze hebben en de innovatiekracht van bijvoorbeeld een Miyamoto meebrengt binnen het bedrijf.
Ik word ook een beetje moe van die term AI. Het suggereert namelijk dat er 'intelligentie' in het spel is. Dat is er niet. AI is een domme technolgie en heeft niks te maken met de menselijke creativiteit.
De oorspronkelijke titel van AI tijdens de Darthmouth conference was deze: Complex Information Processing. Die term is passend en correct voor wat AI is en doet.
Het was alleen geen sexy naam, dus kwamen ze met het (toegegeven, briljante) idee om het Artificial Intelligence te noemen.
Maar als je de achtergrond kent en begrijpt wat AI wel en niet is, dan is de keuze van Nintendo hier een zeer logische en verstandige in mijn ogen.
Cid Highwind @bursche4 juli 2024 11:03
AI spreekt tot de verbeelding. Maar in feite is het weinig anders dan content generatie, of content destillatie.

Je zult er nooit iets mee krijgen wat out of the box ligt, aangezien het hooguit iets nieuws genereert gebaseerd op dat wat reeds bestaat en als training is gebruikt. Zie ook Chinees autodesign. Wat je wel kunt krijgen zijn overdreven karikaturen omdat het alle elementen poogt te gebruiken. Zie ook het mooie roundup artikel van Tweakers, of wederom Chinees autodesign.

Klasse dat Nintendo er niet in meegaat, want uiteindelijk zal eht een uitholling zijn van de creatieve business waarin men zelf groot is geworden. Zeker als bedrijf wat in het verleden bakens heeft verzet en nog altijd toonaangevend en invloedrijk is op het gebied van artwork en design.
Joppiesaus2 @Cid Highwind4 juli 2024 11:20
"Je zult er nooit iets mee krijgen wat out of the box ligt, aangezien het hooguit iets nieuws genereert gebaseerd op dat wat reeds bestaat en als training is gebruikt. "

Ik denk dat dit in de basis gewoon niet meer waar is. Het is wellicht zo dat veel lijkt op wat er al is. Maar met nieuwe grotere modellen zie je steeds meer content wat compleet uniek is. Feitelijk op dezelfde manier hoe mensen iets unieks maken. Dus waar dit in bepaalde mate nu nog zo is wordt dit in de toekomst achterhaald. Logisch ook, in de basis gebruikt de natuur in mensen en deze AI technieken steeds meer dezelfde processen.
Cid Highwind @Joppiesaus24 juli 2024 12:16
Ik denk dat dat inderdaad wel faire op- en aanmerkingen zijn. Een deel van de backlash is nu natuurlijk ook nog altijd koudwatervrees voor een techniek die in feite nog in de kinderschoenen staat en allerhande twijfel omtrent de wettelijke aspecten hiervan. En aan de andere kant wordt er al sinds jaar en dag met een hoop stock-artwork gewerkt in de game industrie. Een leuke video hierover: YouTube: The most overused game graphic you never noticed | Texture Archaeology
Ook niet het toonbeeld van creativiteit (of juist wel, afhankelijk van hoe je het beschouwt)

Ik denk dat generatieve AI mogelijk best een bijdrage kan leveren in bepaalde scenario's, maar zonder kunstenaars die werkelijk nieuwe zaken creëren en handmatig ontwerpen, zal het alsnog afbreuk doen aan waar Nintendo voor staat. En je zult met AI gegenereerde zaken ook altijd aan het algemene design aan moeten passen, of moeten integreren. Anders heb je het eerder over next-gen asset flipping, dan werkelijk game design.
Verwijderd @Joppiesaus25 juli 2024 12:31
"Je zult er nooit iets mee krijgen wat out of the box ligt,

aboluut onwaar!

check CURSED AI op facebook

ok, het allemaal nonsense, maar zó idioot kan zelfs david cronenberg het niet verzinnen
Dazzyreil @Cid Highwind4 juli 2024 11:48
95% van wat er nu door mensen wordt gecreëerd is ook niet "out of the box" dus ik zie niet hoe dat zo relevant is. De zoveelste "unieke" anime character kan AI ook prima genereren, het is bijna altijd een mix van bestaande elementen.
Alfa1970 @Cid Highwind4 juli 2024 12:26
Het is niet eens echt content generatie.

Het is een random nummer generator gekoppeld aan een statistieken database.

Alles wordt vertaalt in nummers, en at random wordt er een keuze gemaakt uit een top x lijstje van statistisch meest voor de hand liggende opties.

Met andere woorden, het reproduceert datgene wat het al heeft. Er komt niets nieuws uit ondanks dat de volgorde van de zaken die eruit komen het kunnen doen voorkomen dat dat wel het geval is.

Dat Nintendo er niet in meegaat op dit moment is zeer begrijpelijk.
Voor uitholling van de creativiteit hoef je denk ik niet bang te zijn, maar misschien zijn de huidige modellen te gelimiteerd om de creativiteit van de makers van de Nintendo games te ondersteunen.
MSalters
@Alfa19704 juli 2024 15:55
Het is een random nummer generator gekoppeld aan een statistieken database. Alles wordt vertaalt in nummers, en at random wordt er een keuze gemaakt uit een top x lijstje van statistisch meest voor de hand liggende opties.
Als je denkt dat moderne AI zo werkt, dan zou ik je een basis AI cursus aanraden. Er zijn tegenwoordig genoeg gratis online cursussen beschikbaar. Want wat je hier zegt is totale onzin.
Alfa1970 @MSalters4 juli 2024 19:30
Oh ik weet dat het technisch gezien een heel stuk complexer is dan dat.

Als je wat dieper kijkt naar de zaken zoals de API's dan zul je zien dat je terminologie tegenkomt die verwijzen naar statistiek en rng. Mean, average, seed om er maar een paar te noemen.

Dat je als gebruiker dat soort zaken niet ziet neemt niet weg dat de essentie bestaat uit statistieken en rng.
MSalters
@Alfa19705 juli 2024 08:54
Ik heb de hele toolchain al jaren geleden geprogrammeerd, voordat er kant-en-klaar oplossingen waren als TensorFlow. Ik kan je uit eerste hand vertellen, in mijn inference code zit geen RNG, en geen statistiek. Gebruiken we statistiek? Ja, om de kwaliteit van het model te meten, en te kijken of het een statistich significante verbetering oplever ten opzichte van een voorganger. Maar in het model of de resultaten? Niet.
IamPeacock @The Zep Man4 juli 2024 11:11
Historisch gezien kijken ze altijd de kat uit de boom als het om nieuwe technologieën gaat. Ze wachten liever af hoe de industrie ermee omgaat en wanneer de technologie matuur geworden is.
Het zou me niet verbazen dat ze binnen 10 jaar dit toch gaan gebruiken, mits de nodige voorzichtigheid.

Historische voorbeelden: HD, Cloud, internet, algemene account, apps, mobile, ...
The Zep Man
@IamPeacock4 juli 2024 11:27
Historische voorbeelden: HD, Cloud, internet, algemene account, apps, mobile, ...
Met de Game Boy waren ze er mobile best wel vroeg bij. Ook waren ze in de beginjaren best wel op de voorlinie qua technologische ontwikkeling. Sinds ongeveer 20 jaar geleden (introductie GameCube) is het inderdaad zo dat ze om zijn gegaan en niet meer technologisch vooraan willen staan.
gfhoihoi72 @The Zep Man4 juli 2024 12:28
De 3DS was toch ook een best vooraanstaand device qua techniek? De techniek opzicht bestond al wel, maar voor zover ik weet was het het eerste device dat uitkwam waar een 3D scherm in zat dat zonder bril gebruikt kon worden. Daarna is de technologische ontwikkeling een beetje blijven hangen inderdaad. De Switch was nog best vernieuwend maar nu we handheld game PC's zoals de Steamdeck hebben is die ook wel weer toe aan een upgrade eigenlijk.
JBVisual @The Zep Man4 juli 2024 12:27
en over wat anderen uitbrengen op hun systemen houden ze graag strak de regie
Heb je de store wel eens gezien, wat voor een **** hier wel niet wordt uitgebracht.... de collectie aan spelletjes lijkt wel de Android "play store", misschien niet in games met microtransacties, maar wel in de hoeveelheid waardeloze content.

Nintendo is gewoon een commercieel bedrijf en hun focus ligt op winst maken, als AI in hun ogen een echt toegevoegde waarde zou hebben op dit moment, zouden ze het direct inzetten. Maar momenteel denken ze dus eerder at het gewoon geld gaat kosten ipv opleveren.

Nintendo heeft misschien hoge kwaliteitseisen aan hun eigen games, maar ze hebben nul problemen om aan elke zolderkamer ontwikkelaar een licentie af te geven, zolang je maar betaald.
Rhinosaur 4 juli 2024 10:00
Verstandige keuze. Ik ben een beetje GenAI moe ondertussen. Wat mij betreft prima om gewoon diensten te hebben, maar het hoeft niet op elk apparaat.
gimbal @Rhinosaur4 juli 2024 10:17
Eens, er wordt in een flink stuk overenthausiasme dan ook goed misbruik van gemaakt.

Waar ik wel een beetje voor vrees is dat men het net erg breed gaat gooien want "GenAI" is nog altijd niet AI, het zijn meer complexe software algoritmes dan we gewend zijn maar de algoritmes gaan nog niet voor zichzelf denken en tegen je praten. Maar als via moeheid of problemen er een ban gaat komen op gebruik van dat soort algoritmes dan kan het bijvoorbeeld ook doorslaan in automatische generatie van levels in roguelikes en dergelijke.
Wolfos @gimbal4 juli 2024 11:18
Wave Function Collapse (voor procedurele generatie van game levels) is niet gerelateerd aan GenAI. Voor andere dingen is het vaak zelfs nog simpeler met dingen als Perlin noise.

Ik zie het ook niet echt aankomen dat er iets verboden gaat worden. Misschien als het stroomnet het echt niet meer aankan dat de LLM's wat beperkt gaan worden in hun trainingsmogelijkheden (hoewel ik denk dat economische factoren eerder gaan spelen), maar hele algoritmes verbieden lijkt me vreemd.
Alxndr 4 juli 2024 10:10
Zal het ooit mogelijk zijn om LLMs zonder zorgen over intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, of is dat fundamenteel onmogelijk gezien hoe trainingsdata een model vormt?

Volgens mij is het niet mogelijk om een eigen dataset met rechtenvrije en je eigen data te vullen, puur omdat niemand zoveel data heeft als nodig is om een model goed te trainen?

Zelfs Facebook en Twitter komen niet eens in de buurt? Als ik het me goed herinner is ChatGPT getraind met equivalant van 10x wat de New York times in haar hele bestaan gepubliceerd heeft. En sowieso, de hoeveelheid bagger die op social media staat maakt het lijkt me compleet onbruikbaar.
ultimasnake @Alxndr4 juli 2024 10:17
Denk dat het probleem van LLM in het Large gedeelte zit in zo een geval. Nintendo zou er voor kunnen kiezen om alle dialogen van alle characters uit alle mario games op te nemen in een taalmodel om zo Bowser wat creatiever te laten zijn in zijn spraakbubbels (bij wijze van). Maar dan train je hem op een dermate kleine dataset dat de creativiteit er niet afspat denk ik. Je kan het mixen met data dat rechtenvrij is en het zou kunnen helpen, maar in welke maten dat iets toevoegt geen idee...
Alxndr @ultimasnake4 juli 2024 11:41
Daar dacht ik ook aan, maar is een LLM niet afhankelijk van genoeg (heel veel) data om taal überhaupt te kunnen 'begrijpen' en vervolgens een coherent antwoord te geven?

Ik denk niet dat alle dialogen uit al hun games genoeg zijn om de grammatica regels uit te kunnen afleiden?
MSalters
@Alxndr4 juli 2024 16:00
Zal het ooit mogelijk zijn om LLMs zonder zorgen over intellectuele eigendomsrechten te gebruiken?
Ja. De zorgen nu zijn fundamenteel een gebrek aan jurisprudentie. Wat mag wel, wat mag niet, en waar ligt de grens? Gezien de relevantie van AI zal die lijn duidelijk worden, maar niet met de snelheid van de tech sector. De juridische sector werkt veel langzamer.

Een belangrijke reden voor het gebrek aan jurisprudentie is ook het gebrek aan wetgeving - er zijn geen intellectuele eigendomsrechten in de wet geregeld die iets zeggen over AI - er was simpelweg geen reden. En in eerste benadering geldt dat alles wat niet verboden is, is toegestaan.
MarvinJames 4 juli 2024 10:37
Wat moet ik mij precies voorstellen bij Generatieve AI? Valt Procedural Generation hieronder? Of gaat het echt om... Weet ik veel... Verhaallijnen en karakters die gegenereerd worden en daarmee kwalitatief wellicht vrij matig zijn?
bewerkers @MarvinJames4 juli 2024 10:51
Ik denk niet dat procedural generation voor bijvoorbeeld terreinen er onder valt. Daar zit weinig creativiteit in. En is ook niet getraind op auteursrechtelijk materiaal. Puur vorm van terrein en plaats van boompjes op basis van een algoritme. Ik denk dat het vooral gaat om door AI gegenereerde assets en dialogen. Daar wil je toch de menselijke touch in hebben. En je wilt voorkomen dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt.
Wolfos @bewerkers4 juli 2024 11:46
Puur vorm van terrein en plaats van boompjes op basis van een algoritme
Ik heb hier toevallig een tool voor geschreven. Feitelijk is het gewoon perlin noise met wat willekeur eroverheen, en wat curves om te bepalen waar wel en geen bomen moeten komen.

De vorm van het terrein is veelal met de hand geschildert, en bergen komen van stempels die uit de echte wereld komen. Een paar heuvels heb je zo geplaatst, hoef je geen algoritme voor, maar dat zou je ook kunnen genereren.

Het is vooral cruciaal om voorspelbare resultaten te krijgen die makkelijk te finetunen zijn en simpele algoritmes werken hiervoor het best. Als je op de grond staat ziet het er allemaal wel overtuigend uit.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:17]

bewerkers @Wolfos4 juli 2024 13:08
Gaaf hoe oude algoritmes
nog zo'n prachtig resultaat kunnen creëren.
rjberg @MarvinJames4 juli 2024 19:27
Betwijfel het. Elke vorm van randomness die complex genoeg wordt toegepast is procedurele generatie. Het enige verschil in definitie is dat waarop het wordt toegepast content is die standaard met de hand gedaan werdt. De grens is dus vaag, en dat zit regels maken soms in de weg.

Voorbeeld: De nieuwste Pokemon heeft random weer en encounters, die per dag verschillen. Is dat procedureel? En Mario Kart heeft random items tijdens het spelen.

Minecraft is ook een spel dat op Nintendo kan worden gespeeld.
q.b.blokker 4 juli 2024 10:42
Fijn om te horen dat Nintendo lekker zichzelf blijft. Gebaseerd op wat ze tot nu toe hebben laten zien, denk ik dat het ook niet nodig is. Als je een mooi product voor jong en oud wil neerzetten, hoeft dit er naar mijn idee ook niet in te zitten. Ik merk tijdens het gebruik van de Switch dat ik niets mis en dat het gewoon doet wat het moet doen. Eventueel in de spellen zou ik het ook niet missen.
D.nukem 4 juli 2024 10:43
Ik moet Nintendo hierin prijzen, ze zijn nu namelijk niet hypocriet.

Ze zijn altijd vlijmscherp met het optreden als hun IP wordt gebruikt zonder toestemming, en nu ze denken het zelf te doen bij andere via AI nemen ze de stap gewoon niet.

Mocht ik het zo goed zien, dan zijn de kudo's meer dan terecht.
JDx
4 juli 2024 10:08
Het lijkt mij wel tof om bijvoorbeeld een GTA te hebben die werkt met (goede) AI en in principe een oneindige wereld kan creëren en ook elk huis te betreden is en pas gegenereerd wordt als nodig.

Zo kan ook het interieur van elke kamer anders zijn. Volgens mij is er wel eens over zoiets gesproken.
LANterfantje @JDx4 juli 2024 10:21
Opzich lijkt het leuk om procedural generation te gebruiken, zodat een spel oneindig speelbaar wordt, maar al vaak is het gebleken dat zo'n spelwereld vaak zielloos aanvoelt of dat er alleen op visueel niveau dingen veranderen.
Op een gegeven moment begin je te merken welke variabelen worden gebruikt om alles te genereren, en ontstaan er patronen die je als artificieel gaat zien, en zo wordt het spel saai en voorspelbaar.

Ik ben er zeker voor dat ze AI gebruiken om processen sneller te kunnen laten verlopen, alleen vind ik dat er uiteindelijk wel mensenhanden aan moeten zitten om de wereld organisch aan te laten voelen.
AI kan dit (nog) niet.
nnndoh @LANterfantje4 juli 2024 10:34
Als een spel oneindig speelbaar wordt, zal er vast een abonnementje aan vast aan komen te zitten.
Wolfos @LANterfantje4 juli 2024 12:18
Ik denk ook dat veel van het plezier van het ontdekken van een open world 'm zit in jezelf wegwijs maken in de wereld. Daar zijn unieke locaties voor nodig, en ook plekken waar je vaker terugkeert.
Als een open world te groot is dan krijg je die herkenning niet. Plekken gaan veelal hetzelfde aanvoelen.
ErikT738 @LANterfantje4 juli 2024 12:55
AI kan in principe niets helemaal zelf, dus die mensenhanden zijn voorlopig nog wel nodig. Ik denk vooral dat AI uitkomst kan bieden in games op het gebied van dynamische voice acting. Ik heb al Skyrim mods gezien met een fully voiced companion die gewoon kan reageren op wat de speler zegt. Daarnaast heb ik het ook al gebruikt zien worden om bijvoorbeeld een custom Warcraft III campaign van stemmen te voorzien, iets wat voorheen voor veel mods buiten bereik was.
LANterfantje @ErikT7385 juli 2024 08:53
Gelijk heb je, maar ik bedoelde dat er uiteindelijk mensenhanden aanzitten, als in wanneer het werk van de AI gedaan is, er nog persoonlijke touches gemaakt worden door developers zelf.
Ik heb al Skyrim mods gezien met een fully voiced companion die gewoon kan reageren op wat de speler zegt.
Ik werd meteen geïnteresseerd, opgezocht en ik kwam uit op de Mantella mod (voor normale NPCs) en de Herika mod(de ChatGPT companion).
Wist niet dat dit bestond, maar vind t wel allebei heel cool, dus die ga ik uitproberen. :D
ErikT738 @LANterfantje5 juli 2024 14:31
Ik doelde op Herika inderdaad :)
ThanosReXXX 4 juli 2024 09:50
Nintendo gonna Nintendo...
Ik had eerlijk gezegd ook geen ander antwoord van hen verwacht. Als iedereen rechtsaf gaat, gaan zij links, of ze blijven lekker rechtdoor gaan op het door hen zelf bepaalde pad. ;)

#blueocean #notintheconsolewar #crazywonderfuljapanese #march2025

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 15:17]

Chefd 4 juli 2024 11:24
Ja stel je voor dat de AI wel eens wat nieuws zou bedenken in plaats van wat Nintendo elke keer recyclet :+

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