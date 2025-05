Eerste game met Nvidia's ACE-techniek voor AI-npc's komt in 2025 uit

De eerste game met Nvidia ACE, een techniek voor npc's met generatieve AI, komt volgend jaar uit. Het betreft Mecha Break, een multiplayergame die moet verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

De AI-npc's in Mecha Break draaien volgens Nvidia op een klein taalmodel, genaamd Nemotron-4 4B NIM. Dat model is door Nvidia is ontwikkeld voor gebruik in games. Doordat de omvang van het taalmodel relatief beperkt is, kan deze lokaal draaien op de pc van de gebruiker. Ook de meeste andere aspecten van de AI-npc's in Mecha Break, zoals Audio2Face voor gezichtsanimaties en OpenAI's Whisper-model voor spraakherkenning, draaien lokaal. Alleen het text-to-speech-gedeelte draait in de cloud, bevestigt de gpu-maker.

Mecha Break wordt ontwikkeld door het Chinese Amazing Seasun Games. Het wordt een onlinegame waarin spelers een mech besturen en met elkaar vechten. Gamers kunnen daarbij kiezen uit verschillende klassen, zoals assault, melee en sniper. Het spel bevat zowel grond- als luchtgevechten. Het spel bevat daarnaast dus de AI-npc-technologieën van Nvidia. In een videodemonstratie kon een gebruiker zo'n AI-npc bijvoorbeeld vragen naar de huidige missie en de skin van hun mech aanpassen.

Nvidia demonstreerde ACE eerder al. Het betreft een collectie van technieken waarmee ontwikkelaars 'AI-npc's' in hun games kunnen verwerken. Via generatieve AI kunnen dergelijke npc's in real time antwoorden geven op vragen van spelers. De techniek werd tot op heden nog niet ingezet in daadwerkelijke games, hoewel bedrijven als Ubisoft wel eerder bevestigden dit soort technieken te overwegen. Tweakers mocht Nvidia's ACE-npc's eerder dit jaar uitproberen en publiceerde daar een preview over.