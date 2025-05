Stemacteurs gaan staken na mislukte onderhandelingen gamestudio's en uitgevers

De Amerikaanse acteursvakbond SAG-Aftra gaat vanaf vrijdag staken. De vakbond voor stemacteurs in Hollywood heeft geen akkoord kunnen bereiken met verschillende gamestudio's en uitgevers, waaronder Electronic Arts en Ubisoft, over het gebruik van AI.

De afgelopen anderhalf jaar heeft SAG-Aftra met de studio's en uitgevers onderhandeld over de voorwaarden van het Interactive Media Agreement-contract, waarin betere arbeidsvoorwaarden en meer bescherming tegen het gebruik van AI worden vermeld, schrijft de vakbond in een persbericht. De vakbond zat om de tafel met onder andere Activision, Disney, Electronic Arts, Insomniac Games, Take 2 Productions en de gamedivisie van Warner Bros.

Hoewel de bedrijven toezeggingen hebben gedaan over onder andere betere lonen, hebben ze 'niet voldoende gegarandeerd dat ze acteurs beschermen tegen het gebruik van AI'. “De videogame-industrie genereert jaarlijks miljarden dollars aan winst. De drijvende kracht achter dat succes zijn de creatieve mensen die die games ontwerpen en maken. Dat geldt ook voor de SAG-Aftra-leden die memorabele en geliefde gamepersonages tot leven brengen. Ze verdienen en eisen dezelfde fundamentele bescherming als artiesten in film, televisie, streaming en muziek, namelijk eerlijke compensatie en het recht om toestemming te geven voor het gebruik van hun gezichten, stemmen en lichamen door AI", zegt Duncan Crabtree-Ireland, uitvoerend directeur van SAG-Aftra.

Het is nog niet duidelijk hoeveel stem- en motioncaptureacteurs precies gaan meedoen aan de staking. De vakbond heeft in het najaar van 2023 ook het werk neergelegd, nadat de leden 'bijna unaniem' voor een staking hadden gestemd.