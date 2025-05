Proximus wordt volledige eigenaar van Fiberklaar voor 246 miljoen euro

Proximus heeft het meerderheidsbelang van EQT Infrastructure in Fiberklaar gekocht voor 246 miljoen euro. Fiberklaar werd in 2021 opgericht als een joint venture van de provider en het investeringsbedrijf. Proximus bezat al 49,67 procent van Fiberklaar.

De overname wordt naar verwachting in de komende dagen afgerond, meldt Proximus. Fiberklaar blijft na de afronding van de overname een zelfstandige entiteit binnen de Proximus Groep. "De actieve bouwprojecten van Fiberklaar zullen verder bijdragen aan de glasvezelstrategie van Proximus", schrijft het bedrijf donderdag.

EQT noemt de verkoop van zijn meerderheidsbelang een 'logische volgende stap'. "Het bedrijf begint nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn reis om de toegang tot snelle internetverbindingen in België te vergroten, terwijl het een rol speelt in de mogelijke toekomstige samenwerkingsovereenkomsten van Proximus om glasvezel in Vlaanderen uit te rollen."

Proximus heeft onlangs een overeenkomst gesloten met Telenet. De bedrijven willen de komende jaren 2,7 miljoen huizen in dun- en gemiddeld bevolkte gebieden van Vlaanderen aansluiten op glasvezel.