Telenet en Base hebben last van storing in mobiel internet en bellen

Telenet en Base kampen met een storing die een onbekend aantal klanten in België treft. Gebruikers melden problemen met het mobiele netwerk, waardoor bellen en internetten niet mogelijk is. Telenet zegt op de hoogte te zijn.

De storing blijkt uit meldingen op allestoringen.be. Telenet heeft aan VRT NWS bevestigd dat er een storing is. Die zou zijn veroorzaakt door misgelopen onderhoudswerken. Volgens een woordvoerder van Telenet wordt het netwerk sinds 7 uur opnieuw opgestart. Verschillende klanten zouden alweer kunnen bellen en internetten. Wanneer het netwerk weer volledig operationeel is, is nog niet duidelijk.