Telenet-klanten klagen over problemen met laden van YouTube-video's

Klanten van de Belgische internetprovider Telenet en dochteronderneming BASE klagen over problemen bij het gebruik van YouTube. Video's zouden niet of traag laden. De provider is een onderzoek gestart.

Op fora als Userbase en Netweters en sociale media als X en Reddit klagen tientallen Telenet- en BASE-klanten over problemen met het gebruik van YouTube. Het zou lang duren voordat video's worden afgespeeld en ze zouden tussentijds vaak bufferen.

De problemen lijken voornamelijk bij YouTube Premium-abonnees te spelen. De rest van het platform zou wel naar behoren werken. Zo zou het downloaden van video's volgens sommige gebruikers wel nog vlot gebeuren. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. Telenet laat op X weten dat het een onderzoek naar de vele meldingen is gestart.