X trekt zich terug uit Brazilië, naar eigen zeggen om 'censuureisen' van rechter

X zegt zijn activiteiten in Brazilië 'onmiddellijk' te staken. Een rechter van het Hooggerechtshof in het land zou gedreigd hebben om een juridische vertegenwoordiger van het bedrijf te arresteren als ze niet voldoen aan zijn 'censuurbevelen' om bepaalde accounts te verbannen.

X laat weten dat het heeft besloten om zijn activiteiten in Brazilië te staken 'om de veiligheid van onze werknemers te beschermen'. In zijn post deelt het platform de vermeende verordening van het Hooggerechtshof, waarin gedreigd wordt met een dagelijkse boete en de arrestatie van een Braziliaanse werkneemster als X zich niet aan de bevelen houdt.

De rechter, Alexandre de Moraes, eiste eerder dit jaar dat het socialemediaplatform bepaalde accounts die volgens hem desinformatie en haat verspreiden, moet verbannen. Het zou gaan om aanhangers van de rechtse oud-president Jair Bolsonaro.

Volgens X heeft het meermaals zonder succes bezwaar gemaakt tegen deze bevelen bij het Hooggerechtshof. Ook schrijft het bedrijf dat Moraes 'onze Braziliaanse werknemers bedreigt, ondanks dat ze geen verantwoordelijkheid of controle hebben over of content op ons platform wordt geblokkeerd'. Hoewel het kantoor in Brazilië wordt gesloten, blijft de dienst nog wel beschikbaar in het land, stelt X.

Begin april meldde X al dat het van de rechter een bevel had gekregen om bepaalde accounts te blokkeren, al was het socialemediaplatform zich destijds naar eigen zeggen niet bewust van de reden achter deze eis. Het bedrijf liet weten dat het het verzoek had gehonoreerd, maar een dag later zei Musk dat het platform alle blokkades weer had opgeheven.

Volgens hem wordt hiermee de wet en vrije wil van Braziliaanse gebruikers geschonden. Hij liet toen al weten dat X hoge boetes riskeert als het platform zich niet aan het bevel houdt. Het gaat om omgerekend zo'n 17.000 euro per account dat het platform weigert te blokkeren. Ook zei hij dat Moraes dreigde met arrestaties en met het afsluiten van de toegang tot X. Verder stelde hij dat 'we waarschijnlijk al onze inkomsten in Brazilië verliezen en ons kantoor daar moeten gaan sluiten'.

De rechter opende als reactie een onderzoek naar Musk vanwege mogelijke 'belemmering van de rechtsgang'. Kort daarna stuurde een advocaat van de miljardair een brief naar het Braziliaanse Hooggerechtshof waarin beloofd werd dat X zich zou houden aan de bevelen van Moraes.