X stelt juridische vertegenwoordiger aan in Brazilië om blokkade te beëindigen

X heeft een juridische vertegenwoordiger aangesteld in Brazilië. Het is een van de eisen die het land heeft gesteld om de blokkade van het platform op te heffen. X had sinds augustus geen vertegenwoordiger meer. Het trok zich toen terug uit het land door een conflict met het land.

X heeft Rachel de Oliveira Villa Nova Conceicao benoemd als de Braziliaanse vertegenwoordiger van het bedrijf, meldt CNN Brazil. Zij was al eerder de vertegenwoordiger van X, tot het platform vorige maand besloot om zich terug te trekken uit het land na een uitspraak van het hooggerechtshof.

Het aanstellen van een juridische vertegenwoordiger is een van de eisen die het hooggerechtshof heeft gesteld om de blokkade op te heffen. Het hooggerechtshof van het land wil ook dat X een openstaande boete betaalt en bepaalde profielen verwijdert die desinformatie en haat zouden verspreiden. Die laatstgenoemde verplichting was de reden van het eerdergenoemde conflict. Musk sprak zich hier in het verleden fel over uit, omdat hij vond dat deze eis de wet en vrije wil van Braziliaanse gebruikers schendt.

Nadat verschillende bezwaarprocedures tegen deze verplichting niks opleverden, besloot X vorige maand om zijn activiteiten in Brazilië te staken. Even later bepaalden de rechters dat X helemaal niet meer in Brazilië gebruikt mag worden. Internet- en telecomproviders moesten de toegang tot het platform blokkeren. Het is niet duidelijk of het aanstellen van de juridische vertegenwoordiger betekent dat X ook van plan is om toch de betreffende accounts te verbannen.

Eerder deze week was X voor sommige Brazilianen al tijdelijk weer toegankelijk doordat het platform van servers verhuisde. Hoewel dit volgens het platform niet de bedoeling was, heeft het Braziliaanse hooggerechtshof een boete van omgerekend zo'n 826.000 euro aan X opgelegd voor het omzeilen van de blokkade.

Update, maandag: Het artikel is geüpdatet om de rechtszaken los te koppelen van het conflict tussen De Moraes en Musk.