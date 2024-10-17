X past blokkeersysteem aan, openbare posts zichtbaar voor geblokkeerde accounts

Sociaal platform X wijzigt de functionaliteit rond de blokkeerfunctie. Openbare posts blijven na de update zichtbaar, ook voor accounts die de poster geblokkeerd heeft. Een geblokkeerd account kan hoe dan ook geen interactie hebben met deze posts.

Het nieuwe blokkeersysteem is volgens X bedoeld om transparantie op het platform te vergroten. Het huidige systeem, waarbij posts voor een geblokkeerde account niet meer zichtbaar zijn, kan volgens het platform misbruikt worden. "Gebruikers kunnen zo kwetsende content of privé-informatie van geblokkeerde gebruikers delen." Na de update kunnen geblokkeerde gebruikers ondanks de blokkering dus nog steeds zien of er iets over hen gepost wordt.

X benadrukt dat dit alleen van toepassing is op posts die in de eerste plaats openbaar zijn. Onder Instellingen en privacy kunnen gebruikers aanpassen wie hun posts kunnen zien. Zo is het mogelijk om de zichtbaarheid van posts te beperken tot volgers.