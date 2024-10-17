X past blokkeersysteem aan, openbare posts zichtbaar voor geblokkeerde accounts

Sociaal platform X wijzigt de functionaliteit rond de blokkeerfunctie. Openbare posts blijven na de update zichtbaar, ook voor accounts die de poster geblokkeerd heeft. Een geblokkeerd account kan hoe dan ook geen interactie hebben met deze posts.

Het nieuwe blokkeersysteem is volgens X bedoeld om transparantie op het platform te vergroten. Het huidige systeem, waarbij posts voor een geblokkeerde account niet meer zichtbaar zijn, kan volgens het platform misbruikt worden. "Gebruikers kunnen zo kwetsende content of privé-informatie van geblokkeerde gebruikers delen." Na de update kunnen geblokkeerde gebruikers ondanks de blokkering dus nog steeds zien of er iets over hen gepost wordt.

X benadrukt dat dit alleen van toepassing is op posts die in de eerste plaats openbaar zijn. Onder Instellingen en privacy kunnen gebruikers aanpassen wie hun posts kunnen zien. Zo is het mogelijk om de zichtbaarheid van posts te beperken tot volgers.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 17-10-2024 17:17
87 • submitter: jdh009

17-10-2024 • 17:17

87

Submitter: jdh009

Lees meer

X werkt aan labels om parodieaccounts duidelijker te kunnen onderscheiden
X werkt aan labels om parodieaccounts duidelijker te kunnen onderscheiden Nieuws van 30 november 2024
EU: socialemediaplatform X is geen poortwachter onder Digital Markets Act
EU: socialemediaplatform X is geen poortwachter onder Digital Markets Act Nieuws van 16 oktober 2024
X stelt juridische vertegenwoordiger aan in Brazilië om blokkade te beëindigen
X stelt juridische vertegenwoordiger aan in Brazilië om blokkade te beëindigen Nieuws van 21 september 2024
X stopt met gebruiken van data van EU-burgers om AI-chatbot Grok te trainen
X stopt met gebruiken van data van EU-burgers om AI-chatbot Grok te trainen Nieuws van 4 september 2024
Meer producten en artikelen
Websites en community's Social media Twitter

Reacties (87)

-Moderatie-faq
87
84
44
1
0
15
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
AMD and INTEL 17 oktober 2024 17:20
Lijkt me een goede verandering, minder snel kans dat mensen een nieuw account aanmaken om dan t zelfde te doen voor wat ze je blocked, kunnen ze nog wel zien maar niet lastigvallen
Sebazzz @AMD and INTEL17 oktober 2024 17:29
Dit is vrij jammer, ik maak uitgebreid gebruik van de blokkeermogelijkheid om de wappie-riooldrek niet te hoeven zien, zowel in mijn tijdslijn als in de reacties van anderen, en ze ook geen behoefte te geven op mij te reageren. Ik heb meer dan 2500 accounts geblokkeerd en het maakt voor mij Twitter nog redelijk leefbaar - zeker als je accounts volgt van journalisten, die toch doorgaans al niet meer vertrouwd worden. Met je reacties nu zichtbaar, kan dat juist als een rode lap voor een stier werken voor fanatieke rioolratten.
AMD and INTEL @Sebazzz17 oktober 2024 17:42
Daarover gaat het niet, ze kunnen alleen nog jouw posts zien maar jij kan ze nogsteeds blocken en het niet meer zien :

"Blocking will still prevent you from seeing posts from someone you have blocked. However, the change in the block feature means that the person you block will now be able to see your public posts, even though they cannot interact with them. This adjustment does not alter your ability to block someone from your view; you will not see their content if you have them blocked."

Dit had Tweakers er ook wel even in kunnen zetten

[Reactie gewijzigd door AMD and INTEL op 17 oktober 2024 17:43]

SomniumAeterna @AMD and INTEL17 oktober 2024 17:52
Meeste mensen willen gewoon niet dat diegene die ze geblocked hebben überhaupt hun posts kunnen zien.
wica @SomniumAeterna17 oktober 2024 19:34
Dan plaatst je toch geen Openbare posts? Voor dat Musk twitter overnam, kon ook iedereen openbare posts zien en lezen.
SomniumAeterna @wica17 oktober 2024 19:38
Maar je kan niet meer zonder twitter account post lezen. En genoeg mensen die hun brood verdienen via twitter en die hebben hun bereik nodig daarvoor. Ga je op private, dan groeit dat dus niet meer.

De last moet bij de mensen die geblokkeerd worden blijven liggen. Niet andersom.
wica @SomniumAeterna17 oktober 2024 19:42
Ik kan dit toch echt lezen, zonder ingelogd te zijn.
https://x.com/RWSverkeersinfo
SomniumAeterna @wica17 oktober 2024 19:50
Hangt af van de pagina's. Gaat het over normale gebruikers, dan zijn de posts vaak gelimiteerd op een of andere wijze. Vaak m.b.t. leeftijd van de posts. Bijvoorbeeld 2022.
[Remmes] @SomniumAeterna17 oktober 2024 18:05
Probleem is dat die mensen gewoon een 2e account aanmaken en het nog gewoon kunnen zien aangezien je profiel gewoon publiek is.

Deze actie verandert niet heel veel. (toch ben ik het er niet eens mee, maar vind dat mensen flink aan het overdrijven zijn)
SomniumAeterna @[Remmes]17 oktober 2024 18:07
Ik denk dat mensen het vooral beu zijn dat Musk dingen blijft wegnemen (ogenschijnlijk puur ten behoeve van hemzelf en zijn politieke opvattingen).
MatiasG @SomniumAeterna17 oktober 2024 20:27
Dat kon sowieso al met Nitter, of in beperkte mate door het gewoon in je browser te openen zonder in te loggen.
nhimf @SomniumAeterna18 oktober 2024 10:23
Ik denk dat de meeste mensen anderen vooral blokkeren om ze niet meer te hoeven zien. Dat is voor mij ook de reden aangezien mijn (weinige) posts toch openbaar zijn.
Iemand die ik blokeer kan gewoon via een ander account mijn posts zien of er worden screenshots van gemaakt. Dus blokkeren heeft voornamelijk effect dat jij een ander niet meer ziet. In wezen verandert er eigenlijk weinig.
Wil je geen openbare posts, dan scherm je je account gewoon af.

Persoonlijk vind ik het een hoop geblèr om helemaal niets.
locke960 @SomniumAeterna17 oktober 2024 20:49
Dat kan wel zijn, maar als je op het dorpsplein gaat staan roeptoeteren heb je ook geen controle over wie het wel en niet hoort. Een public post is precies hetzelfde.
SomniumAeterna @locke96017 oktober 2024 21:07
Reductio ad Absurdum.

Twitter staat niet gelijk aan een dorpsplein. Nee, je hebt geen controle over wie je profiel ziet als deze publiekelijk is. Maar in tegenstelling tot een dorpsplein is twitter twitter en bestaat de optie tot blokkeren. Hoe makkelijk deze ook te omzeilen is.

De last om de posts te kunnen blijven zien moet bij de geblokkeerde partij blijven liggen. Het argument dat ze er alsnog bij kunnen, betekent niet dat je het volgen van iemand die je blokkeert makkelijker zou moeten maken.
Coolstart @locke96018 oktober 2024 12:53
Wel een rare vergelijking. Een dorpsplein is net bepekt van nature. Als er een gek staat de roepen ergens op een dorpsplein in zuidfrankrijk, niemand zal het weten, hoe publiek dat ook was. Instegenstelling tot X.
Snowfall @SomniumAeterna17 oktober 2024 21:58
Nee omdat ze dan onzin kunnen blijven spuien over personen zonder consequenties te dragen.

Goeie zaak dat X dit gaat veranderen.
SomniumAeterna @Snowfall17 oktober 2024 22:15
Prima, maar wees dan ook consequent en breng de publieke likes terug?

Als alles gaat over transparantie en eerlijkheid, dan zou het ook niet zo moeten kunnen zijn dat je alles maar moet kunnen liken privé. Dan zou op gelijke voet het liken van discriminatoire statements of onfeitelijkheden (zaken die feitelijk toetsbaar zijn en meetbaar/onomstotelijk onjuist), danwel het verspreiden daarvan evengoed publiekelijk in kunnen zien.

Maar de likes en retweets heeft Musk natuurlijk geforceerd geprivatiseerd.

De meeste mensen die iemand blokkeren doen dat omdat ze simpelweg hun posts niet willen zien. Geen interacties met diegene meer willen hebben. En het in de basis niet mogelijk maken om met hun te interacteren.

Als er onwaarheden over een persoon worden verteld of je meent dat de blokkering onterecht is, rapporteer je het maar bij het gedecimeerde moderatie team van X. Maar ik denk dat in de regel mensen iemand niet blokkeren om onwaarheden te verkopen over die persoon.

[Reactie gewijzigd door SomniumAeterna op 17 oktober 2024 22:18]

Loller1
@AMD and INTEL17 oktober 2024 18:39
De comments onder de aankondiging van Twitter staan vol mensen die aankomen met bewijzen met waarom ze mensen willen blokkeren, van stalking tot naakfoto's. Mensen blokkeren andere niet alleen omdat zij hen niet meer willen zien, maar ook omdat ze niet willen dat die andere hun zien.
Verwijderd @Loller118 oktober 2024 10:45
Als je echt te maken hebt met een 'stalker' dan gaat een block in welke vorm dan ook niet helpen, dan heb je een aantal keuzen:
A: Je verzamelt bewijs en gaat naar de autoriteiten.
B: Je doet niks, je blijft verder gaan met je openbare account.
C: Je zet je account op privé en voegt NIEMAND meer toe tenzij je 100% weet dat het niet iemand is die aan het catfishen is.
D: Je maakt een nieuw account aan.

Als iemand een account op privé heeft gezet, dan kan ik weinig informatie putten uit het stukje 'Dit account is privé''... of ik nou geblokkeerd ben of niet. Dus eigenlijk wat je zegt is dat je hetzelfde account wilt blijven gebruiken, met een gebruikersnaam die al bekend is bij de stalker, maar de stalker wilt blocken, terwijl deze stalker binnen een enkele click je posts toch wel kan zien.. omdat deze openbaar staan.

Je gebruikersnaam aanpassen heeft ook weinig zin, dan behouden ze links naar oude posts waarop je gereageerd hebt met de exacte tekst die je geplaatst hebt en vinden ze zodoende je nieuwe accountnaam.

Effectief verandert er dus vrij weinig als je iemand blockt in de oude- en nieuwe situatie:
Privé account OUDE situatie: Ze kunnen toch niks zien tenzij je die persoon accepteert als volger.
Privé account NIEUWE situatie: Ze kunnen toch niks zien tenzij je die persoon accepteert als volger.

Niet privé account OUDE situatie: Ze kunnen met een enkele click alle openbare posts zien.
Niet privé account NIEUWE situatie: Ze kunnen je openbare posts zien door naar je profiel te navigeren.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 10:46]

Llopigat
@Sebazzz17 oktober 2024 18:11
k heb meer dan 2500 accounts geblokkeerd en het maakt voor mij Twitter nog redelijk leefbaar - zeker als je accounts volgt van journalisten, die toch doorgaans al niet meer vertrouwd worden. Met je reacties nu zichtbaar, kan dat juist als een rode lap voor een stier werken voor fanatieke rioolratten.
Het zou wel geweldig zijn als je die lijsten gewoon kon delen en op die manier alle extreem-rechtse replies van twitter weren. Dat maakt het een stuk rustiger lezen inderdaad.

Twitter is net gab.com geworden, alleen met het verschil dat er af en toe nog een serieus persoon op zit die je wellicht wel wil volgen.
nzall @Llopigat17 oktober 2024 19:08
Er zijn zo'n blocklists voor Twitter. https://www.blockpartyapp...deep-clean-your-x-twitter werkt waarschijnlijk nog.

en vroeger kon je die lijsten effectief exporteren blijkbaar, maar dat kan tegenwoordig niet meer.
Blizz @nzall18 oktober 2024 03:33
Goeie, nu sinds deze week alles op Twitter voor Grok wordt gebruikt, tijd om eens alles verwijderen. (De opt-out optie, wat trouwens illegaal zou moeten zijn in de EU, is verwijderd en de opt-in is nu gedwongen onderdeel van de algemene voorwaarden.)

[Reactie gewijzigd door Blizz op 18 oktober 2024 03:35]

Verwijderd @Llopigat17 oktober 2024 22:58
Dat was vroeger mogelijk. Maar sinds de overname allemaal geblokkeerd. Net als like blockers, waarmee je iedereen blokkeert die een negatieve tweet liket.
telenut @Llopigat18 oktober 2024 09:06
Dat is nu net het voordeel van X: daar heb je die filtering niet van de werkelijkheid zoals de doorsnee media is. Sommigen willen natuurlijk wel leven in een filter, maar dan kies je dus beter een ander platform.
Snowfall @Sebazzz17 oktober 2024 20:52
Dat is niet erg inclusief van je.
Khalid. @Sebazzz17 oktober 2024 21:22
Ik gebruik het om de racisten onder de AT5, NU.NL accounts niet te zien maar helaas....
Jeoh @AMD and INTEL17 oktober 2024 17:26
Het is een goede verandering, want mensen waarmee je niet te maken wil hebben kunnen je nu makkelijker in de gaten houden?
SaKenyi @Jeoh17 oktober 2024 17:29
Inderdaad een paradijs voor stalkers en engerds, die op deze manier nog vrolijk alles kunnen bekijken. Waar eerst in ieder geval de barricade lag dat ze een nieuw account moesten maken ligt nu de weg volledig vrij. Weer een flater van een stervend platform sinds de overname van Musk.
m_snel @SaKenyi17 oktober 2024 22:26
Maar dat is toch het doel van het hele platform. Dat je mensen digitaal gaat achtervolgen. Of dat ze jou gaan volgen.
drisbee @SaKenyi17 oktober 2024 17:49
Ik vind het geen probleem. Wanneer ik alleen maar berichten wil laten lezen door mensen die ik volg dan kan ik dat instellen.
cotix @SaKenyi17 oktober 2024 18:28
X is in principe in vrij open platform. Iedereen kan een account maken en meelezen met jouw tweets. Dat afschermen van specifieke geblockte accounts is puur schijnveiligheid. Je moet op X gewoon geen dingen delen waarvan je niet wil dat engerds het ook lezen.. Dit was eigenlijk altijd al zo, dus het een flater noemen vind ik echt wel te sterk verwoord.

Je kan in de privacy settings je account op private zetten. Dan heb je een whitelist van mensen die jouw tweets kunnen lezen. Dat lijkt me een veel betere oplossing dan bovenstaande schijnveiligheid.
freektech @Jeoh17 oktober 2024 17:37
Dat kunnen ze sowieso met een andere account of zonder account.
Remzi1993 @freektech17 oktober 2024 18:29
Zonder account niet meer, Twitter is niet meer beschikbaar zonder account.
Llopigat
@Remzi199317 oktober 2024 19:15
Er zijn nog wel workarounds via nitter: https://nitter.lucabased.xyz/
freektech @Remzi199318 oktober 2024 19:49
Bij mij werkt het wel zonder account.

[Reactie gewijzigd door freektech op 18 oktober 2024 19:51]

Remzi1993 @freektech19 oktober 2024 18:56
Verwijderd je cookies en kijk maar nog een keer. Of gebruik een anonieme window.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 19 oktober 2024 18:57]

raro007 @Jeoh17 oktober 2024 17:51
Jij denk dat soort mensen geen 2 de account hebben?
Stalkers engerds lopen standaart met 2 accounts.
Mensen die juist de slachtoffer zijn zullen dat niet hebben en ook niet door krijgen dat er over hun gepraat word.
AMD and INTEL @Jeoh17 oktober 2024 17:37
Het is een openbaar platform, je kan je account gewoon op prive zetten
satya @AMD and INTEL17 oktober 2024 18:52
Het is geen openbaar platform meer, je moet een account hebben om berichten te kunnen lezen.
SomniumAeterna @AMD and INTEL17 oktober 2024 17:52
Tenzij je geld verdient via Twitter. Dan wordt het echt blokkeren van personen je dus effectief ontnomen.
Guru Evi @SomniumAeterna17 oktober 2024 19:20
Je kunt mensen nog steeds blokkeren en je zult ze nog steeds niet zien. Dit verwijdert gewoon de illusie dat publieke posts niet publiek zijn als je iemand blokkeert (dus vooral grote instellingen kunnen mensen niet meer censureren door ze te blokkeren).

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 17 oktober 2024 19:20]

Enai @Jeoh17 oktober 2024 18:39
Openheid van informatie is belangrijk. Als ik jou block, dan mag dat er niet voor zorgen dat jij het gesprek mist.

Voorbeeld: we scheiden en ik block je, en beweer vervolgens dat je me verkracht hebt. In het huidige systeem weet jij van niets en vraag je je af waarom je op een familiefeest genegeerd wordt. In de toekomst weet je wel wat er aan de hand is, ook al kun je niet antwoorden.
pOZOR jED @AMD and INTEL17 oktober 2024 17:31
Nee, deze aanpassing is alles behalve goed. Meestal blokkeer je mensen met een reden... Maar nu kunnen ze nog vrolijk meelezen, je dus zodoende blijven volgen terwijl je dit niet wilt.

Tuurlijk, een extra account geeft die mogelijkheid ook, maar dat is meer moeite.
drisbee @pOZOR jED17 oktober 2024 17:51
En het enige wat er gebeurd is dat ze alleen maar je content kunnen lezen. Misschien dat je ze van gedachten kan veranderen zonder met hun in discussie te gaan.
pOZOR jED @drisbee17 oktober 2024 17:52
Heb er genoeg rondgehangen om te weten dat dat niet gaat gebeuren. Maar mijn account is al lang verleden tijd.
drisbee @pOZOR jED23 oktober 2024 20:05
Dat is ook een oplossing, genoeg andere platformen. Als het niet je ding is dan is het niet je ding. Ik heb niets met instagram en Facebook. En hier op Tweakers is het in ieder geval wel gezellig. :)
mr_evil08 @pOZOR jED17 oktober 2024 17:35
Is geen moeite voor mensen met kwade bedoelingen.
Loller1
@mr_evil0817 oktober 2024 18:39
Dus laten we het maar makkelijker maken?
mr_evil08 @Loller118 oktober 2024 12:22
Het maakt voor ze niks uit, een account is zo gemaakt.
Voordeel hiervan dat ze minder spookaccounts hoeven op te ruimen.

Een mod reputatiesysteem werkt veel beter, je moet eerst iets nuttigs bijdragen voordat je meer bevoegdheden krijgt, dit soort zaken zorgt ervoor dat ze moeite moeten doen(natuurlijk te omzeilen door populair zaken lopen lullen wat de mens wil horen maar dan nog moet je daar moeite voor doen).

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 18 oktober 2024 12:26]

ibmpc @pOZOR jED17 oktober 2024 17:58
Als je iemand blokkeert dan kunnen ze toch alsnog meelezen als ze uitloggen?
Remzi1993 @ibmpc17 oktober 2024 18:30
Niet meer, Twitter kan je zonder account niet lezen. Dat is onlangs veranderd. Probeer maar je krijgt een volledige scherm te zien dat je moet inloggen.
cotix @pOZOR jED17 oktober 2024 18:30
Je hoeft niet eens een extra account te maken, je kan gewoon een private window openen en dan kun je dus ook alles lezen. Wordt je wel snel moe van de ratelimits, maar deze functie was echt pure schijnveiligheid.

Je kan bij de privacy instellingen overigens prima je account op private zetten, dan heb je een whitelist van mensen die mee kunnen lezen. Lijkt me een stuk nuttiger.
Okkebv 17 oktober 2024 18:41
Vroegah, voor Musk, kon je ook alle tweets zien van mensen die jouw geblokkeerd hadden (door uit te loggen of in cognito). Weinig schokkende verandering dit. Weer terug naar een 'oude' situatie
SomniumAeterna @Okkebv17 oktober 2024 18:54
Tegenwoordig kun je niet meer op twitter zonder een account.
Y-Foxy 17 oktober 2024 19:31
Laten we heel eerlijk zijn, dit gebeurd alleen omdat Elon Musk boos is dat zoveel mensen op zijn platform hem geblocked hebben van hun timeline.

Precies dezelfde reden dat het likes systeem aangepast is toendertijd omdat dingen die hij en zijn vriendjes likete ze nog wel eens in de problemen brachten in de media als ze weer eens de zoveelste nazi content of omstreden wappie onzin geliked hadden.
wooha @Y-Foxy17 oktober 2024 22:07
Deze wijziging helpt hem daar toch niet bij? Degenen die hem geblokkeerd hebben zien zijn posts nog steeds niet. Alleen degenen die door Musk zijn geblokkeerd zien nu opeens zijn publieke posts weer.

Zie de reactie van @AMD and INTEL .
satya 17 oktober 2024 18:56
Ik ben benieuwd, de mogelijkheid tot blokkeren is een Europese voorwaarde voor sociale media en ook een voorwaarde van de app stores van Apple en Google.
Pinkys Brain @satya18 oktober 2024 00:18
Dit was minder blokkeren en meer een variant shadow ban.
Guus... 18 oktober 2024 07:59
Musk werd nadat hij Twitter had gekocht en zijn eigen posts door het algoritme liet pushen natuurlijk steeds meer geblockt. Dus voor hem werd Twitter steeds minder bruikbaar.

Deze aanpassing is niet positief. Als je geblockt bent kan je de tweets zien en reageren en daarmee zorgen dat jouw volgers ook interactie gaan hebben met de poster. Op die manier heb je dus geen mogelijkheid meer om een hindernis op te werpen voor mensen die je lastig vallen.

Het argument dat je met een 2e account kan inloggen en de tweets kan zien is natuurlijk onzinnig. Een fiets die op slot staat kan je ook jatten. Het ongemak van een slot forceren houdt toch een hoop mensen tegen van de fiets meenemen. Dat gebeurt ook op Twitter. Met een ander account screenshots maken doet misschien 10% van de mensen die geblokkeerd zijn en er is geen interactie.
pretraket 17 oktober 2024 17:21
Weer een zeer controversiele aanpassing bij Twitter. Ik zie niet hoe dit Twitter verbetert, eerder andersom.

Edit: de gebruikers zelf lijken er ook niet erg blij mee te zijn als ik zo de reacties op het bericht zie. Lijkt me ook vrij logisch met hoeveel mensen Elon musk blokkeren

[Reactie gewijzigd door pretraket op 17 oktober 2024 17:23]

slijkie @pretraket17 oktober 2024 17:57
Gelukkig zijn wij niet allemaal hetzelfde en is de wereld niet zwart/wit.

Ik (als X gebruiker) vind het een fijne keuze, en zie het als verbetering. De mensen om mij heen waar ik mee communicieer ook. Die blokkeren Elon Musk naar mijn weten ook niet, maar het is iedereen vrij om dat natuurlijk wel te doen.

Plus, als je je edit baseert op de ‘reacties’ hier, is dat gewoon logisch, je hebt websites/communities waar Elon Musk zeer positief in het daglicht komt en weer andere, zoals met name hier, weer niet, en dan spreek ik in de algemene zin. Vooral een paar ‘harde kern’ gebruikers van welke community dan ook zie je vaak bij onderwerpen in herhaling vallen, je ziet dan ook een duidelijk patroon. Er zal altijd of een positieve of negatieve wending eraangegeven worden. Compleet afhankelijk wat diegene van het onderwerp, in dit geval ‘Elon Musk’ vind.

[Reactie gewijzigd door slijkie op 17 oktober 2024 18:00]

SomniumAeterna @slijkie17 oktober 2024 18:04
Op welke manier is dit dan een oprechte verbetering?
Ik kan geen enkel pro-argument bedenken vanuit de optiek van degene die iemand wil blokkeren.

Daarnaast komt dezelfde redenering voor het veranderen van 'blocken' naar in essentie 'muting' van iemand die de likes verplicht 'private' heeft geforceerd. Dit zodat mensen niet geconfronteerd hoefden te worden vanwege het liken van controversiele dingen. Waaronder enkele idiote republikeinen en Musk zelf.

Maar natuurlijk moet alles openbaar en zichtbaar blijven voor degene die geblokkeerd wordt.

[Reactie gewijzigd door SomniumAeterna op 17 oktober 2024 18:14]

pretraket @slijkie17 oktober 2024 18:37
Tsja volgens mij is het er alleen op achteruit gegaan als je er neutraal naar kijkt.

De waarde is gedaald tot wat, 6 keer zo weinig als eerst? Het is constant in zwaar water omdat er zo veel haat wordt verspreidt doordat een groot % van de moderators weg is.

En hij verspreidt zelf zo veel misinformatie op zijn platform dat hij in een constante oorlog is met zijn eigen community notes. Geen idee hoe je puur positief naar deze man kan kijken op basis van de feiten. Compleet los van zijn politieke standpunten
Enai @pretraket17 oktober 2024 18:39
Vanaf nu werkt Twitter net als Reddit qua blocking. Toch niet slecht?
Armselig @Djeepman17 oktober 2024 20:04
X is een domme naam, iets twitteren klinkt beter dan iets X'en. Musk en z'n fascinatie voor de letter X... (een van z'n kinderen heet zelfs X Æ A-Xii, ik verzin dit niet).

Lang verhaal kort, hele generaties zijn opgegroeid/vergroeid met de naam Twitter, en dat heeft hij van de ene op de andere dag veranderd. Ja, reken maar dat mensen nog heel lang "twitter" blijven zeggen.
Djeepman @Armselig17 oktober 2024 21:08
Dat X een “domme” naam is, tsja daar kan je idd wat van vinden. Maar het heet nu eenmaal X. We noemen Cif ook geen Jif meer naar al die jaren.
pretraket @Djeepman17 oktober 2024 22:32
Een bedrijf heeft een imago en dingen waarvan ze bekend zijn. Dat kan je proberen handmatig als bedrijf te veranderen. Maar uiteindelijk besluiten je klanten wat ze fijn vinden. Niemand zegt "ik ga een x'je sturen" want het klinkt dom, het slaat niet aan.

Dat is waarom je normaal een marketing afdeling dit soort dingen niet laat bepalen en niet een multi-biljonair die in zijn eigen wereld leeft.
Djeepman @pretraket18 oktober 2024 08:01
Schijnbaar werkt de marketing wel, iedereen heeft het er immers over😉
Armselig @Djeepman18 oktober 2024 01:31
Dat weet je niet, er zullen vast mensen zijn die nog steeds Cif zeggen, of die Twix nog steeds als Raider kennen. Ook is de naamswijziging van Cif qua impact natuurlijk in geen velden of wegen te vergelijken met die van Twitter.
telenut @Armselig18 oktober 2024 09:14
Cif? als in het kuisproduct? is dat nu een andere naam dan?
Llopigat
@Djeepman18 oktober 2024 09:47
We noemen Cif ook geen Jif meer naar al die jaren.
Ik wel eigenlijk :P We noemen het altijd nog steeds Jif. En ik noem mijn ING rekening ook nog vaak 'giro'. En PostNL ook nog wel eens de PTT. Ik doe nooit zo mee met al die marketing.

Ik ga X nog heel lang Twitter noemen (waarschijnlijk zolang het nog bestaat).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 09:50]

m_snel @Armselig17 oktober 2024 22:23
Ik vond twitter en de vogel al helemaal niks. Die heb ik dus maar links laten liggen.
Zo heeft iedereen z’n mening.
Ik begrijp wel dat Musk iets wil met gebruikers , maar ook geen x voor mij.
Klauwhamer @Djeepman18 oktober 2024 09:24
Een zwaktebod? Integendeel, blokkeren is het beste dat iemand kan doen. Als je een feestje geeft, bepaal jij ook de huisregels en mensen die zich daar niet aan houden zet je buiten en/of nodig je niet meer uit. Beelschermvervuiling is in die zin niet anders. Overigens lost dit "zwaktebod" zichzelf wel op met wat er uiteindelijk over aan het blijven is op Twitter :D
pOZOR jED 17 oktober 2024 17:24
Begreep dat er een aardige leegloop is momenteel.
Terwijl BlueSky en Reddit met regelmaat plat liggen door een toenemend aantal nieuwe gebruikers!

Die overname van Twitter door Musk, gaat niet heel best.
laracroftonline @pOZOR jED17 oktober 2024 18:08
T valt best mee hoor veel mensen schreeuwen dit maar zie het eigenlijk niet op de accounts die ik beheer
Verwijderd @pOZOR jED17 oktober 2024 17:41
Een aardige leegloop gebaseerd waarop? Het enige wat er gebeurt is dat men een kijkje neemt op Bluesky of andere alternatieven.

Even meeliften op de hype en dan krabbelt men langzamerhand weer terug of gebruikt beide platformen.

Volgens een hoop mensen zou Twitter (X) inmiddels al 5x dood zijn gebloed sinds de overname van Musk, toch wordt het nog volop gebruikt door zowel links, rechts, midden, Musk-liefhebbers en Musk-haters.

Ik zie in ieder geval nog genoeg (nieuwe) content voorbij komen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 10:22]

pOZOR jED @Verwijderd17 oktober 2024 17:44
Best kans dat een groot deel terugkeert, maar er is een aanloop op BS en ik heb al accounts zien verdwijnen. Tuurlijk, kunnen ze heractiveren binnen zoveel dagen.
raro007 @pOZOR jED17 oktober 2024 17:49
Jou zelfde post schrijven mensen ook over redit... :?
pOZOR jED @raro00717 oktober 2024 17:50
Daar is ook vaak gedoe over te lezen ja... kom ik eigenlijk nooit, tenzij het een hit op een zoekopdracht is.
m_snel @pOZOR jED17 oktober 2024 22:20
Dat ligt er maar aan over wie je spreekt, in onafhankelijke onderzoeken komt naar voren dat Nederlanders juist meer gebruik zijn gaan maken .
Misschien willen ze graag mee kunnen praten.
Ik heb dat volgen nooit zo begrepen .
telenut @pOZOR jED18 oktober 2024 09:11
Ik zit er veel meer op sinds de overname... vroeger zag ik enkel crypto spam, nu zie ik direct wat ik zoek, en op de andere social media of nieuwskanalen niet te vinden is.
Ook wel nog fake zaken, maar die community dingen fixen dat ook vrij goed
Verwijderd 18 oktober 2024 11:59
Ik begreep dat dit primair was om AI's te kunnen laten trainen op posts. Zodat je dus niet als gebruiker de mogelijkheid hebt om dat soort training accounts te blocken.

Zal vast wel in het voordeel van de AI ontwikkeling van Musk zijn.
Nokterian 17 oktober 2024 18:14
Mensen die dit goedkeuren, what the hell is wrong with you? Van dit is een goede verandering?

Blocken hoort erbij, je wilt geen belagers en stalkers, mensen die je pesten of erger.

Twitter is al lang niet meer het zelfde en nu is het alleen maar erger.
Okkebv @Nokterian17 oktober 2024 19:05
Mensen die je blockt zijn nog steeds geblocket.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.