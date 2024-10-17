Samsung lijkt dunnere versie Galaxy Z Fold6 maandag aan te kondigen

Samsung lijkt maandag een dunnere en lichtere variant van zijn vouwbare smartphone Galaxy Z Fold6 te presenteren. Over de telefoon gaan al maanden geruchten. De Z Fold6 kwam deze zomer uit.

De nieuwe telefoon zou Galaxy Z Fold6 Special Edition heten en het zou gaan om een variant van de Fold6 met grotere schermen. IceUniverse postte een uitnodiging met een vouwbare smartphone in een envelop met de datum van maandag. De schermen komen uit op 6,5" voor het display aan de buitenkant en een vouwbaar 8,0"-scherm aan de binnenkant. Dat is respectievelijk 6,3" en 7,6" bij de Fold6. Hij is ook dunner met 10,6mm in plaats van 12mm. Waar en tegen welke prijs de telefoon uit zal komen, blijft onbekend. Tot nu toe bracht Samsung één Z Fold-toestel per jaar uit.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 17:27 21

17-10-2024 • 17:27

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Samsung Galaxy Z Fold6

vanaf € 1.050,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (21)

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yannienl 17 oktober 2024 17:38
Over de bezels ben ik het niet eens..
Ik vind het wel heel prettig bij 9 pro fold dat mijn worstenpalmkwab door de bezels het scherm niet raakt, dat had ik bij fold4 heel vaak..
Wat mij betreft houden ze de bezels zoals ze nu zijn..
Nimac91 @yannienl17 oktober 2024 18:36
Dat boeit helemaal niet. Je kan bezels compleet weglaten als je gewoon geen touchinputs pakt aan de rand van het scherm.

Ik hoor steeds verhalen van mensen die kleine bezels irritant vinden, dat komt door software. Niet door hardware. Samsungs hebben gewoon accidental touch protection aan de randen van je scherm. Als je de telefoon in een bepaalde houding houd waarbij je vingers het scherm aanraken pakt ie de inputs niet. Dat hebben moderne smartphones gewoon. Sommige fabrikanten hebben dat niet ingebouwd wat ik belachelijk dom vindt. Maar het is in mijn ogen wel een must om in deze tijd geen telefoons met bezelfs meer uit te brengen. Ik vindt het zo spuuglelijk nu om te zien. Ik kan er absoluut niet naar terug. Zelfs die nieuwe Pixel Fold 2 vindt ik lelijk door al die bezels
Seth_Chaos @Nimac9118 oktober 2024 08:19
Ik stel nogsteeds gewoon funcionalteit boven esthetiek. Mijn telefoon heeft geen bezels, maar zit wel in een protection case met opstaande randen. Ik snap dat er ook mensen zijn die dat ding als de mannelijke varriant van de handtas zien. Iets om mee te pronken. Maar voor velen is het ook gewoon een gebruiksvoorwerp dat gewoon moet doen wat het moet doen.
Nimac91 @Seth_Chaos18 oktober 2024 09:55
Je statement aan het einde is gewoon niet waar. Anders zouden we nooit upgraden naar nieuwe telefoons en zou iedereen genoegen nemen met een prius van 10 jaar oud.

Er bestaan nagenoegen geen producten waar we geen betere varianten van willen op termijn. Of dat komt door functionaliteit of design. Sterker nog, vaak is design de voornaamste reden waarom men voor een nieuwere kiest. Dat is vrijwel in elke product categorie die je maar kan bedenken.
Seth_Chaos @Nimac9118 oktober 2024 10:19
Precies wat je zegt. Mensen nemen nieuwe telefoons wegens nieuwe functionaliteit. Ik heb twee telefoons om werk en privé gescheiden te houden. En mijn werktelefoon is nog een Samsung Galaxy 9+. Ik mag iedere twee jaar een nieuwe uitzoeken van mijn werkgever. Maar dat vindt ik onnodig en zonde van de investering. Hij werkt nog. Doet z'n ding goed. Krijgt nogsteeds updates. En daar ben ik echt niet de enige in. Het is voornamelijk de jeugd. Mensen onder de 30 die staan te springen om ieder jaar een nieuw toestel te nemen.
Nimac91 @Seth_Chaos19 oktober 2024 08:35
Ik denk dat je daar echt wel flink in de minderheid in zit hoor. Dat je voor je werktelefoon niet meer dan emailen nodig hebt en contacten die je moet bereiken is een ander verhaal.

De gemiddelde persoon schaft vaak binnen 3 jaar een nieuwe smartphone aan. Bij sommigen ligt de grens op 2 jaar gezien contract duur en lancering van een nieuw model vaak tegelijk ligt.

Misschien dat opa en oma 5 tot 8 jaar hetzelfde toestel gebruikt maar bij lange na is de gros nog altijd al aan het zoeken voor een nieuwe binnen 3 a 4 jaar.

Ikzelf heb persoonlijk nog nooit 3 jaar met hetzelfde toestel rond gelopen. Al is mijn iPhone 13 Pro van 3 jaar terug dikke prima, ben ik ook overgestapt op een folding phone.
SkyStreaker 17 oktober 2024 17:57
Helaas ga ik niet meer terug naar een foldable (Z Flip5), binnen bijna een jaar: de beschermlaag vertoont inmiddels scheurtjes in de inkeping. Er zit een vlek in het scherm rechts-bovenin en tevens is de verlichting naar de knoppen, op een bepaalde helderheid valt het scherm naar een groene waas/contrast verminderd te sterk. Als ik hem openlaat en ik krijg een bericht, begint het scherm volcontinue te flikkeren al ware het een stroboscoop.

En nee, geen keer laten vallen of kleddernat geweest. Voor mij is het een teleurstelling en ik begin er niet meer aan, deze problemen heb ik bij voorgaande telefoons nooit mogen meemaken.

Voor mij betekend nog dunner in dit geval aannemelijk nog kwetsbaarder dan dat het al kan zijn.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 17 oktober 2024 17:59]

Morgoth @SkyStreaker17 oktober 2024 18:04
Klinkt gewoon als iets waar je garantie voor hebt. Ik heb mijn flip4 nu 1,5 jaar en inderdaad, de beschermlaag is beschadigd, maar al die andere problemen heb ik niet gehad.
Styreta @SkyStreaker17 oktober 2024 18:27
Heb je goed belichte foto's van de buitenkant van je toestel? Want dit is 99/100 keer schade op je scharnier door vallen.
Rengdxng @SkyStreaker17 oktober 2024 21:45
Geen foldable issue maar Samsung kwaliteit issues.

Na een volledig gebrickte Z-flip 3 door een software update en s23 overleden door spatwater met zijn IP68 certificatie waarbij ik beide keren volledig ben weggewuift door Samsung komt er hier niets meer van Samsung in huis, voor die tijd altijd tevreden geweest met hun producten maar binnen een jaar tijd €2000,- aan telefoons door de wc gespoeld te hebben komt er hier nooit meer iets van Samsung in huis.

Foldable van Motorola zeer over te spreken!
Llopigat
17 oktober 2024 18:03
Volgens het gerucht gaat hij overigens alleen in China en Zuid-Korea uitkomen.

Plaatje was ook al gelekt: https://www.androidauthor...ndroid-Headlines.jpg.webp

Ziet er uit zoals verwacht maar met een geborstelde metalen(of metaal lijkende) achterkant en een rechthoekig camera uitstulpsel dat nog dikker is dan bij de gewone Fold omdat de camera's niet dunner kunnen. Omdat de behuizing dunner is moeten de camera's dus meer uitsteken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 18:06]

StefandeGroot 17 oktober 2024 19:36
Nu heb ik de Z Flip6 een paar weken mogen uittesten. Wat mij ervan opviel is dat die al enorm dun is als ik die vergelijk met mijn Fairphone 5. Nu heeft een dunne telefoon nu zo zijn voordelen en nadelen. Het grote nadeel van het dun zijn vind ik dat je die niet lekker stevig vast kan houden en dat voor een redelijk kwetsbare telefoon door het vouwscherm.
Een nog dunnere versie dat zie ik dan niet echt iets als een voordeel voor die nieuwe versie.
Ik ben benieuwd of ze dan met de nieuwe dunne uitvoering ook iets hebben gedaan aan de hitteafvoer. De ZFlip 6 werd vrij snel warm. Waarschijnlijk door de beperkte hitteafvoer, omdat die niet zo heel dik is. :+

Note: Ik heb de Z Flip6 zonder hoesje getest. Hierdoor viel het mij ook op dat de randen nogal vierkantig zijn. Hierdoor heb je minder grip en dat kan ook hebben bijgedragen in mijn oordeel.
johanneslol 17 oktober 2024 19:46
Ik ben benieuwd, ik zit te denken aan de fold 6 te kopen. Maar als deze echt veel beter en goedkoper is dan wacht ik wel tot maart wanneer ik weer in Korea ben.
DM89 @johanneslol17 oktober 2024 22:10
Ik heb nu 2 weken de Fold6, top apparaat en eens een keer wat anders dan een normale telefoon (kom van een s24u) maar wel een stuk gevoeliger toestel en camera is alleen oke met daglicht. Lijkt me sterk dat deze uitvoering goedkoper wordt.
johanneslol @DM8917 oktober 2024 23:04
Dat waren de geruchten. Overigens heeft mijn vrouw de flip 6. Ik twijfel het grootste deel over de camera. Ik heb nu een s21 ultra en die heeft best een goeie camera. Ik ben bang dat ik er veel op achteruit ga met de fold.
DM89 @johanneslol17 oktober 2024 23:16
Ja, je gaat er zeker op achteruit, merk groot verschil met de s24u. Bij daglicht is het goed te doen.. Bij weinig licht is het slecht..
johanneslol @DM8917 oktober 2024 23:23
Ja daar was ik al bang voor. Toch maar even goed overna denken. Op zich werkt mijn s21u nog wel
Houten klomp @DM8918 oktober 2024 08:44
Beetje identiek hier. Heb nu een S24u en zit aan deze Fold te denken . . .
jimzz @DM8918 oktober 2024 13:47
Zover ik weet zou op het nieuwe model geen s pen ondersteuning zijn waardoor die dus inderdaad goedkoper zou worden.

Ik zou liever zien dat ze s pen ondersteuning aan de cover screen zouden toevoegen in hun nieuwe model maar goed. Vind het nog altijd bloed irritant dat de pen alleen op het grote scherm werkt.

[Reactie gewijzigd door jimzz op 18 oktober 2024 13:48]

DjVe 18 oktober 2024 13:43
Ik ben vooral benieuwd of hier nu ook de 10x optische zoomlens in komt. Indien de camera van dezelfde kwaliteit is als de S23U met datzelfde zoombereik, dan zou dit wel eens de volgende telefoon kunnen worden.
Mother_lepard @DjVe19 oktober 2024 09:29
Met een dunnere behuizing? Dat verwacht ik niet. Voor zoveel optische zoom heb je meer ruimte nodig.

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