Samsung lijkt dunnere versie Galaxy Z Fold6 maandag aan te kondigen

Samsung lijkt maandag een dunnere en lichtere variant van zijn vouwbare smartphone Galaxy Z Fold6 te presenteren. Over de telefoon gaan al maanden geruchten. De Z Fold6 kwam deze zomer uit.

De nieuwe telefoon zou Galaxy Z Fold6 Special Edition heten en het zou gaan om een variant van de Fold6 met grotere schermen. IceUniverse postte een uitnodiging met een vouwbare smartphone in een envelop met de datum van maandag. De schermen komen uit op 6,5" voor het display aan de buitenkant en een vouwbaar 8,0"-scherm aan de binnenkant. Dat is respectievelijk 6,3" en 7,6" bij de Fold6. Hij is ook dunner met 10,6mm in plaats van 12mm. Waar en tegen welke prijs de telefoon uit zal komen, blijft onbekend. Tot nu toe bracht Samsung één Z Fold-toestel per jaar uit.