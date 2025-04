Samsung introduceert dunnere Galaxy Z Fold Special Edition in Zuid-Korea

Samsung heeft de Galaxy Z Fold Special Edition geïntroduceerd. De vouwbare smartphone is 1,5mm dunner dan de Galaxy Z Fold6 en heeft ook grotere displays. De hoofdcamera bevat nu een 200-megapixelsensor. De smartphone is voorlopig alleen beschikbaar in Zuid-Korea.

De Samsung Galaxy Z Fold Special Edition meet in dichtgevouwen toestand 157,9x72,8x10,6mm. Daarmee is hij 1,5 millimeter dunner dan de Galaxy Z Fold6 in dezelfde toestand. Het toestel weegt 236 gram, terwijl dat bij de Z Fold6 nog 239 gram was.

Het coverscherm van de Special Edition heeft een formaat van 6,5”. Bij de Z Fold6 heeft dit paneel een diagonaal van 6,3”. Het amoledpaneel van de nieuwe smartphone heeft een resolutie van 1080x2520 pixels en ondersteunt een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm aan de binnenkant heeft een diagonaal van 8”. Bij de Z Fold6 meet het scherm dan weer 7,6”. Het nieuwe amoleddisplay van de Special Edition heeft een resolutie van 1968x2184 pixels en ondersteunt ook een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Samsung heeft de hoofdcamera een upgrade meegegeven. Die beschikt nu over een 200-megapixelsensor. Bij de Galaxy Z Fold6 betrof het nog een 50-megapixelsensor. De overige camera’s hebben dezelfde specificaties als die van de Z Fold6: een 12-megapixel-ultragroothoekcamera, een 10-megapixeltelecamera en twee frontcamera's. Het 4-megapixelexemplaar aan de binnenkant zit onder de pixels van het vouwscherm. De 10-megapixelselfiecamera bevindt zich bovenaan het coverscherm.

De Galaxy Z Fold Special Edition beschikt volgens Samsung over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Het apparaat wordt geleverd met 16GB ram en 512GB opslagruimte. De accu beschikt net zoals bij de Galaxy Z Fold6 over een capaciteit van 4400mAh. Het toestel is voorlopig alleen te koop in Zuid-Korea voor 2,789,600 won. Dat is omgerekend ongeveer 1865,90 euro. Het is niet duidelijk of de smartphone ook naar andere werelddelen zal komen.