Pixel 9 Pro Fold versus Galaxy Z Fold6

Eindelijk! Samsung krijgt er dit jaar wat concurrentie bij voor zijn Galaxy Fold Z-serie, want nadat OnePlus eind vorig jaar met de Open kwam, brengt nu ook Google een vouwbare telefoon in de Benelux uit: de Pixel 9 Pro Fold. Dat is maar goed ook, want hoewel foldables nog steeds redelijk nieuw aanvoelen, is Samsung al bij de zesde generatie aanbeland en waren de vernieuwingen bij de laatste generaties nou niet enorm schokkend. Niets beters dan een beetje concurrentie om het vuur wat op te stoken.

Daarmee is niet gezegd dat Google meteen een echte concurrent is. Een vouwbare telefoon is een enorm complex apparaat en terwijl Samsung hiermee de afgelopen vijf jaar ervaring heeft kunnen opdoen, is dit voor Google pas de tweede vouwbare telefoon die ze maken. De andere kant van die medaille is dat Google rustig heeft kunnen toekijken terwijl Samsung het spreekwoordelijke wiel uitvond, waardoor ze op een hoger niveau kunnen instappen. Hoe het ook zij: toen Google de Pixel 9 Pro Fold aankondigde, waren we meteen benieuwd hoe deze zich zou verhouden tot de kersverse Galaxy Z Fold6.

In deze review zetten we deze telefoons daarom rechtstreeks tegenover elkaar. We kijken naar de kwaliteit van de beeldschermen, de snelheid van de hardware, de kwaliteit van de camera's en bovenal welk concept het beste bevalt. Hoewel Samsung zijn Fold dit jaar wat breder heeft gemaakt, is het namelijk nog steeds een behoorlijke smalle telefoon. Google kiest daarentegen voor een vergelijkbare beeldverhouding als zijn normale Pixels. Ook belangrijk is natuurlijk de software: hoe gaan de twee fabrikanten om met het grote scherm aan de binnenkant en de mogelijkheid om meerdere apps tegelijk op het scherm te hebben? Je leest het in deze head-to-head.