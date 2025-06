Gerucht: Samsung werkt aan versie Galaxy Z Fold6 met grotere schermen

Samsung zou werken aan een Special Edition van zijn Galaxy Z Fold6 met grotere schermen en een dunnere behuizing. De Z Fold6 kwam deze zomer uit en er waren al langer geruchten over een andere versie van deze telefoon.

Uitgevouwen komt de dikte uit op 4,9mm en gesloten op 10,6mm, meldt telecomjournalist Evan Blass, die publiceert als EvLeaks. Bij de reguliere Fold6 is dat 5,6mm en 12,1mm. De schermen komen uit op 6,5" voor het display aan de buitenkant en een vouwbaar 8,0"-scherm aan de binnenkant. Dat is respectievelijk 6,3" en 7,6" bij de Fold6. De naam zou Galaxy Z Fold6 Special Edition worden.

Waar de telefoon uit zal komen, blijft onbekend. Blass vermeldt dat het toestel geen Amerikaanse release zal krijgen en hint erop dat hij in elk geval wel in Azië op de markt zal verschijnen. Tot nu toe bracht Samsung één Z Fold-toestel per jaar uit. Samsung heeft niet gereageerd op het gerucht. Ook over de prijs en releasedatum is nog niets bekend, behalve dat het later dit jaar moet uitkomen.