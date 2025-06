Gerucht: Samsung maakt twee versies van Galaxy Z Fold6

Samsung zou werken aan twee verschillende versies van de Galaxy Z Fold6. Behalve een reguliere versie van de vouwbare smartphone, zou er ook een Ultra-versie komen die duurder is en betere specificaties biedt.

Hoe de telefoons precies verschillen is onduidelijk, meldt WinFuture. De Duitse site, die bekend staat om juiste informatie over onaangekondigde smartphones, zegt tijdens telecombeurs Mobile World Congress gehoord te hebben over de verschillende versies. Die beurs vond deze week plaats in Barcelona.

Tot nu toe maakte Samsung per jaar één versie van de Z Fold-telefoons, al waren er al eerder geruchten over verschillende varianten. Door een duurdere versie te maken met de duurste componenten erin zou er bijvoorbeeld ruimte zijn om de reguliere versie minder luxe uit te rusten en voor een lagere adviesprijs op de markt te brengen.

Samsung maakt zijn Galaxy Z Fold-telefoons sinds 2019. De meest recente is Z Fold5 van vorig jaar, die bij release ongeveer 1750 euro kostte. Er kwamen deze week al renders naar buiten van de Z Fold6.