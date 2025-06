Vermeende specificaties van Samsung Galaxy Z Fold6 verschijnen online

De specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold6 zijn mogelijk online verschenen. Daaruit blijkt dat het apparaat andere schermresoluties en nieuwe soc krijgt ten opzichte van zijn voorganger, maar dezelfde camera's en accu. Er zijn ook foto's van een prototype van de foldable verschenen.

SmartPrix beweert de volledige specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold6 in handen gekregen te hebben. Volgens de site krijgt de foldable aan de binnenkant een 7,6"-amoledscherm met een resolutie van 2160x1856 pixels en een 120Hz-refreshrate. Zijn voorganger had een resolutie van 2176x1812 pixels, maar verder zijn de specificaties van het scherm hetzelfde. Het buitenste display heeft een 6,3"-diagonaal met een 2376x968p-resolutie, terwijl de Fold5 een 6,2"-buitenscherm bevat met een resolutie van 2316x904 pixels.

De Samsung Galaxy Z Fold6 wordt naar verluidt uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-soc, terwijl het vorige model geleverd werd met een Snapdragon 8 Gen 2. Er wordt een maximale kloksnelheid van 3,39GHz genoemd. Het apparaat heeft afmetingen van ongeveer 132,6x153,5x5,6mm als hij uitgeklapt is en weegt 239 gram. Daarmee is het apparaat 2,7mm breder, maar 1,4mm lager, 0,6mm dunner en 14 gram lichter dan de huidige Fold.

De 4400mAh-accu en alle cameraspecificaties blijven ongewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. Dat geldt ook voor de 12GB aan geheugen en de opslagopties van 256GB, 512GB en 1TB. Volgens Smartprix worden alle varianten van de foldable 100 dollar duurder dan de Fold5. De goedkoopste variant zou in de VS 1900 dollar gaan kosten. In een eerder gerucht werd genoemd dat er naast een reguliere variant ook een Ultra-model verschijnt van de telefoon, maar daar wordt in het stuk van Smartprix niet over gesproken.

Naast de specificaties zijn er ook foto's van een vermeend prototype van de vouwbare smartphone verschenen. De afbeeldingen die leaker Ice Universe deelt, bevestigen de designwijzigingen die eerder al bleken uit gelekte renders. Zo krijgt het apparaat volledig platte zijkanten, net als de Samsung Galaxy S24-serie. Aan de achterkant van het toestel zit een camerasysteem met drie sensors, met rechts daarvan een flitser. De selfiecamera zit in een punch-hole in het scherm. De foldable wordt mogelijk op 10 juli tijdens Samsungs Unpacked-evenement onthuld.