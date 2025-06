Leaker toont oplaadcase Samsung Galaxy Ring

Leaker Ice Universe heeft een afbeelding gedeeld waarop de oplaadcase van de Samsung Galaxy Ring te zien is. Uit de afbeelding blijkt dat de ring in het midden van de case opgeladen kan worden. Het is niet duidelijk wat de accucapaciteit van de case is.

Ice Universe heeft het plaatje gedeeld op het Chinese socialemediaplatform Weibo. De leaker noemde daarbij geen specificaties of andere details. Op de afbeelding is te zien hoe de ring centraal in een zilverkleurig doosje kan worden geplaatst. Midden in dat doosje lijkt een verhoogd eiland te zijn met vermoedelijke contactpunten om de accu van de Galaxy Ring op te laden.

Het is niet de eerste keer dat de Samsung Galaxy Ring in het nieuws komt. Samsung heeft het bestaan en de ontwikkeling van de wearable eerder dit jaar al bevestigd tegenover The Verge. De Galaxy Ring zou in staat zijn om onder andere de ademhaling, hartslag en bewegingen van gebruikers te detecteren.

De Galaxy Ring kan volgens geruchten samenwerken met de Galaxy Watch of los van de smartwatchserie werken om de gebruiker gezondheidsinformatie te geven. De Ring komt beschikbaar in verschillende groottes en kleuren, waaronder zilver, zwart en goud. Samsung zegt dat het apparaat nog in ontwikkeling is en dat de uiteindelijke specificaties, waaronder de accuduur en het ontwerp, nog niet definitief zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant had begin juni aangegeven dat de wearable in de maand augustus moet uitkomen.