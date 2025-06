Samsung Galaxy Ring kan bewegingen, hartslag en ademhaling detecteren

De Samsung Galaxy Ring kan de ademhaling, hartslag en bewegingen van de gebruiker detecteren, al meldt het bedrijf nog niet welke sensors worden gebruikt. De wearable kan ook de menstruatiecyclus monitoren.

Samsung focust met de Galaxy Ring op gezondheidsfuncties en wil de gebruiker een vitaliteitsscore geven, die gebaseerd is op slaap, activiteit en hartslag. Dat schrijft onder meer The Verge op basis van een besloten sessie. Voor de vitaliteitsscore gaat Samsung samenwerken met de University of Georgia. De score moet later ook naar de Galaxy Watch-serie komen.

De Galaxy Ring kan samenwerken met de Galaxy Watch, of los van de smartwatchserie werken om de gebruiker gezondheidsinformatie te geven. De Ring komt beschikbaar in verschillende groottes en kleuren, waaronder zilver, zwart en goud. Samsung zegt dat het apparaat nog in ontwikkeling is en dat de uiteindelijke specificaties, waaronder de accuduur en het ontwerp, nog niet definitief zijn. De fabrikant zegt wel dat de wearable 'dagenlang' moet meekunnen.