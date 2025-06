Samsung onthult Galaxy Watch FE voor 219 euro

Samsung onthult de Galaxy Watch FE. De smartwatch heeft grotendeels dezelfde specificaties als de Galaxy Watch5 uit 2022. Het techbedrijf brengt de smartwatch ergens deze zomer uit voor een adviesprijs van 219 euro.

Met de Galaxy Watch FE richt Samsung zich naar eigen zeggen op gebruikers die gezondheidsfuncties willen. Zo is de smartwatch voorzien van de BioActive-sensor met onder meer een optische hartslagsensor en een bio-elektrische impedantiemeter voor de analyse van lichaamsbouw. Het horloge ondersteunt verder slaap- en bloeddrukanalyse.

Wat verdere specificaties betreft lijkt het horloge veel op de Galaxy Watch5 en Watch4. Er is één grootte beschikbaar van de Galaxy Watch FE, namelijk 40mm. Deze heeft een 1,2"-amoledscherm en twee fysieke drukknoppen op de zijkant. De smartwatch wordt aangedreven door een Exynos W920-soc met een 1,18GHz-klokfrequentie. Er is 1,5GB geheugen en 16GB opslagruimte beschikbaar. De accu heeft een capaciteit van 247mAh. De Galaxy Watch FE gebruikt het besturingssysteem 'Wear OS Powered by Samsung' met de One UI 5 Watch-interface.

De smartwatch ondersteunt Bluetooth 5.3 en er komt ook een LTE-variant. Het is niet duidelijk wat die laatstgenoemde versie gaat kosten. Het apparaat heeft een aluminium behuizing en komt uit in de kleuren zwart, roségoud en zilver.