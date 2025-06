Samsung wil nieuwe AI-gezondheidsfuncties toevoegen bij volgende Watch-serie

Samsung heeft een aantal nieuwe gezondheids- en sportfuncties aangekondigd voor de komende Galaxy Watch-smartwatches met One UI 6. Het bedrijf zegt voor de nieuwe functies AI te gebruiken. Het is nog niet bekend of oudere smartwatches de functies ook krijgen.

De eerste twee functies geven gebruikers volgens Samsung een 'totaalbeeld over de gezondheid en meer motivatie'. Zo is er Energy Score, die de gebruiker een score geeft op basis van de gemiddelde slaaptijd, consistentie van die slaaptijd, de slaaptiming, activiteit van de vorige dag, slaaphartslag en hartslagvariatie. De Booster Card-functie moet gebruikers helpen bij het bereiken van gezondheidsdoelen 'met inzichten, motiverende tips en begeleiding'. Samsung zegt verder het slaapalgoritme te hebben verbeterd, waardoor deze nu ook de beweging tijdens de slaap, slaaplatentie, en de hartslag en ademhalingsfrequentie meeneemt.

Verder zijn er specifieke sportfuncties, zoals de Aerobic Threshold- en Anaerobic Threshold Heart Zone-functies, waarmee hardlopers hun prestaties sneller kunnen analyseren. Fietsers krijgen iets vergelijkbaars met de Functional Threshold Power-functie. Voor fietsers en hardlopers is er ook de Race-functie om huidige en eerdere prestaties op dezelfde route te kunnen vergelijken. Daarnaast is er de Workout Routine-functie, die 'verschillende oefeningen voor een gepersonaliseerde training zonder onderbrekingen' combineert.

Samsung meldt niet of de nieuwe functies ook naar oude smartwatches komt, behalve bij de Energy Score-functie. Deze is volgens Samsung te gebruiken voor Galaxy Watch4 of nieuwer. Verder meldt Samsung alleen dat de functies beschikbaar komen op 'de nieuwe Galaxy Watch'-serie. Het bedrijf zegt wel dat dat er een bètaprogramma komt in de Verenigde Staten en Korea, waar gebruikers vanaf de Watch4 de functies kunnen testen.