OnLeaks toont renders van Samsung Galaxy Watch7 Ultra

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de Samsung Galaxy Watch7 Ultra. Het slimme horloge zou onder meer een derde fysieke knop erbij krijgen en grotere speakers dan voorgaande modellen krijgen.

De Galaxy Watch7 Ultra krijgt een vierkant ontwerp, schrijft Smartprix. Het scherm van het horloge blijft rond zodat de UI niet te veel hoeft te worden aangepast aan het nieuwe ontwerp en heeft een diameter van 1,5 inch. Wat opvalt aan het nieuwe ontwerp is de toevoeging van een derde knop in het midden van de rechterkant van het klokje. Wat de functie hiervan is, is nog niet helemaal duidelijk.

Aan de andere kant van de Galaxy Watch7 Ultra zijn verschillende sensoren te zien, die bedoeld zijn voor het meten van de lichaamstemperatuur. Vorige Galaxy Watch-modellen hadden deze ook, maar daar waren de sensoren opgesteld in een naadloze ring.

Het horlogebandje lijkt naadloos te integreren met de horlogekast. Het lijkt erop dat het bandje met knopjes aan de onderkant van het horloge kan worden losgemaakt en bevestigd. Verder lijken de speakers groter dan bij de Galaxy Watch6.

Naar verwachting wordt de Galaxy Watch7 Ultra op 10 juli aangekondigd tijdens het Unpacked-evenement in Parijs. Volgens eerdere geruchten bevat het slimme horloge een nieuwe chipset en krijgt het een bloedsuikerspiegelmeter die werkt zonder naald.