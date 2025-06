Slides tonen specs en functies Samsung Galaxy Fit3-fitnesstracker

Er zijn slides verschenen met specs en functies van de Samsung Galaxy Fit3. De fitnesstracker zal onder meer van aluminium zijn en een 'Vind mijn apparaat'-functie meekrijgen.

De slides op Slashleaks tonen dat 'Vind mijn apparaat' twee kanten op werkt: een verbonden telefoon kan de Fit3 geluid laten afspelen en omgekeerd. Daarnaast is er valdetectie en een sos-functie. Ook nieuw zijn de functies om bloedzuurstof te meten en de menstruatiecyclus bij te houden.

De Fit3 heeft een 1,6"-oledscherm met 256x402 pixels, wat een schermverhouding is van bijna 1:2. Het gaat om een rechthoekig staand scherm. De wearable is 4,3x2,9cm groot en 9,9mm dik. Hij is waterbestendig met een IP68-rating en de behuizing kan tot 5atm aan.

Samsung heeft nog niets bevestigd over de Fit3. De Galaxy Fit-serie van wearables viert dinsdag zijn vijfjarig bestaan, aangezien Samsung de eerste versie in 2019 aankondigde. De tweede Fit kwam in 2021 uit.