Unraid introduceert nieuw prijzensysteem met beperkte updates voor Unraid OS

Unraid kondigt een nieuw prijzensysteem aan waarbij nieuwe klanten in sommige gevallen een jaar updates ontvangen. Daarna moeten deze klanten een verlengingstoeslag betalen. Voor huidige klanten met een oneindige licentie verandert er niets.

Vanaf een onbekend moment introduceert Unraid de licenties Starter, Unleashed en LifeTime. De eerste twee licenties krijgen een jaar software-updates voor Unraid OS, waarna klanten jaarlijks een onbekend bedrag extra moeten betalen voor verdere updates. De LifeTime-licentie heeft in principe dezelfde voorwaarden als de voormalige Pro-optie, maar kost wel meer, aldus Unraid.

Voor klanten die eerder een licentie onder de voorwaarden Basic, Plus of Pro hebben aangeschaft, verandert er niets. Zij blijven onbeperkt software-updates ontvangen. Deze groep klanten heeft ook na de veranderingen de mogelijkheid om naar een duurdere 'oude' licentie over te stappen en blijft dus toegang houden tot onbeperkte updates.

Unraid OS is een besturingssysteem voor nas-systemen. Tot dusver is het enige verschil tussen de beschikbare licenties de hoeveelheid toegestane opslagmedia. De bestaande opties bieden allemaal onbeperkte ondersteuning.

Licentie Aantal apparaten Softwareondersteuning Prijs Basic* 6 Onbeperkt 59 dollar Plus* 12 Onbeperkt 89 dollar Pro* Onbeperkt Onbeperkt 129 dollar Starter 4 1 jaar, verleningen mogelijk Goedkoper dan Basic Unleashed Onbeperkt 1 jaar, verleningen mogelijk 89 dollar LifeTime Onbeperkt Onbeperkt Duurder dan Pro

* De Basic-, Plus- en Pro-licenties zijn na introductie van het nieuwe prijzensysteem niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten. Huidige klanten kunnen wel binnen deze drie opties upgraden.