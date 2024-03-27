OnLeaks: Google introduceert dit jaar drie verschillende Pixel 9-telefoons

Google is mogelijk van plan om dit jaar drie verschillende Pixel 9-modellen op de markt te brengen. Dat claimt bekende leaker OnLeaks Naast een Pixel 9 en Pixel 9 Pro, zou er ook een Pro XL-variant verschijnen. OnLeaks publiceert ook eerste renders van de 'gewone' Pixel 9.

Uit de Pixel 9-renders, die de leaker publiceert in samenwerking met 91mobiles, blijkt dat de afmetingen van de smartphone 152,8 x 71,9 x 8,5 millimeter zijn. De Pixel 9 zou op het dikste punt 12 mm dik zijn omdat de camerastrook op de achterkant enigszins uitsteekt. Die camerastrook loopt in tegenstelling tot de Pixel 8 ook niet meer over de hele breedte van de achterkant van het toestel.

De Pixel 9 beschikt naar verluidt over een scherm met een diagonaal van ongeveer 6,03". Het scherm van de Pixel 8 heeft een diagonaal van 6,2" en is dus groter. Bovenaan in het midden van het scherm zou zich een punch-hole voor een selfiecamera bevinden. De aan-uit- en volumeknoppen zouden, net als bij de Google Pixel 8, op de rechterkant van het frame geplaatst zijn.

91Mobiles heeft geen concrete specificaties gedeeld, maar meent dat de smartphone wel met Adaptive Touch zal uitgerust zijn uitgerust. Dat is een schermtechnologie waarmee het aanraakgevoelige paneel van de Pixel 9 gevoeliger gemaakt kan worden. Zo kan het scherm blijven functioneren in bepaalde omstandigheden, zoals regen. De Pixel 9 zou ook de Qi2-standaard ondersteunen. Hiermee kan de smartphone draadloos opladen aan 15W.

OnLeaks heeft in januari van dit jaar renders gedeeld van de aankomende Google Pixel 9 Pro en 9 Pro XL. De leaker dacht toen nog dat dat om de Pixel 9 en Pixel 9 Pro ging. Uit die beelden blijkt dat Google dezelfde vernieuwde ontwerptaal gebruikt voor die toestellen, inclusief platte zijkanten en een vernieuwde camerastrook. De Pixel 9 Pro zou een 6,1"-scherm meekrijgen, terwijl de Google Pixel 9 Pro XL een scherm van 6,5" zou bevatten. De Pixel 9-toestellen moeten in de tweede helft van 2024 uitkomen, hoewel de exacte releasedatum nog niet bekend is.