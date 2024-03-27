OnLeaks: Google introduceert dit jaar drie verschillende Pixel 9-telefoons

Google is mogelijk van plan om dit jaar drie verschillende Pixel 9-modellen op de markt te brengen. Dat claimt bekende leaker OnLeaks Naast een Pixel 9 en Pixel 9 Pro, zou er ook een Pro XL-variant verschijnen. OnLeaks publiceert ook eerste renders van de 'gewone' Pixel 9.

Uit de Pixel 9-renders, die de leaker publiceert in samenwerking met 91mobiles, blijkt dat de afmetingen van de smartphone 152,8 x 71,9 x 8,5 millimeter zijn. De Pixel 9 zou op het dikste punt 12 mm dik zijn omdat de camerastrook op de achterkant enigszins uitsteekt. Die camerastrook loopt in tegenstelling tot de Pixel 8 ook niet meer over de hele breedte van de achterkant van het toestel.

De Pixel 9 beschikt naar verluidt over een scherm met een diagonaal van ongeveer 6,03". Het scherm van de Pixel 8 heeft een diagonaal van 6,2" en is dus groter. Bovenaan in het midden van het scherm zou zich een punch-hole voor een selfiecamera bevinden. De aan-uit- en volumeknoppen zouden, net als bij de Google Pixel 8, op de rechterkant van het frame geplaatst zijn.

91Mobiles heeft geen concrete specificaties gedeeld, maar meent dat de smartphone wel met Adaptive Touch zal uitgerust zijn uitgerust. Dat is een schermtechnologie waarmee het aanraakgevoelige paneel van de Pixel 9 gevoeliger gemaakt kan worden. Zo kan het scherm blijven functioneren in bepaalde omstandigheden, zoals regen. De Pixel 9 zou ook de Qi2-standaard ondersteunen. Hiermee kan de smartphone draadloos opladen aan 15W.

OnLeaks heeft in januari van dit jaar renders gedeeld van de aankomende Google Pixel 9 Pro en 9 Pro XL. De leaker dacht toen nog dat dat om de Pixel 9 en Pixel 9 Pro ging. Uit die beelden blijkt dat Google dezelfde vernieuwde ontwerptaal gebruikt voor die toestellen, inclusief platte zijkanten en een vernieuwde camerastrook. De Pixel 9 Pro zou een 6,1"-scherm meekrijgen, terwijl de Google Pixel 9 Pro XL een scherm van 6,5" zou bevatten. De Pixel 9-toestellen moeten in de tweede helft van 2024 uitkomen, hoewel de exacte releasedatum nog niet bekend is.

Renders Google Pixel 9 - Bron: 91Mobiles
Renders Google Pixel 9 - Bron: 91MobilesRenders Google Pixel 9 - Bron: 91MobilesRenders Google Pixel 9 - Bron: 91Mobiles

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 17:14 70

27-03-2024 • 17:14

70

Lees meer

Google Pixel 8

vanaf € 488,13

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Google Pixel 8 Pro

vanaf € 479,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Google kondigt in augustus nieuwe Pixel-hardware aan
Google kondigt in augustus nieuwe Pixel-hardware aan Nieuws van 25 juni 2024
'Google Pixel 9 en Pixel Fold 2 krijgen SOS-functie via satellietverbinding'
'Google Pixel 9 en Pixel Fold 2 krijgen SOS-functie via satellietverbinding' Nieuws van 15 april 2024
Google fixt twee actief misbruikte kwetsbaarheden in Pixel-smartphones
Google fixt twee actief misbruikte kwetsbaarheden in Pixel-smartphones Nieuws van 3 april 2024
OnLeaks publiceert eerste renders Google Pixel Fold 2
OnLeaks publiceert eerste renders Google Pixel Fold 2 Nieuws van 22 februari 2024
Slides tonen specs en functies Samsung Galaxy Fit3-fitnesstracker
Slides tonen specs en functies Samsung Galaxy Fit3-fitnesstracker Nieuws van 20 februari 2024
Gerucht: Google Pixel Fold 2 komt in oktober uit en krijgt Tensor G4-soc
Gerucht: Google Pixel Fold 2 komt in oktober uit en krijgt Tensor G4-soc Nieuws van 8 februari 2024
'Foto toont Google Pixel Fold 2-prototype met nieuwe camera en smaller scherm'
'Foto toont Google Pixel Fold 2-prototype met nieuwe camera en smaller scherm' Nieuws van 7 februari 2024
OnLeaks toont renders van Google Pixel 9 Pro met vernieuwd ontwerp
OnLeaks toont renders van Google Pixel 9 Pro met vernieuwd ontwerp Nieuws van 23 januari 2024
Gerucht: Google brengt Pixel Watch 3 uit in twee formaten
Gerucht: Google brengt Pixel Watch 3 uit in twee formaten Nieuws van 21 januari 2024
Bethesda kondigt Fallout Shelter-achtige Elder Scrolls-smartphonegame aan
Bethesda kondigt Fallout Shelter-achtige Elder Scrolls-smartphonegame aan Nieuws van 18 januari 2024
Meer producten en artikelen
Smartphones Google Pixel

Reacties (70)

-Moderatie-faq
70
70
21
0
0
46
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DamirB 27 maart 2024 17:21
Hoewel ik erg gecharmeerd ben van het design, zijn er gewoon te veel "bijzondere/nalatige" software en hardware keuzes gemaakt in het verleden dat ik toch mijn twijfels heb. Aan de ene kant zijn een paar dingen Apple niveau goed qua kleine details, andere dingen erger ik mij kapot aan, voornamelijk Google's houding als je problemen aankaart (beta tester met 50+ bugreports). Ben ondanks dat toch wel erg benieuwd
Freeaqingme @DamirB27 maart 2024 18:13
Wat voor bijzondere hardwarekeuzes dan? Ik ga specifiek voor de Google Pixel vanwege z'n (security) hardware, om er dan vervolgens GrapheneOS op te zetten. Volgens de makers van GrapheneOS is de Google Pixel de enige die z'n hardwarematige security dusdanig op orde heeft dat je er echt veilig software op kan draaien.
Verwijderd @Freeaqingme27 maart 2024 19:16
Slechte keuzes van hardware vooral, slechte 5g modems, oude scherm tech en processor niet echt batterij efficiënt. Fingerprint reader sloom of niet goed. Ook werden ze best heet bij normaal gebruik.

Meestal een van de grootste batterijen in een android telefoon maar toch moeite met 1 dag redden. Ik kon meestal om 06:00 met 100% weg gaan van huis en om 16:00 met minder dan 15% of vaak zelfs <10% aan de lader

En dan spreek ik vooral over mijn ervaring met de 6pro en 7pro die beide binnen 1 maand weer terug gingen.

Ik koop geen telefoon op beloftes die nog goed gemaakt moeten worden, en daarom heb ik de 8pro niet en ben ik heel huiverig over nieuwere toestellen van google.

Hij moet verkocht worden en gewoon perfect werken anders blijf je op updates wachten |:(

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:18]

Verwijderd @Verwijderd27 maart 2024 19:27
Grappig ik ging vanochtend met 100% van huis en zit nu op 77% met de pixel 7 van 1,5 jaar oud.

Wat doe je zoal op een dag als je accu zo snel opgaat?
Verwijderd @Verwijderd27 maart 2024 20:06
Nu heb ik wel gelezen dat er veel updates geweest zijn die veel opgelost hebben en verbeterd.

Ik gebruikte de pixel 6 pro en 7 pro kort nadat ze uitkwamen en toen was de software nog niet zo verfijnd.

Wat ik deed op mijn telefoons was vooral:
-Berichten via telegram & whatsapp
-Geen social media(fb/insta/snap/twitter/tiktok/
-Af en toe navigeren via google maps
-wat reddit kijken met een third party app (toen dat nog zonder problemen kon)
-fototjes schieten

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:18]

MrCuddles @Verwijderd28 maart 2024 10:04
Dit is precies de rede dat ik geen toestel koop dat net uit is. De eerste reeks heeft toch vaak nog problemen. Wel ben ik positief over Pixels. Mijn Pixel 6 Pro gaat nog steeds gemakkelijk twee dagen mee en krijgt regelmatig updates, dus het is zeker sterk verbeterd.
Mr.Veng @Verwijderd28 maart 2024 10:29
Ik loop "nog steeds" met mijn eerste Google telefoon, een Pixel 6 pro, rond en ik vind de batterij eigenlijk juist fenomenaal goed.

Mijn gebruik is vrijwel hetzelfde als dat van jou, misschien dat ik gemiddeld nog wel een tikje meer activiteiten doe zoals nieuwsberichten lezen, Youtube filmpje kijken, telefoontjes plegen er bij - en ik heb 's avonds altijd nog een behoorlijk percentage over van een 20-30%; met uitzondering soms zelfs meer.

Warm wordt hij voornamelijk enkel als Android Auto wordt gebruikt, en hij een langere rit op Google Maps heeft moeten begeleiden of in een uitzonderlijk geval als ik veel foto's heb zitten bewerken.

Ik had oorspronkelijk gedacht om er 3 jaar mee te doen en dan een nieuwe te kopen, maar hij loopt eigenlijk nog veel te goed om hem dit jaar al te vervangen, dus ik ga er mogelijk zelfs nog een jaartje extra mee doen en denk er echt over na om de opvolger ook een Pixel te laten zijn.
Verwijderd @Mr.Veng28 maart 2024 11:04
En dan is mijn gebruik ook nog eens op een werkdag geweest. Ik vind jouw resultaat een stuk beter maar in het begin waren er wel meer dingetjes niet echt top en dat gecombineerd was de druppel.
mrgnex @Mr.Veng28 maart 2024 20:27
Ik heb helaas de omgekeerde ervaring. Een dag op een accu is een uitdaging en dan doe ik eigenlijk alleen whatsapp/reddit(lemmy) en spotify. Ik draai GrapheneOS maar het was zeker niet beter op de standaard firmware.
pstolk86 @Mr.Veng31 maart 2024 10:46
Ik sluit mij volledig hierbij aan. Momenteel loop ik nog rond met een Pixel 6 van 2,5 jaar oud. Werkt nog prima en ben juist tevreden over accuduur. Ik gebruik mijn telefoon redelijk intensief en heb altijd voldoende capaciteit over aan het eind van de dag.

Mocht ik een nieuwe telefoon aanschaffen ga ik zeker weer voor een Pixel. Al mijn vorige telefoons liepen wel eens vast of hadden problemen. Bij de Pixel 6 ervaar ik eigenlijk nooit problemen. Heel soms kan de Pixel geen verbinding krijgen met mijn netwerk als ik van de Wifi ga, dan duurt het soms wat langer. Maar zegt misschien meer iets over het bereik hier ;)
Astennu @Freeaqingme27 maart 2024 18:37
Het modem verbruikt erg veel en de soc is door. Die te bakken in Samsung fabs ook niet zo zuinig al de TSMC snap dragons.
Alles bij elkaar haal je wel een dag accu duur op de P7 pro en 8 pro met 5000mah accu maar een LG v60 haalt prima 2 dagen uit zo'n zelfde accu.

Ik vind de pixels wel fijn werken maar de accu duur is wel teleurstellend voor zo'n duur toestel en tov de concurrentie.
DamirB @Freeaqingme27 maart 2024 18:46
De maker van GrapheneOS doet trouwens ook wel wat vreemde dingen laatste tijd, misschien beter maar Calyx kijken.

Nee maar de Exynos SoC + Modem is een groot probleem. Mijn Pixel 7 Pro bijvoorbeeld (beide) kan eigenlijk in de warme zon niet echt heftig gebruikt worden, en zelfs bij heel simpel gebruik heb ik nooit dat HBM lang genoeg werkt
ChillinR @DamirB27 maart 2024 19:02
De maker van GrapheneOS doet trouwens ook wel wat vreemde dingen laatste tijd
Wat dan? Ik heb een pixel 7 met GrapheneOS dus ben wel benieuwd.

Edit: aha https://www.youtube.com/watch?v=4To-F6W1NT0

[Reactie gewijzigd door ChillinR op 22 juli 2024 13:18]

Probook8979 @ChillinR28 maart 2024 00:17
Thanks for the link
rookie no. 1 @DamirB27 maart 2024 22:47
Volgens mij is die gast er inmiddels uitgewerkt en is het nu in handen van een team. Ontwikkeling gaat best prima, als ik het zo van buiten zie/lees.
naaitsab 27 maart 2024 17:48
Zou mooi zijn als de normale 9 Pro dan hetzelfde formaat krijgt als de 9 en de huidige 'iets grotere' plek ingevuld wordt door de 9 Pro-XL. Niet dat de XL nog groter wordt dan de huidige Pro. Snap nooit zo de noodzaak om mensen die bepaalde pro opties willen, zoals de extra camera te "verplichten" tot het aanschaffen van een lel van een toestel. Een stukje keuze qua schermformaat lijkt me een stuk prettiger voor iedereen.

[Reactie gewijzigd door naaitsab op 22 juli 2024 13:18]

runnershigh @naaitsab27 maart 2024 17:56
Precies dat staat in het artikel vermeld:
De Pixel 9 beschikt naar verluidt over een scherm met een diagonaal van ongeveer 6,03".
...
De Pixel 9 Pro zou een 6,1"-scherm meekrijgen, terwijl de Google Pixel 9 Pro XL een scherm van 6,5" zou bevatten.
naaitsab @runnershigh27 maart 2024 18:26
Klopt maar "naar verluidt" en "zou meekrijgen" is natuurlijk wel erg subjectief, gezien het een lek is die nog niet geverifieerd is. Desalniettemin, als het waar is zou het wel prettig zijn. Tenzij er een rare aspect ratio bij komt kijken zal het verschil tussen 6,03" en 6,1" niet zo denderend zijn in je broekzak. (ik zal alvast voorsorteren op de 'that's what she said' :+ )
sfranken 27 maart 2024 17:32
Mooi, dan gaat de prijs van de 8 hopelijk ook omlaag :-)
SebasFM 27 maart 2024 17:41
Mooi formaat wel, 6,0 inch schermdiagonaal. Ik hoop wel dat ze wat aan de belabberde batterijduur (zeker dat van het modem) gaan doen, want de concurrentie fietst ze op meerdere vlakken voorbij. Persoonlijk zou ik graag een Pixel nemen, maar ik vind batterijduur wel een van de belangrijkste aspecten van een telefoon.
Manderlay1 @SebasFM27 maart 2024 21:17
Heb hier pixel en de batterij gaat ongeveer 24u op normaal gebruik
Astennu 27 maart 2024 18:38
Jammer dan de XL kleiner is dan de huidige 8 Pro en de 7 Pro. Dat noem ik niet echt XL. Ik had dan eerder 6.9" verwacht gezien de naam tov de huidige generatie. Of minimaal hetzelfde scherm formaat.
Mike P 27 maart 2024 19:31
Er klopt geen bal van die maten. De Pixel 9 zou bijna 2,3 millimeter langer zijn dan de Pixel 8 en tegelijk een scherm hebben dat 0,2 inch kleíner is. Dat kan niet allebei waar zijn tenzij de randen heel dik worden en dat lijkt me, ook gelet op de renders, zeer sterk.
GoT.Typhoon 27 maart 2024 17:47
Geen snelladen is dealbreaker, zeker omdat het er al 10 jaar is ongeveer.
runnershigh @GoT.Typhoon27 maart 2024 17:55
Waar maak je dat uit op? In het artikel staat alleen iets over draadloos laden.
GoT.Typhoon @runnershigh27 maart 2024 17:55
Tot nu toe heeft geen enkele pixel het, maar hopelijk deze wel (ik ga er niet vanuit).
Pim0377 @GoT.Typhoon27 maart 2024 18:04
nou ja, het is maar wat je er van verwacht he?! Ik heb een Pixel 7, ja, max 30W laden, maar binnen een uur zit ie dik over de 60% volgeladen hoor.
En dan heb ik liever dat het er iets langer over doet, dan dat de kwaliteit van de accu sneller achteruit gaat door dat snel moeten willen laden.
watabstract @Pim037727 maart 2024 20:59
Geen enkele telefoon laadt gedurende hele laadcyclus op het maximale vermogen. Ook die 60+ Watt telefoons niet. Pixels ondersteunen PPS en als je met een geschikte lader laadt dan is het snel genoeg, beperk je warmteontwikkeling in de accu en heb je een goede levensduur.
JWL92 @GoT.Typhoon27 maart 2024 18:03
mijn pixel doet toch echt 18w, gelijk aan qc 2.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge

[Reactie gewijzigd door JWL92 op 22 juli 2024 13:18]

Anonymoussaurus
@JWL9227 maart 2024 19:16
Dat is geen snelladen, dat is langzaam 'quick charge'. ;) Iets wat telefoons al 5+ jaar hebben.
watabstract @Anonymoussaurus27 maart 2024 20:57
Nee hoor. Pixels ondersteunen sinds de Pixel 6 gewoon netjes USB power delivery met PPS. Dat is superieur aan quick charge.
Anonymoussaurus
@watabstract27 maart 2024 20:59
En hoeveel watt is dat maximaal in dat geval?
watabstract @Anonymoussaurus27 maart 2024 21:01
Het maximale laadvermogen is niet zo relevant. Geen enkele telefoon houdt lang laden vol op hoog vermogen. PPS beperkt de warmteontwikkeling in de accu aanzienlijk en dat maakt alsnog voor een optimale laadsnelheid en een goede levensduur.
Anonymoussaurus
@watabstract27 maart 2024 21:05
Lekkere afleiding van de hele discussie door te zeggen dat het niet relevant is. Dan stel ik de vraag anders: met hoeveel watt kan de telefoon laden op papier? Of wilde je dat ik van elke telefoon de waarde opzoek hoe snel de telefoon laadt in de eerste minuut als de telefoon in kwestie 10% is?
JWL92 @Anonymoussaurus27 maart 2024 22:54
wat is de vertaling van quick charge dan?
Anonymoussaurus
@JWL9228 maart 2024 00:25
Niet gezien dat ik 't tussen haakjes zette? De grap was dat Pixels totaal niet snel laden voor hun tijd, en dat voor zo'n prijs.
watabstract @Anonymoussaurus27 maart 2024 21:14
Als jij je wilt laten afleiden door een enkel getalletje dat niks zegt over hoe snel een accu vol is dan is dat toch aan jou? Mij best hoor. Ik hecht meer waarde aan een goede, universele laadtechniek waardoor ik niet alleen vlot genoeg kan bijladen maar ook lang van het apparaat kan genieten. Ieder z'n ding. Als je het tof vindt dat een telefoon een 20 minuten kortere laadcurve heeft dan een Pixel dan zijn er alternatieven.

Ik weeg ook andere factoren mee. Pixels kunnen hoe dan ook snelladen volgens de nieuwste technieken. Ik ga ook voor de software die erop draait. Lekker clean en vol opties. Zonder tientallen apps die ik niet gebruik zoals op een Samsung. Of de beperkingen van een iphone. Of de korte support op de gemiddelde China phone.
PinoPaan @watabstract27 maart 2024 21:36
ik ben niet iemand die snel reageert. Maar mijn oude OnePlus 5T die ik in 2017 gekocht heb op release, heb ik pas een paar maanden geleden vervangen. Die telefoon was 6 jaar oud en was vanaf het begin binnen een uur compleet opgeladen. In het begin deed ik 2 dagen op de accu, richting eind vorig jaar nog maar ruim een dag. Gezien de meeste mensen toch hun telefoon in de nacht opladen is mijn toevoeging niet zo spannend, maar ik ben wel van mening dat snelladen absoluut voordelen heeft. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik een keer na anderhalve dag even snel moest bijladen omdat ik in de avond nog iets ging doen. Dan was het na een paar (20) minuten pret tot de volgende dag.
watabstract @PinoPaan28 maart 2024 04:49
Een Pixel 6 hier in huis laadt ook gewoon binnen een uur weer vol hoor. Een Samsung S23 (de kleine versie, max 25W) precies hetzelfde. Mits je maar een PPS lader gebruikt. Samsung noemt dat super fast charging.

@Anonymoussaurus
Niet elke telefoon ondersteunt power delivery. OnePlus en Oppo niet bijv. Samsung en Google Pixel wel. Iphone durf ik niet te zeggen. Maar je hebt gewone power delivery en daar bovenop heb je PPS. Met een PPS lader gaat het nog een stukje sneller en wordt tegelijkertijd de accu minder warm.
Anonymoussaurus
@watabstract29 maart 2024 10:11
OnePlus en Oppo niet bijv
Dit is onzin. Zelfs de OnePlus 7 Pro uit 2019 ondersteunt USB-PD. Alles wat daarna komt ook blijkbaar: https://community.oneplus...317565?parentCid=22191640. Maar goed, OPPO's/OnePlus' laadtechniek is sowieso superieur aan USB-PD: zeer efficiënt, omdat de omzetting van 220V naar een lager voltage wordt omgezet in de stekker en niet in de telefoon. Daarnaast is het allemaal dual-cell, dus wordt de telefoon niet warm bij het opladen. En nog het beste: het is vele malen sneller dan USB-PD. Dus ja, Pixel loopt daarop achter, dat is een feit. Dat jou dat wellicht niet boeit betekent niet dat het niet waar is. Bekijk de reviews met metingen maar.
watabstract @Anonymoussaurus29 maart 2024 10:52
"Maar goed, OPPO's/OnePlus' laadtechniek is sowieso superieur aan USB-PD: zeer efficiënt, omdat de omzetting van 220V naar een lager voltage wordt omgezet in de stekker en niet in de telefoon. "

Dat is met de komst van de PPS standaard allang achterhaald. PPS biedt een variabele traploze laadspanning aan waarbij de accu bepaalt wat de correcte spanning moet zijn en de lader levert. De omvorming vindt dus in de lader plaats en niet meer in de accu.
Anonymoussaurus
@watabstract29 maart 2024 10:55
https://www.reddit.com/r/.../18cvywf/comment/kcd8exr/
watabstract @Anonymoussaurus29 maart 2024 11:03
Dan raad ik je aan ook eens op te zoeken hoe PPS werkt. ;)
watabstract @Anonymoussaurus29 maart 2024 10:59
Volgens dit artikel ondersteunt OnePlus geen USB-PD. Natuurlijk kun je de telefoon wel met een standaard USB-lader opladen maar die maakt geen gebruik van de mogelijkheden van de power delivery standaard. PPS kun je dus wel helemaal vergeten.
Anonymoussaurus
@watabstract29 maart 2024 11:25
Nee, dat staat er niet. Er staat "OnePlus and its sister companies, in contrast, lack support for superfast charging through USB-PD" en "The OnePlus 9 Pro was limited to charging at 18W through non-OnePlus chargers over USB-PD". Dat is wat anders dan het helemaal niet ondersteunen. ;)

Overigens gaat dat over de 9 Pro, is ook alweer wat jaartjes oud.
Anonymoussaurus
@watabstract27 maart 2024 22:21
Sure, dan gaan we het niet hebben over iets theoretisch als wattage maar oplaadsnelheid in uren en minuten. ;)

Elke telefoon ondersteunt zo'n beetje USB-PD, dus wat is je punt? Het probleem daarmee is is dat het redelijk traag is als je je telefoon ineens nodig hebt en bent vergeten op te laden. Ik laad normaliter met 7,5W of 10W op, wat natuurlijk heel traag is, maar dat doe ik ook vanwege de accu - ook al is de accugezondheid nog 80% van het origineel na 4 jaar met 80W laden.

En ja, ben het ermee eens dat Pixels wat dingetjes beter doet dan andere fabrikanten, maar daar ging het begin van dit draadje niet over en daar reageerde ik op.
kabelmannetje @watabstract28 maart 2024 09:31
Het is natuurlijk wel relevant. Een maat van mij heeft een Realme met snelladen tech. 15 minuten en die is vol. Pixel pas na 1,5-2 uur!
watabstract @kabelmannetje28 maart 2024 17:12
Je maakt juist mijn punt door te benadrukken dat het om laadtijd gaat en niet om het maximale vermogen ergens in de laadcyclus. Dat laatste zegt namelijk niet zoveel.

15 minuten is extreem snel. Ik vraag me af hoe warm de accu dan wordt. De Pixel 8 gaat van 0 naar 100% in een uur en een kwartier. Mij boeit dat niet zoveel. Ten eerste laad ik nooit naar 100% maar max 85% ivm de levensduur van de accu. Tot aan 85% is de laadsnelheid nog vrij hoog oftewel ik mis al het langzame stukje erna. Met relatief veel gebruik heb ik eind van de dag altijd nog wel 30% over. In de praktijk ligt mijn telefoon minder dan een half uur per dag aan de lader. Ik geef dus niet zoveel om die turboladers.
kabelmannetje @watabstract28 maart 2024 19:17
> Je maakt juist mijn punt door te benadrukken dat het om laadtijd gaat en niet om het maximale vermogen ergens in de laadcyclus. Dat laatste zegt namelijk niet zoveel.

Nee. Laadtijd en maximaal vermogen hebben wel degelijk wat met elkaar te maken. Ga je nu werkelijk beweren dat je een snelle laadtijd (zeg <30min) krijgt met die 22W van Pixel? Maak maar aannemelijk!
watabstract @kabelmannetje28 maart 2024 19:56
Prima. Lees bijv dit artikel maar:

https://www.androidauthor...3-charging-speed-3287167/

Daar vind je bijv deze grafiek:
https://infogram.com/1p1qgwzxzwlj69tmqegqzjjzedf6z2wxk3p

Hieruit blijkt dat het maximale laadvermogen al helemaal in het begin van de laadcyclus vanaf 0% batterij instort. Eerst naar een plateau van rond de 30W en vanaf ca 22% batterij stort het snel verder naar beneden.

De piek van het laadvermogen wordt zo kort volgehouden dat die in de praktijk irrelevant is.

Uit dit artikel blijkt bijv dat de S23 Ultra met een 45W PPS charger in 57 minuten van 0 naar 100% laadt terwijl dat met een 25W PPS lader 73 minuten duurt. Oftewel een 80% hoger piekvermogen levert een tijdwinst op van 16 minuten oftewel slechts 22%. Het piekvermogen is alleen in het eerste stukje van de laadcyclus relevant. Vanaf zo'n 20% accu heb je geen enkel voordeel meer van een lader van meer dan 25W.

Nu zal een fabrikant als Realme minder veiligheidsmarge in acht nemen en het OK vinden dat de interne temperatuur van de batterij verder oploopt. Ik ben geen batterij-expert maar ik verwacht dat als er gekeken wordt naar batterij levensduur dat dit merk er wat minder goed uitkomt. Warmteontwikkeling is niet goed voor een lithium ion accu. Autofabrikanten weten dat heel goed en mitigeren dit probleem door de accu watergekoeld te laden. Eerste generaties Nissan Leaf deden dit bijvoorbeeld niet en die auto's hadden daardoor een betrekkelijk korte levensduur. Telefoons zijn daarin niet anders.
kabelmannetje @watabstract28 maart 2024 20:30
Al die telefoons laden heel fors sneller dan die 22W van Pixel. Niet 20%. Maar ipv 2uur, doen ze er 20 minuten over. Dat is 6x zo snel

Als het niet aan het opgenomen vermogen ligt volgens jou, hoe komt die energie dan in die batterij?
watabstract @kabelmannetje29 maart 2024 04:11
Heb je die grafiek bekeken met de laadcurve? Probeer je voor te stellen dat je die minder snel laat inzakken. Oftewel je zet een hoger vermogen op de accu bij hogere accu-percentages dan Samsung doet met de S23 Ultra. Daar kun je veruit de meeste winst pakken. Dus niet door het maximum laadvermogen op te hogen want dat haal je toch maar heel kort maar door het vermogen minder snel te laten zakken tijdens het laden. Zo verwacht ik bijv dat Realme de telefoon sneller vollaadt met een 25W lader dan Samsung met een 45W lader. Simpelweg doordat Realme die 25W langer vasthoudt daar waar Samsung allang richting 15...10...5W afzakt.
kabelmannetje @watabstract29 maart 2024 13:12
Dat is niet logisch. Een groter laadvermogen, zorgt ervoor dat de accu sneller vol is. Niet andersom.
watabstract @kabelmannetje29 maart 2024 14:07
Volgens mij begrijp je het niet helemaal. Niemand zegt iets over 'andersom'. Die grafiek is het laadvermogen afgezet tegen de tijd en de snelheid waarmee de accu vol is, verhoog je door de curve minder snel te laten zakken. Dat betekent hetzelfde als dat je het laadvermogen langer op een hoger niveau vasthoudt. Je maakt de laadcyclus veel makkelijker korter door het vermogen langer hoog te houden dan door aan het begin van de cyclus het vermogen bijv te verdubbelen. Extreem gezegd: je kan veel beter de hele tijd met 25W laden dan heel even met 80W en dan snel veel minder als je de laadtijd wilt inkorten.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 22 juli 2024 13:18]

kabelmannetje @watabstract30 maart 2024 07:17
Persoonlijk ken ik geen telefoons die maar een fractie van de tijd een hoog vermogen opnemen. Aan de veel snellere laadtijd dan de Pixel, kan je zien dat dat niet relevant is.
watabstract @kabelmannetje30 maart 2024 08:17
Dat doen ze allemaal want dat is inherent aan de eigenschappen van lithium batterijen. Elke fabrikant maakt andere keuzes in hoe langzaam ze het vermogen laten zakken naargelang de batterij voller laadt maar geen van alle laden langdurig op het maximale vermogen van de lader. Om de eenvoudige reden dat de accu dan oververhit.

Ik heb je volgens mij voldoende links en andere input gegeven om een beeld te krijgen hoe het zit. Laadcurves van alle fabrikanten laten dit patroon zien. Wat je daar verder van vindt staat er een beetje los van. Maar de vorm van de curve is dus van veel grotere invloed op de totale laadtijd dan de hoogte van de curve. Daar ging het in beginsel om en dat is op elke telefoon van toepassing. Ook een Realme bijv doet er maar iets langer over als je die bijv niet met max 120W maar slechts met max 60W of zelfs 30W oplaadt. Zeker als de curve al zo langzaam zakt dan maakt dat slechts enkele minuten verschil. In de praktijk merk je als gebruiker vrijwel niks van of je een 60W of 120W lader gebruikt. De extreem hoge vermogens waarmee door sommige merken geadverteerd wordt, zijn hoofdzakelijk marketing.
kabelmannetje @watabstract31 maart 2024 14:56
Dat is niet logisch. Die telefoon van een vriend van mij laadt gewoon in 20 minuten. Niet in 2 uur. Dus die laadstroom is fors hoger. Niet minder. Ook niet gelijk.
watabstract @kabelmannetje31 maart 2024 18:36
Ik heb toch al uitgelegd dat het vermogen (niet de stroom) niet constant is maar steeds lager wordt naarmate de accu voller wordt? Dat is bij elke telefoon zo. Het maximale vermogen van de lader wordt alleen helemaal aan het begin opgenomen.

Hier is een iets oudere link over realme telefoons.

https://gadgetstouse.com/...-how-it-works-is-it-safe/

Met dit stukje tekst erin:
"According to Realme, the 65W SuperDart Charge can charge Realme 7 Pro’s 4,500mAh battery from zero to 100% within 34 mins. At the same time, a 50% charge can be achieved in about 12 minutes."

Van 0 naar 50% duurt dus 12 minuten maar van 50 naar 100 duurt 22 minuten oftewel bijna twee keer zo lang. Ook Realme ontsnapt niet aan de eigenschappen van lithium batterijen.

*Aanvulling*
Het opgenomen vermogen is dus in de tweede helft van de totale laadcyclus van 0 naar vol grofweg de helft (gemiddeld). Dus tussen 50% en 100% is het vermogen gemiddeld nog maar 33W. Een lader met een extra hoog vermogen versnelt dus alleen het eerste stukje van het laden. De laadtijd van 34 minuten in het voorbeeld wordt met een lader van bijv 40W ipv de gebruikte 65W misschien maar 5 minuten langer.

Ik ontlaad mijn telefoon zelden tot onder de 30%. Dus al zou mijn telefoon met 60W kunnen laden dan kom ik in de praktijk vrijwel nooit in het gebied waar die 60W benut kan worden. Dat is waarschijnlijk eerder rond de 30W.

Wat Realme en sommige andere fabrikanten doen, en dat is heel belangrijk om te begrijpen, is de accu ook sneller laden bij hogere percentages. Daar kan je namelijk de meeste tijdwinst. Niet door het maximale vermogen zo hoog mogelijk te maken maar door op hogere accupercentages het vermogen minder snel te laten zakken. Dan kun je zelfs met een 30W lader een telefoon veel sneller opladen omdat dat maximale vermogen van de lader _langer_ benut wordt waardoor de accu sneller vol is. Dus als een Samsung of een Pixel niet alleen de eerste 20% maar bijv ook tussen 20% en 50% met 30W zou laden ipv bijv de werkelijke 10W dan win je misschien wel een uur.

Dat werkt dus prima maar het heeft gevolgen voor de levensduur van de accu. Dat is wat het gelinkte artikel ook vermeldt. Er is een reden waarom meer mainstream merken deze strategie niet kiezen. Samsung en Apple kunnen dit heus wel maar ze doen het niet omdat ze de levensduur van het toestel belangrijker vinden dan een telefoon snel vol te kunnen pompen met energie. Het is een afweging die elke fabrikant anders maakt. De mainstream merken zijn simpelweg een stuk conservatiever. De Realme's en Oppo's van deze wereld hebben echt geen baanbrekende accu technologie uitgevonden waar de grote concurrenten niet over zouden beschikken.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 22 juli 2024 13:18]

kabelmannetje @watabstract1 april 2024 12:16
Dus een telefoon die in 20 minuten oplaadt, heeft een fors hogere laadstroom dan een die in 2 uur oplaad.
watabstract @kabelmannetje1 april 2024 13:19
Uiteraard maar daar gaat dit niet over. 🙈 Het _vermogen_ is NIET constant tijdens laden. Dat neemt steeds verder af, bij ELKE telefoon. Voor de rest heb ik alles al uitgelegd. :)
kabelmannetje @watabstract1 april 2024 22:01
Ja, dus? De P6 laadt met 22W en na 50% met 10W ofzo. De laatste 10% zijn helemaal komisch. Retetraag dus vergeleken met andere telefoons die in 20 minuten vol zitten.
DeCo @GoT.Typhoon27 maart 2024 19:10
Ik had snelladen ooit op de OnePlus, en sinds enige tijd dus niet meer met de Pixel 6. Ik heb het geen moment gemist. Batterij kan namelijk meer dan een dag prima mee, en 's nachts ligt ie aan de oplader (draadloos), waarbij hij heel langzaam tot aan de wekker oplaadt gedurende nacht.
Dat komt bovendien de levensduur van de batterij ten goede (correct me if I'm wrong).
GoT.Typhoon @DeCo27 maart 2024 19:11
Ik had de Pixel 7 en heb m weggedaan omdat ik het niet kon missen.
GoldenLeafBird @DeCo28 maart 2024 07:25
Ik heb hetzelfde met mijn Pixel 5 gehad en nu m'n Pixel 8. Voorheen zat ik bij OnePlus en was het snelladen heel gaaf, maar met de batterijduur die ik nu haal red ik het zonder me zorgen te hoeven maken om hoe snel ik de batterijduur kan opladen.

Toegegeven, het komt voor dat ik wel sneller had willen kunnen laden, maar niet vaak. Zit ook een stukje gedragsverandering van mijn kant aan. Nu alles in huis met een accu op USB-C gaat, is het ook makkelijk om gedurende de dag m'n telefoon even aan m'n laptoplader te hangen als ik verwacht later wat meer juice nodig te hebben.
Wim8282 @GoT.Typhoon27 maart 2024 19:47
Waarom? Dat ding gaat 's nachts aan de lader en een hele dag mee.
Stiello 27 maart 2024 19:53
Langzaam maar zeker zijn ze op weg naar een iPhone clone. Qua looks dan. Weer de grotere ronde hoeken, vlakke randen. Opzich niets mis mee. En zelf de 3 formaten gaan ze nu copy pasten als dit bericht klopt :-)
MrCuddles @Stiello28 maart 2024 10:09
Ik vond het vorige design een stuk unieker inderdaad. Je wilt als fabrikant toch niet dat mensen je toestel als een namaak iPhone classificeren.
Microwilly 27 maart 2024 21:25
Mooi design!!
dimmak 28 maart 2024 08:34
Mooi, nog kleiner! Ik ben al zeer tevreden met de 8 (beste Pixel sinds de 5), maar het mag nog wel iets kleiner.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.