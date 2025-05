'Foto toont Google Pixel Fold 2-prototype met nieuwe camera en smaller scherm'

Android Authority heeft een foto van een vermeend Google Pixel Fold 2-prototype gedeeld. Dat prototype heeft een vernieuwd camera-eiland en een smaller coverscherm ten opzichte van de huidige Pixel Fold. Google heeft de Pixel Fold 2 nog niet officieel aangekondigd.

Het Pixel Fold 2-prototype op de foto van Android Authority heeft een camera-eiland aan de linker bovenkant. Deze is rechthoekig vormgegeven met afgeronde hoeken en bevat vier camerasensoren, zo meldt een anonieme bron aan de techwebsite. Dat ontwerp wijkt af van dat van de originele Pixel Fold. Die telefoon heeft een soort 'camerabalk' die over vrijwel de volledige breedte van de achterkant reikt.

Verder wijkt ook de omvang van het Pixel Fold 2-prototype af van het origineel. Uit de foto blijkt dat het nieuwe toestel mogelijk een smaller coverscherm aan de buitenkant krijgt, zo meldt ook de bron van Android Authority. Het scherm aan de binnenkant moet 'vierkanter' en dus minder breed zijn dan die van zijn voorganger. Aangezien het een prototype betreft, is het niet bekend of deze veranderingen daadwerkelijk worden doorgezet naar de releaseversie.

Onlangs publiceerde Android Authority de vermeende specificaties van de Pixel Fold 2 al. Het apparaat krijgt volgens die website een Tensor G4-chip, waar de huidige Pixel Fold uit mei 2023 nog een Tensor G2-chip bevat. Daarnaast krijgt de komende foldable mogelijk 16GB Lpddr5-geheugen, waar zijn voorganger 12GB ram had. Het toestel krijgt volgens Android Authority ook 256GB aan UFS 4.0-opslag.

Google heeft de Pixel Fold 2 nog niet officieel aangekondigd, hoewel de techgigant eerder al wel bevestigde aan een tweede foldable te werken. Het is nog niet bekend wanneer deze verschijnt. De huidige Pixel Fold werd in mei aangekondigd tijdens Google I/O. Het vermeende gebruik van een Tensor G4-chip kan ook betekenen dat de telefoon later in het jaar verschijnt, samen met de Pixel 9-serie, waarvan OnLeaks recent eerste renders deelde.