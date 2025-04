Gerucht: Google noemt tweede vouwbare smartphone Pixel 9 Pro Fold

Google zou zijn tweede vouwbare smartphone niet Pixel Fold 2 willen noemen, maar Pixel 9 Pro Fold. Daarmee zou de fabrikant zijn naamgeving over de hele line-up gelijk willen trekken.

Dit najaar wil Google vier smartphones uitbrengen, meldt Android Authority. Dat zijn de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. Daarmee schuift Google zijn vouwbare smartphone in zijn reguliere line-up, iets wat andere fabrikanten doorgaans niet doen. Samsung heeft de aparte Galaxy Z-lijn voor vouwbare telefoons, Lenovo heeft daar Motorola razr voor en OnePlus de Open.

De site vond ook aanwijzingen in software voor de nieuwe naamgeving. De Pixel Fold kwam vorig jaar in het voorjaar uit. Het lijkt erop dat de tweede versie dus later in het jaar zal uitkomen. De Pixel 9-telefoons staan op de planning voor oktober en november, de periode dat Google normaal zijn smartphones uitbrengt. Er gaan al maanden geruchten over de Pixel Fold 2.