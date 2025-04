Opnieuw ontslagronde bij Google: onbekend aantal banen geschrapt

Google houdt opnieuw een ontslagronde. Hoeveel mensen deze keer ontslagen worden en in welke teams ze zitten, is niet bekendgemaakt. Wel zegt Google dat getroffen werknemers kunnen solliciteren op andere functies in het bedrijf.

Volgens Business Insider zijn verschillende teams op de vastgoed- en financiële afdelingen getroffen, maar Google doet daar geen uitspraken over. De nieuwssite stelt dat onder meer mensen uit teams rondom zakelijke dienstverlening ontslagen zijn. Een klein deel van de getroffen functies verhuist naar hubs in het bedrijf waarin flink wordt geïnvesteerd, weet Reuters. Het gaat dan om hubs in India, Chicago, Atlanta en Dublin.

Google hield in januari ook al twee ontslagrondes. Bij de eerste ronde werden honderden hardwarewerknemers ontslagen. Bij de tweede ronde ging het om honderden werknemers van vooral de Large Customer Sales-afdeling, die advertenties verkoopt aan grote bedrijven.

Dat er nu weer ontslagen vallen, heeft ermee te maken dat veel teams binnen Google wijzigingen hebben doorgevoerd om 'efficiënter en beter te werken', zegt een woordvoerder van het bedrijf tegenover Reuters. Daarnaast zijn 'lagen verwijderd en middelen beter afgestemd op de grootste productprioriteiten'.